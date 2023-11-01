肱骨外上髁炎可由网球运动时反复反手击球引起。其他运动（比如，划船以及举重时前臂弯曲，还有重复、用力拧螺丝刀）也可引起肱骨外上髁炎。

在网球运动员中，导致患肱骨外上髁炎机会增大的因素包括肩关节及前臂肌肉无力，用过紧或过短的球拍比赛，击球时不在球拍中心（偏离最佳击球点）以及击打较重、潮湿的球。反手击球以及使腕关节屈曲增加患肱骨外上髁炎的机会。