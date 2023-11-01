大腿肌肉力量减弱是跑步者膝的常见原因，也是前膝疼痛原因中一个可治疗的病因。大腿肌肉力量减弱使膝盖骨向侧方滑动，在股骨上的不正常摩擦。跑步者膝通常起初在跑下坡路时膝关节疼痛。后来，任何跑步或行走，特别是走下坡路，都会感到疼痛。