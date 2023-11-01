可以在给予不透 X 线造影剂（有时会错误地称为染料）后进行 X 线检查，通常是通过静脉注射、口服或通过导管将造影剂注射到直肠中。不透 X 线造影剂使要成像的组织或结构比周围组织更不透 X 线（更白），以便能够更好地在 X 线胶片上查看相关组织或结构。

对于传统血管造影术，将不透 X 线造影剂注入血管后拍摄 X 线图像。

在胃肠道 X 线检查之前，可能会要求患者吞服液体型或食物型钡剂或泛影葡胺（均为不透 X 线造影剂）。然后 X 线通过钡剂或泛影葡胺显现出的食管、胃和小肠轮廓。或者，检查人员通过管道将钡剂注入肛门（钡灌肠检查），然后细心泵入空气至肠子的尾部（结肠）以使其扩张。钡剂使溃疡、肿瘤、阻塞、息肉和憩室炎的检测更容易。钡灌肠检查可引起轻、中度痉挛性痛和促进排便。

对于食管、胃和上肠道成像，内窥镜检查基本上取代了使用钡剂或泛影葡胺后拍摄的 X 线图像。