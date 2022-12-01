任何脚趾和脚趾的任何部位都可能骨折。
骨折后足趾通常会疼痛、肿胀且触痛，趾甲可能变色。
医生通常根据体格检查即可诊断足趾骨折。
治疗通常包括将骨折的脚趾与旁边的脚趾绑在一起（称为并趾贴扎），但如果脚趾出现异常弯曲，则必须将骨折块放回原位（复位）。
当患者被重物砸到足部或踢到足趾都可发生足趾骨折。（另见骨折概述。）
脚趾骨折的症状
骨折后足趾通常会疼痛、肿胀且一碰就痛。通常，血液会积存在趾甲下，尤其是在脚趾被碾压后，这样会形成紫黑色斑点（甲下血肿）。
P. MARAZZI 博士／科学图片库
大脚趾（大拇趾）骨折往往比其他趾头更严重。疼痛更剧烈，肿胀和瘀伤也更明显。患者可能无法走路。
脚趾骨折的诊断
医师的评估
有时行 X 光检查
医生通常根据体格检查即可诊断足趾骨折。通常，不需要 X 线片检查，因为无论脚趾骨折与否，治疗都一样。
若大脚趾骨折或脚趾严重弯曲移位（脱位）或扭转，需要从多个不同角度拍摄 X 线片。（另见骨折诊断。）
你知道吗……
脚趾骨折的治疗
好朋友胶带
某些损伤需要将骨折块复位
穿着舒适的鞋或特别设计的鞋或靴
通常，脚趾骨折治疗只需要将骨折的脚趾和旁边的脚趾用胶带绑在一起（称为并趾贴扎）数周即可。
若脚趾异常弯曲移位，则需要复位。
若血液积存在趾甲下，医生会用针或热丝（电灼设备）在趾甲上穿个小孔，以释放血液和缓解疼痛。通常，这种手术（称为环钻术）只需要几秒，不需要止痛药。
如果大脚趾骨折，患者不应该让受伤的脚负重，应该穿专门为进行过脚部手术的患者而设计的鞋。这些鞋的鞋头开口露趾、有 Velcro 紧固件和硬鞋底。应计划安排与骨科医生的随访预约。
如果大脚趾以外的脚趾骨折，患者应穿能保护骨折脚趾的舒适鞋子。硬底鞋可支撑骨折部位，宽松的鞋子则减少对肿胀脚趾的压力。如果穿平时的鞋子走路太疼，患者可以穿专门为进行过脚部手术的人而设计的鞋或靴子。