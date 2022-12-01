生长板骨折发生于骨末端区域。这些区域称为生长板，能够使儿童骨骼生长。生长板骨折只发生于儿童和青少年。
当应力反复作用于骨骼或儿童外伤时生长板可能发生骨折。
如果生长板骨折，该区域出现疼痛和肿胀，患儿活动患肢出现问题。
骨骼停止生长或畸形生长。
医生根据症状会怀疑此类骨折，通常根据X线表现作出诊断。
某些生长板骨折可用石膏或夹板进行固定治疗，但如果骨折情况更严重，应先通过手术或非手术方法将骨折块复位，然后使用石膏固定。
（另见骨折概述。）
生长板是长骨（比如手臂和下肢骨）的软骨区域。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。当生长完成时，生长板会被骨质替代。骨骼的生长速度各异，但所有生长板在20岁时均会被骨质替代。
生长板定位
生长板（用粉红色的线条表示）是长骨末端附近的软骨区域，如手臂和腿骨。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。
因为软骨比骨质更脆弱，生长板特别容易骨折。当生长板骨折时，骨骼可能停止生长或畸形生长。若涉及关节，可能为永久性损伤，导致关节炎。
你知道吗……
骨折可能径直穿过生长板，将软骨和骨分离。或者骨折在生长板上面或下面，有时则完全穿过骨末端进入关节。最严重的骨折类型是压缩性骨折（即生长板被挤压时）。
生长板骨折的原因
生长板骨折的可能原因有
发生于事故中，如跌倒或车祸
骨骼反复受到应力
当儿童或青少年训练体操、棒球投手或长跑时，骨骼受到重复性动作的反复压迫。
生长板骨折的症状
生长板上的区域疼痛，特别是触摸时。这块区域还有肿胀和可能感到发热。患儿活动患肢或者患肢承重出现问题。
生长板骨折的诊断
X 射线检查
如果儿童出现症状提示可能有生长板骨折，应带给医生就诊或去急诊科。
医生根据症状怀疑生长板骨折。
X 线片检查可检测出大部分的生长板骨折。但可能无法检测某些类型的生长板骨折。因此有时宁可假定患儿有骨折并进行相应的治疗（石膏或夹板固定）。然后在几天后进行复查。如果受伤区域仍旧敏感和疼痛，则可能有生长板骨折。
生长板骨折的治疗
石膏或夹板固定
通过手术或非手术方法将骨折块复位。
某些生长板骨折可以对受伤区域进行固定来治疗——例如石膏或夹板固定。如果骨折块分离明显或骨折延伸到关节内，则需要将骨折块重新对齐或恢复到原位（称为复位）。
根据生长板骨折的类型，选择手术或非手术方法进行复位。可能的话，医生会在体外将骨折块回复原位——不做切口。然后用石膏或夹板将骨折处固定。
有时需要手术复位，通常是切开复位内固定术 (ORIF)。完成切开复位内固定术后，复位断骨，并使用金属线、金属针、螺钉、金属棒或金属板等固定到位。
如果生长板被压碎，将患儿带给儿科骨科医师诊治，因为这种损伤几乎都会导致生长异常。