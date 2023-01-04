化学战争系统性窒息毒剂

有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。系统性窒息剂会使全身细胞中毒，包括

氰化物

硫化氢

系统性窒息剂又被成为血液毒剂，因为它们能够通过血液分布。但是它们损伤的是整个身体的细胞，不仅仅局限于血液细胞。

氰化合物包括氰化氢和氯化氰，在室温下，它们是极易蒸发的液体或气体。许多家用物品和工业化学品燃烧后都会产生氰化物，并且人们吸入任何种类的工业或家庭火灾烟雾也会造成氰化物中毒。尽管氰化物有类似苦杏仁的特殊气味，大约半数人缺乏识别氰化物的能力。

你知道吗……

硫化氢在室温下始终是气体状态，因此通常是通过吸入导致硫化氢暴露。硫化氢可以通过将含硫的家用化学品与酸混合产生。残留毒气可以损害救援人员，引起许多额外的人员伤亡。当粪肥便分解时也能产生硫化氢。大的农场粪肥坑经常有致命含量的硫化氢气体。硫化氢有特殊的臭鸡蛋气味，但高浓度的硫化氢会损害人们对该气味的察觉能力。

系统性窒息毒剂损伤的症状 氰化物一开始会引起气喘、心率加快和高血压。伤员可能会在 30 秒内发生癫痫并意识丧失。他们可能会表现出类似破伤风的症状，包括牙关紧闭、表情痛苦和颈部拱起。他们的皮肤可以表现为潮红，但大约一半的伤员皮肤会呈淡蓝色。 高剂量硫化氢还会导致伤员出现癫痫及意识丧失。他们可能遭受心脏损伤。持续暴露在低浓度硫化氢下可能会刺激眼睛和鼻咽部粘膜，并引起头痛、无力、不协调、恶心、呕吐、胸部束缚感和过度换气。

系统性窒息毒剂损伤的诊断 医师的评估 严重影响的伤员必须立刻治疗，所以医生应以伤员的症状和病史为基础及时做出诊断。暴露于硫化氢后，伤员携带的任何一种硬币都可能会出现绿色污点或变暗，这些可以进一步提醒医生考虑硫化氢暴露。通常血液检查可以提示暴露于氰化氢或硫化氢，但只有特殊检查才能确诊。