大腿后方的肌群（股后肌群）在所有跑步活动中都可能出现拉伤（股后肌拉伤）。

（另见运动损伤概述。）

股后肌群使髋关节及膝关节向后运动。股后肌受伤经常发生在股后肌群突然、猛烈收缩时，如冲刺跑。可引起大腿后部突然疼痛。股后肌群损伤也可缓慢出现，通常由不恰当柔韧性训练引起。

医生在患者症状和查体的基础上作出诊断。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查。

腘绳肌拉伤 视频