哮喘是一种气道狭窄的情形——通常可逆——系对某些刺激的反应。

对特定触发因素反应引起的咳嗽、喘息和呼吸困难为最常见的症状。

医生通过呼吸（肺功能）检查确诊哮喘。

为预防发作，患者应避免触发哮喘的物质，且应该使用保持气道开放的药物。

在哮喘发作期，患者需要使用能快速扩张气道药物。

（另见儿童哮喘、婴幼儿喘息和孕期哮喘。）

在美国，哮喘影响到超过2500万人的生活，而且哮喘正变得更为常见。哮喘发病率上升的原因还不明确。

哮喘 图片

虽然哮喘是儿童时期最常见的慢性病之一，但成人也会发生哮喘，即使在老年的时候。在美国，哮喘影响超过 500 万儿童（另见儿童哮喘）。儿童哮喘最终可消退。但有时看似已消退的哮喘会在数年后复发。

非西班牙裔黑人及波多黎各人也常发生哮喘。虽然哮喘患者数量在增加，但死亡率却在下降。

哮喘最显著的特征是哮喘的气道狭窄具有可逆性。肺部气道（支气管）主要为贴着肌壁的管。支气管内层细胞表面有一种叫做受体的超微结构。当这些受体感受到某些特定物质后，会刺激其下面的肌肉收缩或舒张，从而改变气流。受体有许多种类，其中有两种主要类型的受体与哮喘具有重密切关系：

β-肾上腺素能受体对例如肾上腺素 等化学物质作出反应，使气管平滑肌舒张，从而扩宽（扩张）气道及增加气流。

胆碱能受体对一种被称为乙酰胆碱的化学物质产生反应，使肌肉收缩，进而令气流减低。

哮喘 视频

哮喘的病因 哮喘的病因尚不清楚，但哮喘可能是许多基因之间的复杂相互作用、环境条件以及营养状况导致的。妊娠、分娩和婴儿期周围的环境条件和状况与儿童期哮喘以及成年后哮喘的发生有关。如果患儿的母亲在非常年轻时怀孕或孕期营养不良，则风险可能会更高。如果患儿早产、出生时体重较轻或没有母乳喂养，则风险也可能会更高。接触家里的过敏原（如尘螨、蟑螂和宠物皮屑）和其他环境过敏原等环境条件也与大龄儿童和成人出现哮喘有关。维生素 C 和 E 以及 omega–3 脂肪酸摄入量低也与哮喘有关，肥胖症也与之有关。没有证据表明这些物质的膳食补充剂可以预防哮喘；但是，已经证明体重减轻可以降低哮喘的风险和严重程度。因此，肥胖症是可改变的重要哮喘危险因素。 小家庭子女较少、较清洁的室内环境、早期接种疫苗和使用抗生素可能会降低机体抵抗环境过敏原的能力，这可能部分解释了这些国家/地区哮喘发生率增加的原因（卫生假说）。 气道狭窄常常由于胆碱能受体敏感性异常导致气管肌肉本不应该的收缩。气道内的某些细胞，尤其是肥大细胞，被认为会引起反应。整个支气管中的肥大细胞释放出组胺和白三烯等物质，这些物质会导致以下反应： 平滑肌收缩

黏液分泌增加

某些白细胞移动到该部位 嗜酸性粒细胞（一种见于哮喘患者气道的白细胞）会释放其他物质，导致气道变窄。 哮喘发作时（有时称急性发作或加重），支气管平滑肌收缩，导致支气管变窄（称为支气管收缩）。由于炎症和黏液分泌到气道中，气道内壁组织肿胀。气道内膜表层受损，细胞脱落进一步使气道变窄。气道狭窄导致患者需要更用力地呼吸。在哮喘中，这种狭窄是可逆的，也就是说通过恰当治疗或依赖患者自身，气道肌肉收缩可停止、炎症可消退，致使气道重新扩宽，进出肺部的气流重新恢复正常。 气道如何收窄 气道如何收窄 视频 哮喘的诱发因素 对未患有哮喘之人士的气道一般没有影响的刺激（诱发因素）可导致哮喘患者气道反应性狭窄。这些诱发因素包括 过敏原

