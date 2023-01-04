化学战争系统性窒息毒剂

有很多类型的会影响身体不同部位的化学战争毒剂。系统性窒息剂会使全身细胞中毒，包括
氰化物
硫化氢
系统性窒息剂又被成为血液毒剂，因为它们能够通过血液分布。但是它们损伤的是整个身体的细胞，不仅仅局限于血液细胞。
氰化合物包括氰化氢和氯化氰，在室温下，它们是极易蒸发的液体或气体。许多家用物品和工业化学品燃烧后都会产生氰化物，并且人们吸入任何种类的工业或家庭火灾烟雾也会造成氰化物中毒。尽管氰化物有类似苦杏仁的特殊气味，大约半数人缺乏识别氰化物的能力。
你知道吗……
硫化氢在室温下始终是气体状态，因此通常是通过吸入导致硫化氢暴露。硫化氢可以通过将含硫的家用化学品与酸混合产生。残留毒气可以损害救援人员，引起许多额外的人员伤亡。当粪肥便分解时也能产生硫化氢。大的农场粪肥坑经常有致命含量的硫化氢气体。硫化氢有特殊的臭鸡蛋气味，但高浓度的硫化氢会损害人们对该气味的察觉能力。
系统性窒息毒剂损伤的症状
氰化物一开始会引起气喘、心率加快和高血压。伤员可能会在 30 秒内发生癫痫并意识丧失。他们可能会表现出类似破伤风的症状，包括牙关紧闭、表情痛苦和颈部拱起。他们的皮肤可以表现为潮红，但大约一半的伤员皮肤会呈淡蓝色。
高剂量硫化氢还会导致伤员出现癫痫及意识丧失。他们可能遭受心脏损伤。持续暴露在低浓度硫化氢下可能会刺激眼睛和鼻咽部粘膜，并引起头痛、无力、不协调、恶心、呕吐、胸部束缚感和过度换气。
系统性窒息毒剂损伤的诊断
医师的评估
严重影响的伤员必须立刻治疗，所以医生应以伤员的症状和病史为基础及时做出诊断。暴露于硫化氢后，伤员携带的任何一种硬币都可能会出现绿色污点或变暗，这些可以进一步提醒医生考虑硫化氢暴露。通常血液检查可以提示暴露于氰化氢或硫化氢，但只有特殊检查才能确诊。
系统性窒息毒剂损伤的治疗
确保伤员可以呼吸
给皮肤去污
解毒剂（如果可用）
100% 纯氧气
医生应及时关注伤员的气道、呼吸和循环。皮肤可以用清水或肥皂水去污。
氰化物解毒剂是可用的，包括亚硝酸戊酯、亚硝酸钠、硫代硫酸钠和羟钴胺素。如果无解毒剂可用，医生应给予伤员 100% 纯氧。无保护措施的口对口人工呼吸，可能会使救援者暴露于伤者呼吸气体中的氰化物。
暴露于硫化氢的伤员一般要给予 100% 纯氧。静脉注射 (IV) 葡萄糖和碳酸氢盐可能有帮助，但没有特异性解毒剂。
本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。