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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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膝关节前部疼痛

（跑步膝）

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
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  • 一些因素，如大腿肌肉力量减弱、过度内旋/腿部肌肉和肌腱紧张可导致膝关节前部疼痛。

  • 患者开始仅在跑下坡路时疼痛，最后可在行走时也感觉疼痛。

  • 可能需要磁共振成像 (MRI) 和关节镜检查来进行诊断。

  • 疼痛缓解前应停止跑步，然后进行锻炼来加强和平衡膝关节周围的肌肉。

  • 如过度内旋引起疼痛，鞋内垫可帮助改善。

（另见运动损伤概述。）

膝盖骨（髌骨）是一块圆状骨，附着于膝关节周围的韧带和肌腱，正常情况下，跑步时髌骨在股骨上下移动。

膝关节前部受伤

正常情况下，跑步时膝盖骨（髌骨）在股骨上下移动。大腿肌肉力量减弱或足部过于内转（内旋）时，患者可感觉膝盖疼痛。因此，膝盖骨在股骨上不正常摩擦，导致磨损加重。

膝关节前部疼痛（前膝疼）可能由以下原因引起：

  • 膝盖骨在膝关节前面的位置过高或过低

  • 膝盖周围肌肉的偏斜插入

  • 绷紧、缩短的股后肌群

  • 绷紧的跟腱

  • 大腿肌肉力量减弱-正常情况下帮助稳定膝关节

跑步者膝

大腿肌肉力量减弱是跑步者膝的常见原因，也是前膝疼痛原因中一个可治疗的病因。大腿肌肉力量减弱使膝盖骨向侧方滑动，在股骨上的不正常摩擦。跑步者膝通常起初在跑下坡路时膝关节疼痛。后来，任何跑步或行走，特别是走下坡路，都会感到疼痛。

过度内旋

行走或跑步时足部过度内旋（足部向内旋转）可引起膝关节疼痛。内旋导致大腿肌肉（股四头肌）将膝盖骨拉向外方，并造成膝盖骨与股骨末端的不正常摩擦。

膝关节疼痛的诊断

  • 医师的评估

医生会询问症状和对患者进行检查。有时，需进行磁共振成像 (MRI)、关节镜检查（通过挠性显像管观察关节内部），或两者均需进行。

膝关节疼痛的治疗

  • 休息

  • 康复

直到跑步不感疼痛时，才可以开始跑步。受伤部位冰敷、给予非甾体类抗炎药 (NSAID) 以及临时使用护膝或弹性支撑也有用。其他锻炼，如骑锻炼车（坐在较高位置，次数少，强度低）或游泳，可用来保护膝关节并且在康复时保持体力。增强和平衡大腿后方肌肉（股后肌群）和前方肌肉（股四头肌）的锻炼是有帮助的。

跑步者膝患者，锻炼开始前伸直腿部似乎有助于平衡绷紧的肌肉引起的异常作用力，并且减轻损伤。

鞋内垫有助于纠正过度内旋。

股四头肌和腘绳肌平衡及强化训练
俯卧四头肌伸展
俯卧四头肌伸展
1. 俯卧。 2. 弯曲受累膝关节，并在踝关节周围围一圈毛巾。 3. 轻轻将脚踝处的毛巾向臀部方向拉动，使大腿前部肌肉得到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。 6. 另一条... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

仰卧位腘绳肌主动伸展
仰卧位腘绳肌主动伸展
1. 仰卧，屈曲受累腿的髋关节和膝关节，抓住膝盖后方，轻轻地将其拉向胸部。 2. 轻轻伸展膝关节，直至腿部伸直。 3. 保持伸展 30 秒。 4. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。 5. 另一条腿重复上述动作。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

股四头肌组
股四头肌组
1. 坐下，受累腿伸展。 2. 收缩腿前部的股四头肌，将膝盖后部推向地板/台子。 3. 保持 10 秒。 4. 每小时做 1 组，重复 10 遍。 5. 特殊说明 a. 运动时切勿屏住呼吸。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