感染

刺激物

运动（称为运动性哮喘）

压力与焦虑

阿司匹林 哮喘发作可被很多吸入性过敏原触发，如花粉、尘螨微粒、蟑螂身体分泌物、羽毛和动物皮毛微粒。这些过敏原在肥大细胞表面结合免疫球蛋白 E（IgE，一种抗体），从而触发释放导致哮喘的化学物质。（这种类型的哮喘叫过敏性哮喘。） 虽然食物过敏很少引起哮喘，但有些食物（如带壳鱼类和花生）可导致对其过敏者严重哮喘发作。 感染性触发源通常是病毒性呼吸道感染，如感冒、支气管炎以及（少见）肺炎。 引起哮喘发作的刺激物包括：烟草烟雾、大麻或可卡因；烟气（如香水、清洁产品或空气污染）；冷空气；以及因胃食管反流病 (GERD) 导致胃酸进入气道。空气污染与哮喘发作有关。 有些哮喘患者在运动时会出现气道变窄。这种类型的气道变窄可能是锻炼时口里吸入干冷空气导致的。 情绪压抑和焦虑可触发肥大细胞释放组胺和白细胞介素及刺激迷走神经（与气管平滑肌相连），从而使支气管收缩变窄。 有些人哭泣或大笑可致症状出现。 在近 30% 严重哮喘患者中，阿司匹林和非甾体抗炎药 (NSAID) 是诱发因素，但总体上，这类药物在不到 10% 的哮喘患者中是诱发因素。 嗜酸性粒细胞性哮喘 嗜酸性粒细胞性哮喘是一种罕见的、严重的哮喘亚型，血液中嗜酸性粒细胞水平非常高。嗜酸性粒细胞水平越高，患者的症状越严重。 反应性气道功能障碍综合征 反应性气道功能障碍综合征 (RADS) 是一种迅速发作、持续性的哮喘样疾病，发生于无哮喘病史者。这是一种环境性肺疾病，接触大量氧化氮或挥发性有机化合物（如某些漂白剂和清洁产品中的化合物）一次便会发病。此类患者有与哮喘类似的症状，包括咳嗽、喘息和气短。治疗与常见的哮喘治疗相似。

哮喘的症状 哮喘发作频率及严重程度可有差异。有些哮喘患者在绝大多数时间没有症状，而仅仅表现为偶尔短暂轻微的发作性气短。其他人绝大多数时候均有咳嗽及哮鸣，并在病毒性感染、运动、暴露于其他激因素后有严重的发作。 喘息是人在呼气时发出的声音。在某些患者中，咳嗽可能是仅有的症状（咳嗽变异性哮喘）。有些哮喘患者产生清痰，有时是粘稠的痰。 在某些患者中，哮喘发作主要发生在夜间（夜间哮喘）。哮喘在夜间发作可能提示哮喘控制不良。 你知道吗…… 哮喘发作的症状 哮喘最常发生于清晨，此时药物保护作用消失且肌体防止气管收缩的能力最弱。 哮喘发作可表现为突然出现的喘息、咳嗽和呼吸困难。有时哮喘可表现为缓慢发作，症状逐渐加重。无论哪种类型的哮喘发作，哮喘患者都会首先感觉到呼吸困难、咳嗽或胸紧。哮喘发作可以在几分钟后结束，也可持续数小时或数天。胸部或颈部皮肤瘙痒可以是哮喘的早期症状，尤其是儿童。夜间或运动时干咳可以是哮喘唯一的症状。 哮喘发作时，气短可能会变得严重，导致强烈的焦虑感。患者本能性坐起，身体前倾，动用颈部及胸部肌肉帮助呼吸，但仍然挣扎以呼吸到空气。他们常因焦虑和用力而大汗淋漓。心率常加快，患者可有胸腔内撞击感。 对于非常严重的哮喘发作，患者一口气只能说几个词。但喘息实际上可能会减少，因为肺部几乎没有吸入和排出任何空气。意识模糊、嗜睡和皮肤青紫（紫绀）是患者氧供受限严重、需要紧急治疗的信号。通常即使是重度哮喘发作，经恰当治疗后症状都能完全恢复。罕见地，患者哮喘迅速发作以至在自我给予有效治疗前即陷入昏迷。这类患者应佩戴识别物（如医学警报腕带或项圈），并随身携带手机以呼叫紧急医疗援助。

