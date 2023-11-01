运动损伤在运动员以及其他参加体育运动的人群中很常见。传统上认为的运动损伤也可发生于未参加体育运动的人群。比如，家庭主妇以及工人经常发生网球肘，尽管他们可能从未打过网球。

参加体育运动可增加损伤风险。当人们没有适当热身（剧烈活动前以放松的节奏活动——见热身）时，更容易出现运动损伤。

当对抗强于自身力量的外力时，可导致肌肉及韧带损伤。比如，参加运动时肌肉及韧带过于松弛或紧张，可出现损伤。当支撑关节的肌肉和韧带无力时，如扭伤后，关节更容易损伤。

身体结构的个体差异可使得人们在身体受力不均时，易出现运动损伤。比如，当腿部不等长时，两侧髋关节及膝关节所受外力是不均等的，导致一侧下肢受到更多压力。

过度内旋——足部落地时弯向内侧——可引起足部及膝关节疼痛。适度内旋是正常的，并可通过分散足部所受撞击力来防止损伤。过度内旋，足部易弯曲造成足长弓变平，使得行走或奔跑时足的内半部分接触地面更近，出现扁平足。足部过度足内旋的人长跑后可出现膝关节疼痛，这是因为足部向内时膝关节倾向于向外。这种姿势使膝关节前部承受过多压力。

与之对立的问题——即内旋太少——可发生于踝关节僵直的患者。对于这群人，足弓似乎很高，不能很好地缓冲撞击，因此会增加足部和腿部骨头发生小裂缝（应力性骨折）的风险。

下肢伸直时可出现疼痛，特别是宽臀的妇女。她们的膝关节有从中线推向外方的倾向。这一作用于膝盖骨的力可引起疼痛。

总之，运动损伤可分为以下 4 类：

使用过度

钝性创伤（比如，坠落或扭倒）

骨折和脱位

扭伤（韧带损伤）及拉伤（肌肉损伤）

使用过度 运动损伤最常见的原因之一即使用过度（过度磨损或牵拉）。过度使用损伤常因错误的技巧引起，但超重和肥胖症人群过度使用损伤的风险可能会因骨骼和关节负荷增加而增加。例如总沿着同一侧的倾斜的公路跑步就是不当的运动技巧。用同一只脚重复踩踏缓慢升高的公路表面，会导致作用于两侧髋关节及膝关节的力量不一样。这种力量上的差别会增加踩在较高一侧路面的下肢损伤的风险，并改变作用于另一下肢的力量，同样有可能引发损伤。 一些运动员增加速度或训练强度过快，会增加肌肉的压力。比如，一些跑步运动员在训练时增加速度或距离过快，会给腿部、髋部及足部造成压力。这种额外的压力常导致肌肉扭伤及骨的应力性骨折。 一些运动员对一组肌肉训锻炼过度，而没有相应地锻炼另一组与之对抗的肌肉，会导致不平衡，从而引发损伤。 导致过度使用的另一个因素是锻炼后不恰当的功能恢复。还有些人锻炼时出现疼痛也不终止（疼痛时仍锻炼）。感觉到疼痛仍继续锻炼会损伤更多肌肉或结缔组织，会加重损伤及延迟恢复，尽管休息后可恢复。 你知道吗……

钝性创伤 钝性运动性创伤可导致挫伤、脑震荡以及骨折。这类损伤一般包括与其他运动员或物体的猛烈撞击（比如，在足球运动中被拦截或曲棍球运动中撞到边墙上），坠落伤，以及直接打击（比如，拳击及武术）。

骨折和脱位 骨折及关节脱位是严重创伤，需要立即就医。此类创伤患者经常会有肢体畸形、剧烈疼痛以及肢体或关节的功能障碍，而且必须通过诊断性检查如X线片进一步评估。当怀疑患者存在骨折或关节脱臼时，应用夹板固定使患肢保持原位、不能移动，然后送急救中心。 应力性骨折是由重复性应力性损伤引起的骨的小裂纹。应力性骨折常发生于足部或下肢长骨。这种骨折可能没有明显的迹象，且在X线片上也可能观察不到。当患者试图让伤足负重时仅出现疼痛症状（见足部应力性骨折）。

扭伤和劳损 扭伤及拉伤通常发生在突然、猛然用力后，最常见于跑步期间，尤其是在突然变换方向时（例如足球运动中避开和躲开对手时）。这类损伤在力量训练中也比较常见，可出现在人们快速降低或猛拉负荷，而不以稳定可控的张力缓慢、平稳地移动的时候。

