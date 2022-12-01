好朋友胶带

某些损伤需要将骨折块复位

穿着舒适的鞋或特别设计的鞋或靴

通常，脚趾骨折治疗只需要将骨折的脚趾和旁边的脚趾用胶带绑在一起（称为并趾贴扎）数周即可。

若脚趾异常弯曲移位，则需要复位。

若血液积存在趾甲下，医生会用针或热丝（电灼设备）在趾甲上穿个小孔，以释放血液和缓解疼痛。通常，这种手术（称为环钻术）只需要几秒，不需要止痛药。

如果大脚趾骨折，患者不应该让受伤的脚负重，应该穿专门为进行过脚部手术的患者而设计的鞋。这些鞋的鞋头开口露趾、有 Velcro 紧固件和硬鞋底。应计划安排与骨科医生的随访预约。

如果大脚趾以外的脚趾骨折，患者应穿能保护骨折脚趾的舒适鞋子。硬底鞋可支撑骨折部位，宽松的鞋子则减少对肿胀脚趾的压力。如果穿平时的鞋子走路太疼，患者可以穿专门为进行过脚部手术的人而设计的鞋或靴子。