哮喘的分类 与高血压（其中血压值因素定义了疾病的严重程度和治疗效果）不同，哮喘会引起许多症状和检查异常。此外，哮喘症状通常会随时间的推移出现恶化和改善。医生会评估哮喘的严重程度，并在治疗开始后，监测患者的症状控制程度，因为这些信息有助于医生确定是否需要其他药物。 哮喘严重程度 严重程度是衡量一种疾病有多糟糕的指标。通常在治疗开始前评估哮喘的严重程度，因为对治疗反应良好者的症状很少。哮喘严重程度分类： 间断性：患者的症状每周出现两天或更少，不会影响日常生活活动

轻度持续性：患者的症状每周发生两次以上，但日常生活活动仅稍微受限

中度持续性：患者的症状每天都会发生，某些日常生活活动会受限

重度持续性：患者的症状全天发生，并过度影响日常生活活动 必须要记住，严重程度分类并不能预测患者哮喘发作时的严重程度。即使是长期无症状或有轻微症状且肺功能正常的轻度哮喘患者，也可能出现重度且危及生命的哮喘发作。 哮喘持续状态 哮喘最严重的一种情况叫哮喘持续状。它是一种重度、强烈、持续很久的气道变窄，对治疗有抗性。出现哮喘持续状态时，肺不再能为机体提供充足氧气，也不能充分地排出二氧化碳。 没有氧气，很多器官功能会受影响。二氧化碳积存会导致酸中毒，酸中毒是一种血液酸性状态，会累及几乎所有器官的功能。血压可能降至危险的低水平。气道非常狭窄以致气体进出肺变得非常困难。 哮喘持续状态需经患者口腔和咽喉建立人工气道，并通过主气道直至肺部（气管），以及使用机械通气协助呼吸。有时，无需插入呼吸管，使用机器可辅助呼吸（称为无创通气）。也需要使用高于正常剂量的几种药物。 哮喘控制 控制是通过治疗将重度哮喘发作的症状、对日常生活的影响及风险降至最低的程度。哮喘控制与严重程度相似，但需治疗开始后进行评估。目的是使所有人的哮喘得到良好控制，无论疾病严重程度如何。控制分类为 控制良好：每周症状发生不超过两次

控制不良：症状每周发生两次以上，但不是每天都发生

控制很差：症状每天发生 损伤 损伤是指日常生活中出现的限制性症状。哮喘引起的损伤可以通过问诊来确定 症状出现的频率

患者夜间醒来的频率

患者使用短效 β-2 激动剂来缓解症状的频率

哮喘干扰正常活动的频率 其他因素，例如肺功能测量、对标准化问卷的回答以及用于治疗哮喘的药物等，也可用于确定哮喘的严重程度、控制和损伤。 危险性 风险是指未来出现哮喘发作、肺功能减退以及与控制哮喘所用药物有关的副作用的可能性。医生可通过一段时间的肺活量测定值（衡量肺功能），以及患者需要接受某些口服皮质类固醇或住院治疗以控制哮喘症状的频率等因素，来监控风险。

