肱骨内上髁炎（高尔夫球肘）由屈腕肌腱发生炎症所致，引起肘关节和前臂内侧疼痛。
（另见运动损伤概述。）
反复用力屈腕的活动是常见原因。
休息、冰敷以及止痛剂可帮助减轻疼痛。
疼痛消退后，可进行拉伸及增强力量的锻炼以防止复发。
这类损伤是由反复进行对抗阻力的屈腕引起的（见图当肘部受伤时）。这类活动包括网球发球力量过大，以过顶及顶部旋转方式发球，击打湿沉的球，使用过重或柄部过小或绷得过紧的球拍，投篮，以及投掷标枪。击打高尔夫球时不讲究技巧也可导致这类炎症，因此被称为高尔夫球肘。当“从顶部击球”时可发生损伤，用右臂（右手型高尔夫球员）用力将球杆从顶部挥下，将极大的压力释放到右肘的屈肌肌肉，而不是由左臂及身体拉住球杆。可导致肱骨内上髁炎的非运动性活动包括砌砖、锤击以及打字。
肘关节及前臂内侧可感到疼痛。屈腕时疼痛加重。
肱骨内上髁炎的诊断
医师的评估
医生在症状和检查结果的基础上作出判断。医生让患者坐在椅子上，将患肢放在桌子上，掌面朝上。医生压住患者腕部，并让他屈腕。有肱骨内上髁炎的患者会感到肘关节内侧疼痛。
肱骨内上髁炎的治疗
休息
康复
初期治疗包括避免屈腕时引起疼痛的任何活动。疼痛部位冰敷以及非甾体消炎药（NSAIDS）有助于减轻疼痛。疼痛缓解后，可开始增强腕关节及肩关节肌肉力量的锻炼运动。极少需要手术治疗。
由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。
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