直腿抬高
直腿抬高
1. 仰卧，弯曲未受累膝盖，脚放在地板/台子上。 2. 保持受累腿伸直，将脚抬高至与未受累腿的大腿水平。 3. 缓慢回到起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

侧卧髋关节外旋（翻盖训练）
侧卧髋关节外旋（翻盖训练）
1. 躺于受累一侧。 2. 保持肩部和髋部稍微向后与脚踝成一条直线，膝盖大约弯曲 90 度。 3. 双脚并拢，同时上方的膝盖向天花板方向抬起。 4. 放下膝盖，重复上述动作。 5. 向未受累侧侧卧，重复动作。 6. 重复做 3 组，每组 ... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

蹲
1. 双脚分开站立，与臀部同宽。 2. 脚趾指向前方，与膝盖朝向一致。 3. 保持核心肌群收紧，向后移动臀部，类似于慢慢坐到椅子上，并蹲下，直到大腿几乎与地板平行。 4. 回到起始位置，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站立位髂胫束伸展
站立位髂胫束伸展
1. 站在离墙一英尺的地方，使受累腿靠墙最近。 2. 将未受累腿放在受累腿前面。 3. 保持受累膝关节伸直。 4. 将身体向远离墙壁的方向倾斜，使受累侧臀部朝向墙壁。 5. 确保不要腰部前倾。 6. 保持伸展 30 秒。 7. 重复 4 ... 阅读更多

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俯卧四头肌伸展
俯卧四头肌伸展
1. 俯卧。 2. 弯曲受累膝关节，并在踝关节周围围一圈毛巾。 3. 轻轻将脚踝处的毛巾向臀部方向拉动，使大腿前部肌肉得到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。 6. 另一条... 阅读更多

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仰卧位腘绳肌主动伸展
仰卧位腘绳肌主动伸展
1. 仰卧，屈曲受累腿的髋关节和膝关节，抓住膝盖后方，轻轻地将其拉向胸部。 2. 轻轻伸展膝关节，直至腿部伸直。 3. 保持伸展 30 秒。 4. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。 5. 另一条腿重复上述动作。

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股四头肌组
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1. 坐下，受累腿伸展。 2. 收缩腿前部的股四头肌，将膝盖后部推向地板/台子。 3. 保持 10 秒。 4. 每小时做 1 组，重复 10 遍。 5. 特殊说明 a. 运动时切勿屏住呼吸。

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直腿抬高
直腿抬高
1. 仰卧，弯曲未受累膝盖，脚放在地板/台子上。 2. 保持受累腿伸直，将脚抬高至与未受累腿的大腿水平。 3. 缓慢回到起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

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侧卧髋关节外旋（翻盖训练）
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1. 躺于受累一侧。 2. 保持肩部和髋部稍微向后与脚踝成一条直线，膝盖大约弯曲 90 度。 3. 双脚并拢，同时上方的膝盖向天花板方向抬起。 4. 放下膝盖，重复上述动作。 5. 向未受累侧侧卧，重复动作。 6. 重复做 3 组，每组 ... 阅读更多

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蹲
1. 双脚分开站立，与臀部同宽。 2. 脚趾指向前方，与膝盖朝向一致。 3. 保持核心肌群收紧，向后移动臀部，类似于慢慢坐到椅子上，并蹲下，直到大腿几乎与地板平行。 4. 回到起始位置，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍... 阅读更多

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站立位髂胫束伸展
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1. 站在离墙一英尺的地方，使受累腿靠墙最近。 2. 将未受累腿放在受累腿前面。 3. 保持受累膝关节伸直。 4. 将身体向远离墙壁的方向倾斜，使受累侧臀部朝向墙壁。 5. 确保不要腰部前倾。 6. 保持伸展 30 秒。 7. 重复 4 ... 阅读更多

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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