哮喘的诊断 呼吸检查，包括肺活量测定 医生主要依据患者具有特征性的哮喘症状的汇报从而怀疑哮喘。医生通过进行呼吸检查（肺功能测试）确诊。这些检查中最重要的是测量一个人在一秒钟内可以呼出的空气量。这些测试是在给患者吸入被称为β-肾上腺素药物（或β-肾上腺素激动剂）的药物之前和之后进行的，该药物可逆转气道狭窄。如给药后患者显著变好，则认为存在哮喘。 如试验进行时气道未处在收缩期，诊断可通过激发试验作出。在一项激发试验中，分别在吸入一种可导致气道变窄的化学物质（通常为乙酰甲胆碱，但也可用组胺、腺苷或缓激肽）前后进行肺功能检查。所给化学物质浓度一般很低，正常人肺不会有反应，但可引起有哮喘的人气道缩窄。 一段时间内反复测量肺功能能帮助医生确定气道阻塞的严重程度，以及治疗的效果。 要检测运动诱发的哮喘，检查者可利用肺功能检查来测量患者在踏板跑步或骑固定式自行车运动前后的第一秒的用力呼气量。如果气量减少超过15%，则可认为患者的哮喘是运动诱发的。 当哮喘诊断不明确并且喘息和呼吸短促可能由间质性肺病、慢性阻塞性肺疾病或上气道阻塞等其他疾病引起时，也可进行肺功能检查。 胸部 X 线检查通常对诊断哮喘没有帮助。当医生考虑其他诊断的时候可拍摄胸片。当哮喘患者因严重哮喘发作需要住院治疗时，常需要拍摄胸片。 通过过敏测试确定哮喘触发因素 确定哮喘患者的触发因素常常比较困难。 当怀疑一些可避免的物质（如接触猫皮屑）刺激哮喘发作的时候，可进行过敏试验。皮肤测试有助于确定引起哮喘症状的过敏原。但是，皮肤测试出现变态反应并不能说明就是这种被检测的过敏原导致了哮喘。患者还需要被观察是否会在接触该过敏原后出现哮喘发作。如果医生怀疑是一种特定的过敏原，可检测血中针对该过敏原产生的抗体水平（放射变应原吸附实验[RAST]）来判断患者对过敏原的敏感程度。 评估哮喘发作 由于严重哮喘发作者通常血氧水平较低，医生可通过在患者手指或耳朵上放感测监测仪来测量氧气水平（血氧测定法）。在严重发作时，医生还需要测量血液中的二氧化碳水平，这种检查通常要取动脉血样，偶尔取静脉血样。不过有时可通过置于鼻腔或口腔前的感测器监测患者呼吸中的二氧化碳水平。 医生还可检查肺感染（一般通过肺量计器（连接到用于测量肺部气流之记录设备的管嘴和管道）或峰流速计进行）。胸部 X 线检查一般仅用于哮喘发作严重者，以便排除其他严重的病症（如肺部坍塌）。 老年患者的哮喘诊断 老年人更可能患有其他也会导致呼吸短促的肺病（如慢性阻塞性肺疾病），因此医生必须确定患者的呼吸困难与哮喘的相关程度，以及通过适当抗哮喘治疗逆转的程度。在这些患者中，诊断通常涉及对哮喘治疗药的短暂试验，以观察患者的病情是否得到改善。

哮喘的治疗 （另见预防和治疗哮喘的药物。） 缓和炎症的药物

扩大气道的药物 有多种药物可用于预防和治疗成人或儿童哮喘（另见儿童哮喘的治疗）。医生可使用“抢救性治疗”这一术语来描述急性发作的治疗，以及用“维护性治疗”来描述旨在预防发作的治疗。大多数用来预防的药物在使用更大量或不同剂型时亦可用作治疗哮喘发作。某些患者需要使用多种药物来预防和治疗其症状。预防和治疗哮喘的药物已在其他部分进行了更详细的讨论。 治疗基于两类药物： 抗炎药

支气管扩张药 抗炎药 可抑制引起气道狭窄的炎症。抗炎药物包括皮质类固醇（可以吸入，口服或静脉给予），白三烯调节剂以及肥大细胞稳定剂。 支气管扩张剂可松弛和扩张气道。支气管扩张剂包括β-肾上腺素能受体激动剂（包括迅速缓解症状药物和长效控制药物）、胆碱能受体拮抗剂和茶碱。 免疫调节剂（直接改变免疫系统的药物）有时也用于严重哮喘患者，但多数患者不需要免疫调节剂。这些药物会阻断身体中引起炎症的物质。 支气管扩张药 视频 峰流速计 图片 有关如何预防和治疗哮喘发作的教育活动能为所有哮喘患者及其家人提供帮助。适当使用吸入器是有效治疗的必要条件。患者应了解 哪些因素会触发发作

