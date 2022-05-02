已审核/已修订 5月 2022 | 修改的 9月 2022

杀虫剂是用于杀死昆虫的化学物质。一些杀虫剂对人类也具有危险性。

很多种杀虫剂在吞咽、吸入或经皮肤吸收后都可以引起中毒。

症状可能包括流泪、咳嗽、心脏问题和呼吸困难。

根据症状、血液检测和中毒的病史进行诊断。

多种药物对治疗严重杀虫剂中毒有效。

（另请参见中毒概述。）

杀虫剂具有杀死昆虫的特性，有时也能引起人中毒。大多数严重杀虫剂中毒是由有机磷酸酯和氨基甲酸酯类的杀虫剂引起，尤其是自杀者服用这类药物以及在职业环境中意外摄入时。

有机磷酸酯类包括马拉硫磷、对硫磷、苯硫磷、dursban、二嗪农、毒死蜱和沙林。其中一些化合物由神经性毒剂合成。

氨基甲酸酯包括涕灭威、胺甲萘、卡巴呋喃、仲丁威和草氨酰。

其他常用杀虫剂除虫菊酯和拟除虫菊酯是从除虫菊中提纯出来的，通常对人没有太大毒性（它们对猫有毒）。

很多种杀虫剂在吞咽、吸入或经皮肤吸收后都可以引起中毒。有些杀虫剂没有气味，使人暴露其中而浑然不知。有机磷酸盐和氨基甲酸酯类的杀虫剂使某些神经“冲动”变得不规律，引起许多器官功能过度活跃，结果引起功能衰竭。除虫菊酯偶尔可引起过敏反应。除虫菊酮几乎未引起任何问题。

杀虫剂中毒的症状 有机磷酸盐和氨基甲酸酯引起流泪、视力模糊、流涎、出汗、咳嗽、呕吐和大小便次数增多。血压可下降。心率可能减慢且不稳定，还可发生癫痫。可出现呼吸困难、肌肉抽搐，并变得软弱无力。极少数情况下，呼吸短促和肌无力可危及生命。氨基甲酸酯中毒，症状可持续几小时到几天，而有机磷酸盐中毒，症状可持续数周。 除虫菊酯可引起喷嚏、流泪、咳嗽，偶有呼吸困难。但很少出现严重症状。

杀虫剂中毒的诊断 暴露于杀虫剂的历史和特征性症状

血液化验 根据症状和中毒的病史可诊断杀虫剂中毒。如果静脉注射阿托品能减轻患者的症状，则支持这种诊断。血液检测可以确定是有机磷酸盐中毒，还是氨基甲酸酯中毒。

杀虫剂中毒的治疗 脱去被沾染的衣物并清洗皮肤

支持呼吸和心脏功能的治疗

静脉给予阿托品 任何出现有机磷酸盐中毒症状的人都应该去医院治疗。如果皮肤可能已经接触杀虫剂，脱掉衣服并清洗皮肤。看护者应该在提供护理时避免自己被沾染。 医生监测患者有无呼吸衰竭，并给予阿托品和其他治疗，以维持患者的呼吸和心脏功能。静脉注射阿托品可以缓解有机磷中毒的大部分症状。静脉注射解磷定可以加快神经功能的恢复，消除症状的原因。氨基甲酸酯中毒也可用阿托品缓解症状，但通常不用解磷定。除虫菊酯中毒的症状不用治疗就会自行缓解。