什么是生长板骨折？
骨折即骨头断裂。
生长板是骨头末端附近的软骨部位。生长板是骨头生长的部位。只有儿童和青少年有生长板，因为在骨头完成生长后，生长板就变成了普通骨头。
生长板定位
生长板（用粉红色的线条表示）是长骨末端附近的软骨区域，如手臂和腿骨。生长板使得骨骼延长，直至儿童达到其完全生长的高度。
生长板骨折即穿过或横跨生长板的断裂
软骨比骨头软，因此更容易骨折。
只有儿童和青少年会发生生长板骨折——成人过去为生长板的部位后来变成普通骨头
就像任何骨折一样，生长板骨折会导致疼痛和肿胀
生长板骨折会使骨头停止生长，或使骨头长歪
您的孩子需要上石膏或夹板
在罕见情况下，医生会行手术将骨头复位
什么会导致生长板骨折？
生长板骨折有如下原因：
较大的外力，如跌倒或车祸
您的骨头因反复运动遭受应力
练体操、棒球投球或长跑的儿童更可能发生生长板骨折。
生长板骨折有哪些症状？
症状包括：
疼痛，尤其在触摸该部位时
水肿
难以活动受伤身体部位或负重
医生如何判断我的孩子是否有生长板骨折？
为了判断您的孩子是否有生长板骨折，医生会进行：
医生如何治疗生长板骨折？
医生会通过以下方法治疗生长板骨折：
轻轻将骨头复位
上石膏或夹板，确保您的骨头在愈合过程中保持固定
有时，行手术，用金属片、螺钉、金属棒或金属板固定骨头
生长板被压碎会导致骨骼生长方式出现问题。生长板骨折的儿童应去看小儿骨科医生（专门治疗儿童骨骼、肌肉和关节的医生）。