如何帮助预防发作

如何正确用药

何时就医 在家监测哮喘 有些人使用手持最大呼气流量计来评估呼吸情况，并确定在症状严重之前需要干预的时间。频繁发作的严重哮喘患者应知道怎样可以尽快地获得救治。 呼气流速峰值（空气从肺部排出的最快速率）可通过小型手持流速峰值计量器测得。这项检查可在家中进行，以监测哮喘的严重程度。通常，峰流速在上午 4~6 点间最低，在下午 4 点时最高。如果这些时间呼气流速峰值变化超过30%，可考虑存在中—重度哮喘。中度至重度哮喘患者，尤其是需要日常治疗以控制症状的患者，经常使用最大呼气流量计进行测量，并将其与个人状况最佳时进行比较，以帮助确定哮喘恶化或哮喘发作的体征。 所有哮喘患者应有同医生一起制定的书面治疗行动计划。这类计划使他们能对治疗进行自我控制，且可减少哮喘患者需急诊治疗的次数。 哮喘发作治疗 对患者和其周围的人来说，哮喘发作都是可怕的。即使为较轻的发作，其症状都可引起焦虑和恐惧。严重哮喘发作是威胁生命的急症，需要紧急、熟练和专业的处理。如果不能充分及时地处理，严重哮喘发作可导致死亡。 对于哮喘已用药物控制的患者，急性发作称为恶化或突然发作。 轻度发作 哮喘患者通常可不需医疗机构帮助即能自行处理大多数的发作。他们一般会使用一个吸入器吸入单剂量的短效β-肾上腺素能药物（如舒喘灵），吸入新鲜空气（远离烟雾和其他刺激气体），并坐下来休息。如需要，他们可以每隔 20 分钟使用吸入器 3 次。一次发作常可在 5～10 分钟内得到控制。如果一次发作在使用吸入器 3 次内不能得到控制或变得更为严重，则需要医生提供其他的治疗措施。 严重发作 症状严重者一般需要在急诊部接受治疗。对于严重的发作，医生会频繁给予患者使用被称为雾化器的装置来吸入的 β-肾上腺素支气管扩张药。医生有时会将这些支气管扩张药与抗胆碱能药物联用。还会让患者口服或静脉输注（经静脉）皮质类固醇，如泼尼松。发作时要补充氧气。 一般而言，若其肺功能未在接受吸入式β-肾上腺素能药物或口服或静脉给予皮质类固醇后改善，则严重哮喘发作者需要住院治疗。若血氧水平严重过低或血液中二氧化碳水平过高，则也需要住院。 若医生怀疑细菌性肺部感染，可能需要抗生素。然而，大多数感染（少数例外）是由病毒引起的，无针对性治疗措施。 对于哮喘发作非常严重者，可能需要通过口腔和咽喉插入人工气道（插管），并连上机械呼吸机。 预防哮喘发作 哮喘是一种无法治愈的慢性疾病，但是，常可预防其发作。具体预防方案依哮喘发作频率及触发发作的刺激因素而异。 识别、去除或避免可触发哮喘的刺激物可预防哮喘。 刺激性烟气： 哮喘患者应避免香烟烟雾和其他刺激性烟气，并尽量避免接触上呼吸道感染患者。

室内尘螨： 当灰尘与过敏原是诱发因素时，空气过滤器和屏障（如床套，可以减少空气中尘螨颗粒数量）可以起到很大的作用。夏天撤走全室地毯和窗帘并开空调保持相对湿度较低（最好 50% 以下）可减少接触室内尘螨。

动物毛屑： 有皮毛的动物，最常见的是猫和狗，应送走以减少动物皮毛暴露。有帮助的其他措施包括将家庭宠物限制在室内某些房间内或不让其进屋（如可能）。每周给宠物洗澡也有一定帮助。

药物： 避免使用阿司匹林和非甾体类抗炎药可预防因这些药物诱发哮喘者出现发作。阻断β-肾上腺能激动剂有益作用的药物（称为β-受体阻滞剂）通常会加重哮喘。柠檬黄是一种存在于某些药物和食物中的黄色染料，也可引起哮喘发作。

锻炼： 通常，运动诱发的哮喘可通过预先给予哮喘药物而避免，但不代表应避免运动。

寒冷： 哮喘患者在寒冷季节参加室外活动时，应佩戴滑雪口罩或围巾以遮住口和鼻部，帮助保持吸入空气温暖湿润。

亚硫酸盐： 常添加到食物中的防腐剂亚硫酸盐，也可使敏感人群在吃了某些食物或饮啤酒或红酒后诱发哮喘。小心留意饮食选择可以避免亚硫酸盐。 通过注射脱敏针来进行过敏原脱敏有助于预防过敏诱发哮喘者出现发作。医生监视下的脱敏计划也可用于因阿司匹林或 NSAID 而触发哮喘的患者。 大多数哮喘患者采用吸入或口服皮质类固醇、白三烯调节剂、长效 β-肾上腺素能药物、甲基黄嘌呤、抗组胺药或肥大细胞稳定剂等药物可预防发作。少数哮喘患者患有无法控制的严重疾病，尽管经过联合治疗，仍会引起反复发作。这些患者可从免疫调节剂药物治疗中受益，这些药物可以阻挡引起过敏性炎症的物质。