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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肱骨外上髁炎

网球肘

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
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肱骨外上髁炎（网球肘）是将手部向后牵拉的肌腱的炎症。

（另见运动损伤概述。）

  • 疼痛发生于肘关节的外面及前臂的后面。

  • 冰敷、休息、镇痛药、锻炼，有时用网球肘护肘通常有效。

附着于肘关节外侧部分的前臂肌肉被反复牵拉时（见图当肘部受伤时），可导致疼痛。连接这些肌肉至肘部的肌腱可发生炎症并十分疼痛。

肱骨外上髁炎的原因

肱骨外上髁炎可由网球运动时反复反手击球引起。其他运动（比如，划船以及举重时前臂弯曲，还有重复、用力拧螺丝刀）也可引起肱骨外上髁炎。

在网球运动员中，导致患肱骨外上髁炎机会增大的因素包括肩关节及前臂肌肉无力，用过紧或过短的球拍比赛，击球时不在球拍中心（偏离最佳击球点）以及击打较重、潮湿的球。反手击球以及使腕关节屈曲增加患肱骨外上髁炎的机会。

肱骨外上髁炎的症状

伸腕时会感到前臂外侧疼痛。疼痛可由肘关节附近扩展至前臂中段。疼痛可能因紧握（握手）或甚至转动门把手而加重。继续压迫前臂肌肉会使情况恶化，导致未使用前臂时也出现疼痛。

肱骨外上髁炎的诊断

  • 医师的评估

医生在症状和体格检查的基础上作出诊断。当患者将手臂及手掌放在桌子上，尝试对抗阻力向后屈腕时，会感到肘关节外侧疼痛。

肱骨外上髁炎的治疗

  • 休息

  • 康复

肘关节外侧应用冰敷，避免引起疼痛的活动。起初，活动时不要使用伸腕的肌肉，如可用慢跑或骑车来保持体力。疼痛减轻时，可开始肘关节及腕关节的柔韧性及力量训练。使用网球肘支具（一般用数周）是有帮助的。当肱骨外上髁炎疼痛剧烈时，保健医生会在肘关节外侧注射激素。极少需要手术治疗。

肘关节和腕关节的灵活性与强化训练
手腕屈肌伸展
手腕屈肌伸展
1. 将受累手掌向上。 2. 用另一只手握住受累手的手指。 3. 保持受累手臂肘部伸直。 4. 轻轻牵拉手和手指使其伸展。 5. 保持伸展 30 秒。 6. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

负重腕部屈曲对抗
负重腕部屈曲对抗
1. 将前臂置于台上，手掌向上，离开台边缘。 2. 手腕屈曲。 3. 缓慢放下手腕，将手腕伸至起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 重点关注放下（复位）阶段，将腕部向下伸展至起始位置计数为... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

手及手指对抗训练（握毛巾法）
手及手指对抗训练（握毛巾法）
1. 用双手抓住毛巾卷并轻轻挤压。 2. 以交替方向扭转毛巾。 3. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
1. 将握力胶压平放在桌子上。 2. 弯曲（屈曲）手指并放在握力胶上。 3. 伸直并伸展手指，将手指推入握力胶中。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 从阻力最少的（即黄色）开始。 b. 也可以将橡... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

手腕屈肌伸展
手腕屈肌伸展
1. 将受累手掌向上。 2. 用另一只手握住受累手的手指。 3. 保持受累手臂肘部伸直。 4. 轻轻牵拉手和手指使其伸展。 5. 保持伸展 30 秒。 6. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

负重腕部屈曲对抗
负重腕部屈曲对抗
1. 将前臂置于台上，手掌向上，离开台边缘。 2. 手腕屈曲。 3. 缓慢放下手腕，将手腕伸至起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 重点关注放下（复位）阶段，将腕部向下伸展至起始位置计数为... 阅读更多

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手及手指对抗训练（握毛巾法）
手及手指对抗训练（握毛巾法）
1. 用双手抓住毛巾卷并轻轻挤压。 2. 以交替方向扭转毛巾。 3. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

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借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
1. 将握力胶压平放在桌子上。 2. 弯曲（屈曲）手指并放在握力胶上。 3. 伸直并伸展手指，将手指推入握力胶中。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 从阻力最少的（即黄色）开始。 b. 也可以将橡... 阅读更多

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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