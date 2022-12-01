生长板骨折发生于骨末端区域。这些区域称为生长板，能够使儿童骨骼生长。生长板骨折只发生于儿童和青少年。

当应力反复作用于骨骼或儿童外伤时生长板可能发生骨折。

如果生长板骨折，该区域出现疼痛和肿胀，患儿活动患肢出现问题。

骨骼停止生长或畸形生长。

医生根据症状会怀疑此类骨折，通常根据X线表现作出诊断。

某些生长板骨折可用石膏或夹板进行固定治疗，但如果骨折情况更严重，应先通过手术或非手术方法将骨折块复位，然后使用石膏固定。

（另见骨折概述。）

生长板是长骨（比如手臂和下肢骨）的软骨区域。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。当生长完成时，生长板会被骨质替代。骨骼的生长速度各异，但所有生长板在20岁时均会被骨质替代。

生长板定位

因为软骨比骨质更脆弱，生长板特别容易骨折。当生长板骨折时，骨骼可能停止生长或畸形生长。若涉及关节，可能为永久性损伤，导致关节炎。

你知道吗……

骨折可能径直穿过生长板，将软骨和骨分离。或者骨折在生长板上面或下面，有时则完全穿过骨末端进入关节。最严重的骨折类型是压缩性骨折（即生长板被挤压时）。

生长板骨折的原因 生长板骨折的可能原因有 发生于事故中，如跌倒或车祸

骨骼反复受到应力 当儿童或青少年训练体操、棒球投手或长跑时，骨骼受到重复性动作的反复压迫。

生长板骨折的症状 生长板上的区域疼痛，特别是触摸时。这块区域还有肿胀和可能感到发热。患儿活动患肢或者患肢承重出现问题。

生长板骨折的诊断 X 射线检查 如果儿童出现症状提示可能有生长板骨折，应带给医生就诊或去急诊科。 医生根据症状怀疑生长板骨折。 X 线片检查可检测出大部分的生长板骨折。但可能无法检测某些类型的生长板骨折。因此有时宁可假定患儿有骨折并进行相应的治疗（石膏或夹板固定）。然后在几天后进行复查。如果受伤区域仍旧敏感和疼痛，则可能有生长板骨折。