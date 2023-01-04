有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。神经毒剂（有时误称为“神经毒气”）会影响神经向肌肉和其他神经传递信号的方式。神经毒剂有若干类型：
G 类毒剂
V 类毒剂
A 类毒剂
G 类毒剂，或 G 毒剂，包括 GA（塔崩）、GB（沙林）、GD（梭曼）和 GF（环沙林），这些都是在第二次世界大战前和期间纳粹德国发明的。V 类毒剂包括 VX 。V 类毒剂是在第二次世界大战后发明的。神经毒剂与有机磷酸酯杀虫剂类似，但毒性要强的多。A 类毒剂也称为诺维乔克，包括 A-230、A-232 和 A-234。在 2018 年英国的一次暗杀行动中使用了一种 A 类毒剂，在 2020 年对俄罗斯活动家 Alexei Navalny 的暗杀行动中使用了另一种 A 类毒剂。
在室温下，G 类毒剂是很容易蒸发的水样液体，接触皮肤和被吸入均是非常危险的。VX 是一种粘稠度类似汽车机油的液体，蒸发相对较慢，主要是接触皮肤时非常危险。A-230 、 A-232 和 A-234 是比 V 类毒剂更持久的液体。这三种神经毒剂都没有明显的气味或会刺激皮肤。
神经性毒剂通过阻滞一种酶的活性来发挥作用，这种酶是用来分解神经细胞间和神经肌肉间传递信号的一类化学物质（神经递质）的。因为传递信号的化学递质乙酰胆碱不能被正常的分解，不断累积并过度刺激全身的神经、肌肉和腺体（包括泪腺，唾液腺，汗腺）。一开始被刺激的肌肉不自主地抽搐并收缩，但随后这些肌肉会变得疲乏无力。
暴露于神经毒剂会导致长期的神经和神经行为问题，包括焦虑、抑郁、易怒和记忆问题。
化学战争神经毒剂损伤的症状
暴露于神经性毒剂可以引起各种各样的症状，主要取决去毒剂类型、暴露途径和剂量。
蒸汽作用很快。面部暴露于神经毒剂蒸汽后在几秒内就会引起瞳孔收缩、流涕和胸部紧迫感。如果吸入蒸气，伤员可能在几秒内倒下。
液态神经毒剂作用会慢很多。皮肤暴露于液态神经毒剂后首先会在暴露部位出现肌肉抽搐和出汗。在接触一小滴 G 类或 V 类神经毒剂后，全身反应的出现可能延迟长达 18 小时。即使接触到致死剂量，症状和体征也经常需要 20-30 分钟才能出现，可能包括无预警地突然倒下和癫痫。皮肤接触少量液态 A 类毒剂可能需要长达 1 天或 2 天才会出现症状。
神经性毒剂会刺激脑部神经细胞，因此伤员会变得焦躁不安和神智混乱，也可能发展为癫痫或失去意识。脑外神经兴奋会引起恶心、呕吐和过多的流泪、流涕、流涎、肺分泌物、气喘、消化液分泌物（比如腹泻和呕吐），以及出汗。肌细胞兴奋会引起肌肉先强直后无力和瘫软的现象。呼吸机无力和脑内呼吸调节中枢受损常是致死原因。
化学战争神经毒剂损伤的诊断
医师的评估
医生对神经性毒剂暴露的诊断基于伤员的症状和暴露史。特殊的实验室检查可以确诊。
化学战争神经毒剂损伤的治疗
注射阿托品和解磷定
阿托品和氯解磷定这两种药物可以用来治疗神经毒剂暴露。阿托品可以阻断过量神经递质乙酰胆碱的作用，乙酰胆碱在暴露后会蓄积。因此，阿托品被称为抗胆碱能药物。解磷定和一种新型药物 MMB-4 可以帮助再激活会分解乙酰胆碱的酶。
在到达医院之前，院前医务人员可以使用含有这两种药物的自动注射器将药物注射到大肌肉（例如大腿）。随后应将足剂量药物通过静脉输入。
苯二氮卓类药物（例如地西泮或咪达唑仑）有自动注射器形式，可用于任何癫痫发作者。即使没有癫痫发作，也可以对需要全部初始三剂阿托品和某种肟类药物（解磷定或 MMB-4）的患者给予该类药物。
皮肤要尽快用特殊配方的市售外用皮肤去污产品（名为活性皮肤去污洗液 [RSDL®]）、家用漂白剂稀释液、肥皂和清水去污。现场急救员应检查每一处可能污染的伤口，去除所有碎片，并用清水或盐水冲洗伤口。即便如此，伤员仍然可能出现严重的症状或死亡，因为去污可能不能彻底清除已经通过皮肤开始全身播散的神经毒剂。
医生通常在整个治疗过程中积极和谨慎监测患者心率、核心体温和酶水平来治疗神经毒剂中毒。
本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。