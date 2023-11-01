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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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股后肌损伤

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
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大腿后方的肌群（股后肌群）在所有跑步活动中都可能出现拉伤（股后肌拉伤）。

（另见运动损伤概述。）

股后肌群使髋关节及膝关节向后运动。股后肌受伤经常发生在股后肌群突然、猛烈收缩时，如冲刺跑。可引起大腿后部突然疼痛。股后肌群损伤也可缓慢出现，通常由不恰当柔韧性训练引起。

医生在患者症状和查体的基础上作出诊断。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查。

腘绳肌损伤的治疗

  • 压迫和支持

  • 康复

受伤后须立即应用冰敷和使用有压迫和支持作用的大腿套。非甾体类消炎药（NSAIDs）或其他止痛剂用于减轻疼痛。如果行走时疼痛，患者初始时需要拄拐。

疼痛一旦减轻，应轻轻拉伸股后肌群。疼痛完全缓解时，股四头肌和股后肌群逐渐恢复力量。在受伤肌肉力量和活动范围恢复正常前，患者不要奔跑或跳跃。几天或几周内开始恢复，但是严重的股后肌损伤经常需数月才能完全康复。

股四头肌和腘绳肌强化训练
仰卧位腘绳肌主动伸展
仰卧位腘绳肌主动伸展
1. 仰卧，屈曲受累腿的髋关节和膝关节，抓住膝盖后方，轻轻地将其拉向胸部。 2. 轻轻伸展膝关节，直至腿部伸直。 3. 保持伸展 30 秒。 4. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。 5. 另一条腿重复上述动作。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

臀桥
臀桥
1. 仰卧，双膝弯曲，双脚放在地板/台子上。 2. 收缩腹部和臀大肌，并将臀部抬离地面。 3. 双腿处于中立位（保持肩部宽度，髋关节、膝关节和脚趾对齐）。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. ... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

俯卧髋关节伸展
俯卧髋关节伸展
1. 俯卧，保持受累膝盖伸直。 2. 收缩腹部肌肉。 3. 将受累腿抬离地面/台子。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 特殊说明 a. 重复动作时保持膝关节伸直、腹部收缩。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

俯卧膝关节屈曲对抗
俯卧膝关节屈曲对抗
1. 待炎症消退，膝关节可屈曲，无疼痛。 2. 俯卧，伸直膝盖。 4. 尽可能在不引起疼痛的情况下弯曲膝关节。 5. 缓慢回到起始位置。 6. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 7. 特殊说明 a. 开始时使用最小阻力，然后... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

仰卧位腘绳肌主动伸展
仰卧位腘绳肌主动伸展
1. 仰卧，屈曲受累腿的髋关节和膝关节，抓住膝盖后方，轻轻地将其拉向胸部。 2. 轻轻伸展膝关节，直至腿部伸直。 3. 保持伸展 30 秒。 4. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。 5. 另一条腿重复上述动作。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

臀桥
臀桥
1. 仰卧，双膝弯曲，双脚放在地板/台子上。 2. 收缩腹部和臀大肌，并将臀部抬离地面。 3. 双腿处于中立位（保持肩部宽度，髋关节、膝关节和脚趾对齐）。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. ... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

俯卧髋关节伸展
俯卧髋关节伸展
1. 俯卧，保持受累膝盖伸直。 2. 收缩腹部肌肉。 3. 将受累腿抬离地面/台子。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 特殊说明 a. 重复动作时保持膝关节伸直、腹部收缩。

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俯卧膝关节屈曲对抗
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1. 待炎症消退，膝关节可屈曲，无疼痛。 2. 俯卧，伸直膝盖。 4. 尽可能在不引起疼痛的情况下弯曲膝关节。 5. 缓慢回到起始位置。 6. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 7. 特殊说明 a. 开始时使用最小阻力，然后... 阅读更多

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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