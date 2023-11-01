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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肱骨内上髁炎

（高尔夫球肘）

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
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肱骨内上髁炎（高尔夫球肘）由屈腕肌腱发生炎症所致，引起肘关节和前臂内侧疼痛。

（另见运动损伤概述。）

  • 反复用力屈腕的活动是常见原因。

  • 休息、冰敷以及止痛剂可帮助减轻疼痛。

  • 疼痛消退后，可进行拉伸及增强力量的锻炼以防止复发。

这类损伤是由反复进行对抗阻力的屈腕引起的（见图当肘部受伤时）。这类活动包括网球发球力量过大，以过顶及顶部旋转方式发球，击打湿沉的球，使用过重或柄部过小或绷得过紧的球拍，投篮，以及投掷标枪。击打高尔夫球时不讲究技巧也可导致这类炎症，因此被称为高尔夫球肘。当“从顶部击球”时可发生损伤，用右臂（右手型高尔夫球员）用力将球杆从顶部挥下，将极大的压力释放到右肘的屈肌肌肉，而不是由左臂及身体拉住球杆。可导致肱骨内上髁炎的非运动性活动包括砌砖、锤击以及打字。

肘关节及前臂内侧可感到疼痛。屈腕时疼痛加重。

肱骨内上髁炎的诊断

  • 医师的评估

医生在症状和检查结果的基础上作出判断。医生让患者坐在椅子上，将患肢放在桌子上，掌面朝上。医生压住患者腕部，并让他屈腕。有肱骨内上髁炎的患者会感到肘关节内侧疼痛。

肱骨内上髁炎的治疗

  • 休息

  • 康复

初期治疗包括避免屈腕时引起疼痛的任何活动。疼痛部位冰敷以及非甾体消炎药（NSAIDS）有助于减轻疼痛。疼痛缓解后，可开始增强腕关节及肩关节肌肉力量的锻炼运动。极少需要手术治疗。

腕部及肩部肌肉强化训练
腕部伸肌伸展
腕部伸肌伸展
1. 开始先将肘部伸直，手掌向下。 2. 用未受累手抓住受累手的拇指侧，将腕部向下弯曲至腕部屈曲。 3. 为了增加伸展，向小指弯曲手腕并牵拉，弯曲手指使其屈曲更多。 4. 每次伸展保持 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

手腕屈肌伸展
手腕屈肌伸展
1. 将受累手掌向上。 2. 用另一只手握住受累手的手指。 3. 保持受累手臂肘部伸直。 4. 轻轻牵拉手和手指使其伸展。 5. 保持伸展 30 秒。 6. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

负重腕关节伸展对抗
负重腕关节伸展对抗
1. 将前臂置于台上，手掌向下，离开台边缘。 2. 上抬腕部使其伸展。 3. 将手腕缓慢向下屈曲至起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 重点关注放下（复位）阶段，将腕部向下屈曲至起始位置计... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

手及手指对抗训练（握毛巾法）
手及手指对抗训练（握毛巾法）
1. 用双手抓住毛巾卷并轻轻挤压。 2. 以交替方向扭转毛巾。 3. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
1. 将握力胶压平放在桌子上。 2. 弯曲（屈曲）手指并放在握力胶上。 3. 伸直并伸展手指，将手指推入握力胶中。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 从阻力最少的（即黄色）开始。 b. 也可以将橡... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

腕部伸肌伸展
腕部伸肌伸展
1. 开始先将肘部伸直，手掌向下。 2. 用未受累手抓住受累手的拇指侧，将腕部向下弯曲至腕部屈曲。 3. 为了增加伸展，向小指弯曲手腕并牵拉，弯曲手指使其屈曲更多。 4. 每次伸展保持 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1... 阅读更多

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手腕屈肌伸展
手腕屈肌伸展
1. 将受累手掌向上。 2. 用另一只手握住受累手的手指。 3. 保持受累手臂肘部伸直。 4. 轻轻牵拉手和手指使其伸展。 5. 保持伸展 30 秒。 6. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。

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负重腕关节伸展对抗
负重腕关节伸展对抗
1. 将前臂置于台上，手掌向下，离开台边缘。 2. 上抬腕部使其伸展。 3. 将手腕缓慢向下屈曲至起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 重点关注放下（复位）阶段，将腕部向下屈曲至起始位置计... 阅读更多

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手及手指对抗训练（握毛巾法）
手及手指对抗训练（握毛巾法）
1. 用双手抓住毛巾卷并轻轻挤压。 2. 以交替方向扭转毛巾。 3. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

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借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
借助手指扩展器的手指外展及伸展对抗训练
1. 将握力胶压平放在桌子上。 2. 弯曲（屈曲）手指并放在握力胶上。 3. 伸直并伸展手指，将手指推入握力胶中。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 5. 特殊说明 a. 从阻力最少的（即黄色）开始。 b. 也可以将橡... 阅读更多

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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