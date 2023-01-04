有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。镇暴剂是一种起初用来控制人群的化学化合物，但后来也被用于军事冲突中。经常使用催泪瓦斯这一术语，但这种叫法有误导性，因为它不是气体。相反，防暴剂是一种可以溶解的固体，并以液态或气溶胶（爆发性释放的小颗粒或烟雾）的形式播散。使用镇暴剂的目的是使人失能，而不是造成严重损伤或死亡，尽管也有死亡情况发生。防暴剂的军用版本包括苯氯乙酮（CN，市场上也叫 Mace®）、邻氯苯亚甲基丙二腈（CS）、二苯氧氮平（CR）、二苯腈胂（亚当氏毒剂，或 DM，也叫做呕吐剂）。辣椒油树脂（OC，胡椒喷雾）是主要用于执法和个人保护的一种新近开发的防暴剂。请注意，化学战争毒剂通常有比化学名更容易使用的一个到三个字母的军用代码。
防暴化学制剂损伤的症状
大多数防暴剂几乎立刻引起眼睛、粘膜和皮肤的刺激和疼痛。伤员吸入防暴剂后会出现咳嗽、喷嚏、气喘，有时也会出现呼吸短促。
伤员一般会在半个小时内恢复，但遗留在皮肤上的防暴剂可能会引起水疱。有些伤员会出现永久性肺部并发症，称为反应性气道功能障碍综合征，它会导致呼吸短促、喘鸣，类似于哮喘所引起的症状。
防暴化学制剂损伤的诊断
医师的评估
有时进行胸部 X 光片检查
医生根据伤员的症状和暴露史可以做出诊断。出现呼吸短促的伤员可能需要进行胸部 X 片检查，但并不需要其他检查。
防暴化学制剂损伤的治疗
离开工作场所
给污染部位去污
一旦出现暴露在毒剂中的迹象或有可能暴露在毒剂中，在有条件时应使用防毒面具。在条件允许时，应将伤员从沾染区域撤离。
现场急救员应通过刷、洗，或者冲等方式清除沾染地域的毒剂。使用水可能会使某些防暴剂（比如辣椒喷雾剂）引起的疼痛暂时加重，但它仍然是有效的。油类或者肥皂水可能对辣椒喷雾剂更有效。眼睛应用大量的无菌清水或盐水冲洗以去污。
大多数防暴剂引起的作用都持续时间很短，并且大多数伤员都不需要去医院治疗。即使大多数症状更严重的伤员也只需要在医院观察几个小时。
本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。
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