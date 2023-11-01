肱骨外上髁炎（网球肘）是将手部向后牵拉的肌腱的炎症。
（另见运动损伤概述。）
疼痛发生于肘关节的外面及前臂的后面。
冰敷、休息、镇痛药、锻炼，有时用网球肘护肘通常有效。
附着于肘关节外侧部分的前臂肌肉被反复牵拉时（见图当肘部受伤时），可导致疼痛。连接这些肌肉至肘部的肌腱可发生炎症并十分疼痛。
肱骨外上髁炎的原因
肱骨外上髁炎可由网球运动时反复反手击球引起。其他运动（比如，划船以及举重时前臂弯曲，还有重复、用力拧螺丝刀）也可引起肱骨外上髁炎。
在网球运动员中，导致患肱骨外上髁炎机会增大的因素包括肩关节及前臂肌肉无力，用过紧或过短的球拍比赛，击球时不在球拍中心（偏离最佳击球点）以及击打较重、潮湿的球。反手击球以及使腕关节屈曲增加患肱骨外上髁炎的机会。
肱骨外上髁炎的症状
伸腕时会感到前臂外侧疼痛。疼痛可由肘关节附近扩展至前臂中段。疼痛可能因紧握（握手）或甚至转动门把手而加重。继续压迫前臂肌肉会使情况恶化，导致未使用前臂时也出现疼痛。
肱骨外上髁炎的诊断
医师的评估
医生在症状和体格检查的基础上作出诊断。当患者将手臂及手掌放在桌子上，尝试对抗阻力向后屈腕时，会感到肘关节外侧疼痛。
肱骨外上髁炎的治疗
休息
康复
肘关节外侧应用冰敷，避免引起疼痛的活动。起初，活动时不要使用伸腕的肌肉，如可用慢跑或骑车来保持体力。疼痛减轻时，可开始肘关节及腕关节的柔韧性及力量训练。使用网球肘支具（一般用数周）是有帮助的。当肱骨外上髁炎疼痛剧烈时，保健医生会在肘关节外侧注射激素。极少需要手术治疗。
由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。
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