儿童和运动损伤 在美国，每年约有350万小于14岁的儿童发生运动相关损伤。随着儿童参加有组织的运动活动及开始参加运动的年龄提前，他们出现运动损伤的风险不断增加，特别是过度使用损伤。儿童整年只参加一种运动，没有休息就从一个赛季进入下一个，或参加专业级团队的情况下，损伤的风险特别高。一些儿童因为担心被团队开除，可能会受伤后还要尝试去运动。 一般来说，适用于成年运动员的损伤预防指南同样适用于儿童，包括筛选儿童和成人有无可能导致运动具有危险性的既存疾病，以及需要恰当的热身技巧。一些专家认为小于10岁的儿童应参加多种运动而不是只进行一种运动。单一运动会导致儿童过度训练一组肌肉，增加损伤风险。 在运动中使用合适的装备很重要。安全装备，如已批准用于运动的头盔、眼罩、牙套以及护肘和护膝，可以帮助防止损伤。 一些运动有关于儿童运动员参加时间的特定指南。比如篮球，已制定符合投篮者年龄的投篮次数的标准。 运动中出现疼痛或运动后疼痛加重，可能提示过度使用损伤。运动后需要冰敷及使用止痛药也提示过度损伤。如果疼痛不适感引起步态、身体结构或运动技巧方面的变化，过度使用损伤也许就是个问题。一些儿童没有抱怨疼痛，但是出现参加运动时成功或快乐减少，以及情绪或在校表现上出现变化。 对于青春期少女，应力性骨折史可能是出现女性运动员三联征（骨质疏松、月经失调以及膳食不足）的体征。尽管没有运动员可免受不合理膳食的影响，年轻女性参加耐力运动，或“（需要优美）外观”的运动，如花样滑冰、体操或舞蹈，有特别的风险。

运动损伤的症状 这类创伤总会引起疼痛，程度从轻度到严重不等。损伤组织可伴有以下特征： 水肿

发热

触痛

瘀伤

失去正常活动度

运动损伤的诊断 医师的评估 诊断运动损伤时，医生会问到何时以及如何受伤，患者最近或经常进行什么样的业余或职业性运动，以及最近是否有运动强度改变。医生可能会询问患者是否服用某些增加肌腱损伤风险的抗生素（例如环丙沙星或左氧氟沙星）。医生也会检查受伤部位。 患者可能会需要找专家进一步检查。诊断性检查可能包括 X 光片检查、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI)、超声检查、骨扫描、双能量 X 射线吸收测定（DEXA 扫描）以及肌电图 (EMG)。

运动损伤的治疗 保护、休息、冰敷、压迫和抬高 (PRICE)

康复 运动损伤的治疗与非运动损伤类似。 初期治疗 几乎所有运动损伤的及时治疗包括保护，休息，冰敷，压迫，抬高 (PRICE) 原则： 保护

休息

冰敷

压缩性骨折

抬高 保护包括立即休息和夹板固定受伤部位，以尽量减少内出血和肿胀，并防止进一步损伤（见图固定关节的常用方法）。 受伤部位肿胀是因为液体自血管外渗。冰敷通过使血管收缩可减轻体液渗出倾向，因此可减轻肿胀。冰敷还可减轻疼痛及肌肉痉挛，并减轻组织损伤。 冰敷或冷敷包不能直接接触皮肤，这样会刺激或损伤皮肤。它们应装起来（如装进塑料制品），并放置在毛巾或面巾上。损伤部位抬高时，可用弹力绷带包裹冰袋以使其固定不动。冰袋在20分钟后移走，间隔20分钟或更长时间，然后再冰敷20分钟。这一过程可在伤后24小时内重复进行几次。 无论冰袋是否位置合适，用弹力绷带包裹受损部位可以压迫损伤组织并减轻内出血及肿胀。绷带包裹应维持到损伤愈合。 损伤部位应抬高至心脏水平之上，这样重力作用可帮助引起肿胀和疼痛的体液回流。如果可能，引流体液应沿着整体向下的路径从损伤部位回流至心脏。比如，手部损伤，应将肘部以及手部抬高。 可应用镇痛药 减轻疼痛。对乙酰氨基酚一般对疼痛有效，但不能减轻炎症。非甾体类消炎药（NSAIDs），如布洛芬或萘普生，可用于止痛及消炎，但和乙酰氨基酚比，有一定的副作用（大多为胃部不适）。如果疼痛较为严重或持续3天以上，建议进行医学检查。 除了 PRICE 原则，还可对受伤关节或相邻结构注射皮质类固醇来缓解疼痛和肿胀。但是，激素注射会导致愈合延迟，增加肌腱和软骨损伤的风险，并且受损关节完全愈合前就使用它会导致患者损伤加重，因此只有医生才可以使用。 你知道吗…… 康复 初始的损伤康复后，应进行受伤部位的康复锻炼，以免活动引起损伤。康复包括康复师或运动教练指导指定的正规方案，或没有指导的不太正规的力量和调节训练。有时，理疗师提供运动员可自己进行的锻炼项目的说明。除治疗性的锻炼外，理疗师还可将热敷、冷敷、电疗、声波治疗、牵引治疗及水中锻炼融入治疗计划（见康复训练）。理疗需要的时间取决于损伤的严重程度和复杂程度。 损伤愈合前，应避免或调整引起损伤的活动或运动。完全不动可导致肌肉萎缩、无力以及缺乏耐力。因此，在所有体育活动中，优先选择不压迫受伤部位的替代性活动。腿部或足部受伤时，跑步的替代性运动包括骑自行车、游泳以及划船。下背部受伤时游泳及骑单车是很好的替代运动。 有任何脑震荡症状或体征的患者不应在当天继续玩耍，并建议休息。在早期恢复期间，应避免学校和工作活动、驾驶、饮酒、过度脑刺激（例如用电脑、看电视和玩视频游戏）和体力活动，以防止症状时间延长或加重。 老年化专题：安全进行锻炼