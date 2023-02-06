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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肾脏损伤

作者：Noel A. Armenakas, MD, Weill Cornell Medical School
已审核/已修订 2月 2023
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与尿路中任何器官相比，肾脏更容易因外伤而受损。机动车交通事故、摔倒或运动外伤造成的钝力是尿路损伤的常见原因。枪伤或刺伤最常引起穿透性肾脏损伤。一些诊断性检查，如肾活检，或多种治疗方法，如治疗肾结石体外冲击波碎石术等方法，也可引起肾脏损伤，但较少见。同样，大多数肾脏钝性伤为轻度。但也有一些严重情况。如果严重的肾脏钝性伤或穿透性伤不进行治疗，可引发并发症，如肾衰竭或肾功能丧失、迟发性出血、感染和高血压。

肾损伤的症状

钝性肾脏损伤的症状可能包括血尿、上腹或肋骨与髋部之间的部位（侧腹部）疼痛或淤伤、安全带导致的肾脏附近有伤痕或下肋骨骨折引起的疼痛。严重肾损伤可导致大出血，患者出现低血压（休克）和贫血。

肾脏损伤：轻微到严重

肾脏损伤的严重程度不同。如果损伤轻微，肾脏可能只是挫伤。当出现更加严重的损伤，肾脏可能被割伤或撕裂，尿液和血液可能泄漏至周围组织。有时在肾脏周围会形成血凝块。肾脏与其附属血管撕脱可造成大出血，导致休克或死亡。大多数肾脏损伤可引起血尿。

肾损伤的诊断

  • 尿液检查

  • 对于更严重的损伤，进行计算机断层扫描

外伤史、患者症状和体格检查结果有助于医生发现肾脏损伤。尿液化验可提示是否有血尿。躯干外伤患者一旦出现血尿则提示肾脏受累。可以出现肉眼血尿或镜下血尿。

穿透伤的部位（位于上腹或中腹部、背部或侧腹部）也可以帮助医生明确肾脏是否受累。

对于有轻微症状，但无异常低血压，且尿液中存在只有在显微镜下才能看到的血液的成人患者，可能会有轻度损伤，但会自行痊愈。通常无需进一步检查。对于儿童以及医生怀疑损伤较严重的成人，应使用不透射线造影剂（一种在 X 光片上可见的液体）进行计算机断层扫描 (CT)。

肾损伤的治疗

  • 对于需要住院的轻度损伤，控制液体摄入量并卧床休息

  • 对于较严重的损伤，控制失血和预防休克

  • 对于一些钝性伤和大多数穿透性伤，进行手术修复

轻度损伤的患者通常可以在家中康复。对于其他轻微肾脏损伤，通常只需要住院观察、控制液体入量和卧床休息，即可自愈。严重的损伤则需逐步控制失血并预防休克。可以静脉输液或输血以维持正常血压并保持尿量。

只有严重的钝性损伤（如肾脏持续出血、周围有不断变大的血栓或与其附属的血管撕脱），需要外科手术修补。另外，有些损伤可通过动脉栓塞治疗，在此过程中，医生会经大腿上部的一根血管插入一根导管达到出血的肾血管处。当导管达到出血部位时，医生会注入一些物质或金属线圈来阻塞血管，从而阻止出血（栓塞）。与之相似，严重的穿透性损伤也需要手术修复。有时，需要切除受损的肾脏。

如果能够及时诊断并治疗，大多数患者的肾损伤可以康复，即便是严重肾损伤。慢性肾病（如果发生）可能需要终身治疗。需要治疗的其他肾脏损伤并发症包括迟发性出血、感染、动静脉瘘（肾内小动脉和静脉之间的异常短路通道）和高血压。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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