大腿后方的肌群（股后肌群）在所有跑步活动中都可能出现拉伤（股后肌拉伤）。
（另见运动损伤概述。）
股后肌群使髋关节及膝关节向后运动。股后肌受伤经常发生在股后肌群突然、猛烈收缩时，如冲刺跑。可引起大腿后部突然疼痛。股后肌群损伤也可缓慢出现，通常由不恰当柔韧性训练引起。
医生在患者症状和查体的基础上作出诊断。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查。
腘绳肌损伤的治疗
压迫和支持
康复
受伤后须立即应用冰敷和使用有压迫和支持作用的大腿套。非甾体类消炎药（NSAIDs）或其他止痛剂用于减轻疼痛。如果行走时疼痛，患者初始时需要拄拐。
疼痛一旦减轻，应轻轻拉伸股后肌群。疼痛完全缓解时，股四头肌和股后肌群逐渐恢复力量。在受伤肌肉力量和活动范围恢复正常前，患者不要奔跑或跳跃。几天或几周内开始恢复，但是严重的股后肌损伤经常需数月才能完全康复。
由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。
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