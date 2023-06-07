已审核/已修订 6月 2023 | 修改的 8月 2023

破伤风是由厌氧菌破伤风梭菌的毒素引起的疾病。该毒素可引起肌肉僵硬和不由自主的收缩。

破伤风通常发生在伤口或破坏皮肤的损伤受到污染的情况下。

诊断依据临床症状。

治疗包括给予破伤风免疫球蛋白以中和毒素以及对症治疗直至症状消退。

接种疫苗和适当的伤口护理可以预防破伤风。

（也请参见梭状芽胞杆菌感染概述。）

破伤风梭状芽胞杆菌的生存不需要氧气。也就是说，它们是厌氧菌。

破伤风在美国很少见，但在世界上免疫覆盖率较低的地区很常见。它可发生于任何年龄的人，甚至是婴儿。

破伤风梭状芽胞杆菌存在于土壤和动物粪便内，可持续存活数年。破伤风梭状芽胞杆菌可通过以下途径进入人体

被土壤或粪便污染的伤口（尤其是伤口未得到彻底清洗时）

被污染的针头（例如用于注射非法药物或纹身或穿体环的针头）刺破皮肤

感染亦可能发生于不用去医院处理的小伤口。涉及异物的损伤（如碎片、污垢或子弹碎片）和坏死组织（如烧伤、冻伤、坏疽或挤压伤）更容易引起破伤风。

有时候，人工流产或分娩过程中子宫损坏可发生破伤风感染。脐带残端的土壤污染可能发生在世界上卫生条件不足的地区，可导致新生儿破伤风。

破伤风细菌产生孢子。孢子是细菌的一种不活跃（休眠）的形式。当环境状况不佳时，孢子可以使细菌存活。环境状况好转时，孢子又生长成活跃的细菌。

破伤风梭状芽胞杆菌产生破伤风毒素。这些毒素在全身游走并阻止某些神经向其它神经发送信号。因此，肌肉不自主收缩，导致僵硬和疼痛性肌肉痉挛。

在儿童时期注射破伤风疫苗和成年后每10年注射加强剂量的疫苗可以预防破伤风。因此，破伤风主要发生在没有接种疫苗或没有加强接种的人中。在美国，以下情况下破伤风发生的风险较高：

有烧伤或手术伤口或注射药物的人

60 岁以上的人因为免疫力随时间下降

从未接受过基础系列破伤风疫苗（这是常规儿童疫苗接种的一部分）的患者

患有糖尿病或使用削弱免疫系统的药物的人可能有患破伤风的风险。

破伤风的症状 破伤风症状通常在受伤后约5至10天开始出现，但也可能在约50天后开始出现。 肌肉痉挛是破伤风的特征性表现。肌肉出现不由自主的收缩（痉挛）而变得僵硬。破伤风通常被称为“牙关紧闭症”，因为痉挛会导致下颌和颈部肌肉收紧和闭锁，导致口腔难以张开或吞咽困难。痉挛也会影响肩部、面部、腹部和四肢。这种痉挛可能会干扰呼吸，出现全身紫绀。面部肌肉痉挛产生一种固定微笑的面部表情和眉弓上抬。背部肌肉收缩，使背部、颈部和腿部向后弯曲。括约肌痉挛可导致便秘，排尿困难。患者可能有心动过速和触发整个身体的肌肉痉挛疼痛。 在极少数情况下，可能仅仅出现伤口附近的肌肉群痉挛，这种局限的破伤风可能会持续数周。这种局限性的破伤风可能会持续数周。 当破伤风累及神经系统，包括调节内脏活动（如心跳快慢）的神经时，可出现其它症状。破伤风患者可能出现心跳加快和低热。可能会大量出汗。血压可能上升和下降。患者可能会吸入（抽吸）口腔内容物到肺内，导致肺炎。 患者可坐立不安和烦躁。然而，即使病情严重，患者通常保持完全清醒。 在新生儿中，破伤风通常累及全身，且经常致命。在出生后头两周，婴儿出现痉挛和喂养不良。 存活的儿童可能会发生耳聋。 你知道吗……

破伤风的诊断 医师的评估 医师常由病人在受到外伤后出现肌肉强直与痉挛（通常是下颌和背部肌肉）来判断该病人感染破伤风。 有时，可从伤口处取样进行细菌培养。不过，培养结果有时可出现假阳性（结果提示有破伤风梭状芽胞杆菌，但其实没有）或假阴性（结果提示没有破伤风梭状芽胞杆菌，但其实有）的情况。所以，医生并不依赖培养结果来诊断破伤风。

破伤风的治疗 清洗伤口，清除坏死组织和异物

人破伤风免疫球蛋白（抗毒素）

对症治疗，有时需要使用呼吸机

抗生素 破伤风患者通常被送往重症监护病房。房间保持安静，以防止出现干扰可能会引发肌肉痉挛。伤口通常彻底清创，并去除坏死的组织和异物。 单剂量人破伤风免疫球蛋白（抗毒素）通常注射到肌肉中，以中和毒素。如果没有抗毒素，医生可能会给予患者免疫球蛋白（含许多不同的抗体，包括抗破伤风的抗体）。 静脉注射抗生素可以杀死伤口中的细菌，从而防止产生更多毒素。不过，抗生素对已产生的毒素无效。这些毒素可继续导致肌肉痉挛。 患破伤风后，患者对破伤风没有免疫力。也就是说，他们可以再次患破伤风。因此，患有破伤风的人从感染中恢复后，除非已知其疫苗接种状态是及时更新的，否则就需要接种破伤风疫苗。 症状管理 对于肌肉痉挛和强直，可给予镇静剂，如地西泮或咪达唑仑。这些药物也有助于缓解焦虑。 如果肌肉僵硬妨碍了呼吸，则可以在气管中放置一根管子（称为气管内插管），并向患者提供使肌肉麻痹的药物，从而制止痉挛。然后，将管子与代替患者呼吸的呼吸机连接。 如果血压和心率不稳定，医生可能会静脉给予吗啡、镁、短效的β－阻滞剂，或其它药物。 如果吞咽困难，可进行静脉营养或通过鼻胃管进行管饲营养。 如果出现便秘（常见），可以使用大便软化剂，并可以在直肠中插入一根管子以帮助管理产气。

破伤风的预后 治疗后大部分患者康复。 静脉药瘾，年龄过小或过大的患者更可能死于破伤风。如果症状出现迅速并迅速进展或治疗延迟，则病情可能会恶化。