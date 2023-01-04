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小知识
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生长板骨折

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是生长板骨折？

骨折骨头断裂

生长板是骨头末端附近的软骨部位。生长板是骨头生长的部位。只有儿童和青少年有生长板，因为在骨头完成生长后，生长板就变成了普通骨头。

生长板定位

生长板（用粉红色的线条表示）是长骨末端附近的软骨区域，如手臂和腿骨。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。

  • 生长板骨折即穿过或横跨生长板的断裂

软骨比骨头软，因此更容易骨折。

  • 只有儿童和青少年会发生生长板骨折——成人过去为生长板的部位后来变成普通骨头

  • 就像任何骨折一样，生长板骨折会导致疼痛和肿胀

  • 生长板骨折会使骨头停止生长，或使骨头长歪

  • 您的孩子需要上石膏或夹板

  • 在罕见情况下，医生会行手术将骨头复位

什么会导致生长板骨折？

生长板骨折有如下原因：

  • 较大的外力，如跌倒或车祸

  • 您的骨头因反复运动遭受应力

练体操、棒球投球或长跑的儿童更可能发生生长板骨折。

生长板骨折有哪些症状？

症状包括：

  • 疼痛，尤其在触摸该部位时

  • 水肿

  • 难以活动受伤身体部位或负重

医生如何判断我的孩子是否有生长板骨折？

为了判断您的孩子是否有生长板骨折，医生会进行：

医生如何治疗生长板骨折？

医生会通过以下方法治疗生长板骨折：

  • 轻轻将骨头复位

  • 上石膏或夹板，确保您的骨头在愈合过程中保持固定

  • 有时，行手术，用金属片、螺钉、金属棒或金属板固定骨头

生长板被压碎会导致骨骼生长方式出现问题。生长板骨折的儿童应去看小儿骨科医生（专门治疗儿童骨骼、肌肉和关节的医生）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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