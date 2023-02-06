尿液检查

对于更严重的损伤，进行计算机断层扫描

外伤史、患者症状和体格检查结果有助于医生发现肾脏损伤。尿液化验可提示是否有血尿。躯干外伤患者一旦出现血尿则提示肾脏受累。可以出现肉眼血尿或镜下血尿。

穿透伤的部位（位于上腹或中腹部、背部或侧腹部）也可以帮助医生明确肾脏是否受累。

对于有轻微症状，但无异常低血压，且尿液中存在只有在显微镜下才能看到的血液的成人患者，可能会有轻度损伤，但会自行痊愈。通常无需进一步检查。对于儿童以及医生怀疑损伤较严重的成人，应使用不透射线造影剂（一种在 X 光片上可见的液体）进行计算机断层扫描 (CT)。