离开工作场所

给污染部位去污

一旦出现暴露在毒剂中的迹象或有可能暴露在毒剂中，在有条件时应使用防毒面具。在条件允许时，应将伤员从沾染区域撤离。

现场急救员应通过刷、洗，或者冲等方式清除沾染地域的毒剂。使用水可能会使某些防暴剂（比如辣椒喷雾剂）引起的疼痛暂时加重，但它仍然是有效的。油类或者肥皂水可能对辣椒喷雾剂更有效。眼睛应用大量的无菌清水或盐水冲洗以去污。

大多数防暴剂引起的作用都持续时间很短，并且大多数伤员都不需要去医院治疗。即使大多数症状更严重的伤员也只需要在医院观察几个小时。

本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。