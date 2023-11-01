一些因素，如大腿肌肉力量减弱、过度内旋/腿部肌肉和肌腱紧张可导致膝关节前部疼痛。
患者开始仅在跑下坡路时疼痛，最后可在行走时也感觉疼痛。
可能需要磁共振成像 (MRI) 和关节镜检查来进行诊断。
疼痛缓解前应停止跑步，然后进行锻炼来加强和平衡膝关节周围的肌肉。
如过度内旋引起疼痛，鞋内垫可帮助改善。
（另见运动损伤概述。）
膝盖骨（髌骨）是一块圆状骨，附着于膝关节周围的韧带和肌腱，正常情况下，跑步时髌骨在股骨上下移动。
膝关节前部受伤
正常情况下，跑步时膝盖骨（髌骨）在股骨上下移动。大腿肌肉力量减弱或足部过于内转（内旋）时，患者可感觉膝盖疼痛。因此，膝盖骨在股骨上不正常摩擦，导致磨损加重。
膝关节前部疼痛（前膝疼）可能由以下原因引起：
膝盖骨在膝关节前面的位置过高或过低
膝盖周围肌肉的偏斜插入
绷紧、缩短的股后肌群
绷紧的跟腱
大腿肌肉力量减弱-正常情况下帮助稳定膝关节
跑步者膝
大腿肌肉力量减弱是跑步者膝的常见原因，也是前膝疼痛原因中一个可治疗的病因。大腿肌肉力量减弱使膝盖骨向侧方滑动，在股骨上的不正常摩擦。跑步者膝通常起初在跑下坡路时膝关节疼痛。后来，任何跑步或行走，特别是走下坡路，都会感到疼痛。
过度内旋
行走或跑步时足部过度内旋（足部向内旋转）可引起膝关节疼痛。内旋导致大腿肌肉（股四头肌）将膝盖骨拉向外方，并造成膝盖骨与股骨末端的不正常摩擦。
膝关节疼痛的诊断
医师的评估
医生会询问症状和对患者进行检查。有时，需进行磁共振成像 (MRI)、关节镜检查（通过挠性显像管观察关节内部），或两者均需进行。
膝关节疼痛的治疗
休息
康复
直到跑步不感疼痛时，才可以开始跑步。受伤部位冰敷、给予非甾体类抗炎药 (NSAID) 以及临时使用护膝或弹性支撑也有用。其他锻炼，如骑锻炼车（坐在较高位置，次数少，强度低）或游泳，可用来保护膝关节并且在康复时保持体力。增强和平衡大腿后方肌肉（股后肌群）和前方肌肉（股四头肌）的锻炼是有帮助的。
跑步者膝患者，锻炼开始前伸直腿部似乎有助于平衡绷紧的肌肉引起的异常作用力，并且减轻损伤。
鞋内垫有助于纠正过度内旋。
由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。
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