有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。神经毒剂（有时误称为“神经毒气”）会影响神经向肌肉和其他神经传递信号的方式。神经毒剂有若干类型：

G 类毒剂

V 类毒剂

A 类毒剂

G 类毒剂，或 G 毒剂，包括 GA（塔崩）、GB（沙林）、GD（梭曼）和 GF（环沙林），这些都是在第二次世界大战前和期间纳粹德国发明的。V 类毒剂包括 VX 。V 类毒剂是在第二次世界大战后发明的。神经毒剂与有机磷酸酯杀虫剂类似，但毒性要强的多。A 类毒剂也称为诺维乔克，包括 A-230、A-232 和 A-234。在 2018 年英国的一次暗杀行动中使用了一种 A 类毒剂，在 2020 年对俄罗斯活动家 Alexei Navalny 的暗杀行动中使用了另一种 A 类毒剂。

在室温下，G 类毒剂是很容易蒸发的水样液体，接触皮肤和被吸入均是非常危险的。VX 是一种粘稠度类似汽车机油的液体，蒸发相对较慢，主要是接触皮肤时非常危险。A-230 、 A-232 和 A-234 是比 V 类毒剂更持久的液体。这三种神经毒剂都没有明显的气味或会刺激皮肤。

神经性毒剂通过阻滞一种酶的活性来发挥作用，这种酶是用来分解神经细胞间和神经肌肉间传递信号的一类化学物质（神经递质）的。因为传递信号的化学递质乙酰胆碱不能被正常的分解，不断累积并过度刺激全身的神经、肌肉和腺体（包括泪腺，唾液腺，汗腺）。一开始被刺激的肌肉不自主地抽搐并收缩，但随后这些肌肉会变得疲乏无力。

暴露于神经毒剂会导致长期的神经和神经行为问题，包括焦虑、抑郁、易怒和记忆问题。

化学战争神经毒剂损伤的症状 暴露于神经性毒剂可以引起各种各样的症状，主要取决去毒剂类型、暴露途径和剂量。 蒸汽作用很快。面部暴露于神经毒剂蒸汽后在几秒内就会引起瞳孔收缩、流涕和胸部紧迫感。如果吸入蒸气，伤员可能在几秒内倒下。 液态神经毒剂作用会慢很多。皮肤暴露于液态神经毒剂后首先会在暴露部位出现肌肉抽搐和出汗。在接触一小滴 G 类或 V 类神经毒剂后，全身反应的出现可能延迟长达 18 小时。即使接触到致死剂量，症状和体征也经常需要 20-30 分钟才能出现，可能包括无预警地突然倒下和癫痫。皮肤接触少量液态 A 类毒剂可能需要长达 1 天或 2 天才会出现症状。 神经性毒剂会刺激脑部神经细胞，因此伤员会变得焦躁不安和神智混乱，也可能发展为癫痫或失去意识。脑外神经兴奋会引起恶心、呕吐和过多的流泪、流涕、流涎、肺分泌物、气喘、消化液分泌物（比如腹泻和呕吐），以及出汗。肌细胞兴奋会引起肌肉先强直后无力和瘫软的现象。呼吸机无力和脑内呼吸调节中枢受损常是致死原因。

化学战争神经毒剂损伤的诊断 医师的评估 医生对神经性毒剂暴露的诊断基于伤员的症状和暴露史。特殊的实验室检查可以确诊。