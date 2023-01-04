骨折即骨头断裂。

生长板是骨头末端附近的软骨部位。生长板是骨头生长的部位。只有儿童和青少年有生长板，因为在骨头完成生长后，生长板就变成了普通骨头。

生长板定位

生长板骨折即穿过或横跨生长板的断裂

软骨比骨头软，因此更容易骨折。