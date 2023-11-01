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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肩袖损伤/肩峰下滑囊炎

（投手肩；游泳者肩；网球肩；肩袖肌腱炎；肩袖撕裂）

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
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将上臂保持在肩关节部位的肌肉（肩袖肌群）受到挤压（肩部撞击综合征），发炎（肌腱炎），或出现部分或完全撕裂。

（另见运动损伤概述。）

  • 当手臂向上向后移动，甚至不移动时，出现肩关节疼痛

  • 锻炼帮助。

肩袖包含了连接肩胛骨和肱骨头的肌肉。肩袖加强了肩关节的力量并有助于上臂的旋转。

肩关节解剖

肩袖挤压（撞击）及肌腱炎常发生于需要手臂在头部上方反复运动的活动，比如篮球的投篮，举重物过肩，球拍运动时发球，以及自由泳、蝶泳或仰泳。手臂反复活动过头会引起上肢骨的顶端将肩袖肌肉挤向肩胛骨上端，从而引起肌肉炎症和肿胀。如果不顾炎症仍继续运动，肌腱会力量减弱和撕裂。

即便没有过度使用和慢性炎症，肩袖可能在突然的强力位移（如极度伸展或拉伸）或跌倒时被撕裂。

肩袖损伤的症状

肩部疼痛是主要症状。起初，将手臂举到头部上方时才会疼痛（撞击综合征）。将手臂举起60～120度时疼痛加重。除非得到有效治疗，肩部出现休息时疼痛（肌腱炎），特别是经常夜间疼痛，影响睡眠。如果肌腱撕裂，在肩部外展手臂将会感到无力，甚至无法完成。

肩袖损伤的诊断

  • 医师的评估

医生在患者症状及检查结果的基础上作出诊断。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查以排除肩袖肌群的撕裂伤。

肩袖损伤的治疗

  • 休息

  • 康复

如为中度或重度疼痛，可将肩部悬吊保护，休息数日。应避免将手臂抬到肩部以上水平，尤其是在有阻力的情况下。肩部如可在正常范围内活动，不感到疼痛，说明肩袖肌群力量得到加强。增强肌肉力量，恢复肩袖的平衡状态，并可减轻运动（包括头部上方的运动）中的撞击。如果疼痛严重，医生可能会开抗炎药物或有时在肩袖上方的空间（滑囊）注射激素。

当肩袖撕裂或治疗肌腱炎其他方法无效时，需要手术治疗。手术去除肩关节内的多余骨头，为肩袖创造个更大的空间，因此可防止手臂在头部上方运动时挤压肩袖。如果肩袖撕裂，通常推荐手术修复。

肩袖肌肉强化训练
俯卧肩伸展
俯卧肩伸展
1. 俯卧，手臂悬垂在床边，拇指指向远离身体的方向。 2. 保持肘部伸直，将手臂伸至与躯干水平，同时向下和向后挤压肩胛骨。 3. 回到起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍。 5. 根据耐受情况，逐渐增加力度。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

侧肩外旋
侧肩外旋
1. 向未受累侧躺下，在受累侧手臂和身体之间垫枕头。 2. 将受累肘部弯曲至 90 度。 3. 朝向脊柱并向下挤压肩胛骨。 4. 通过旋转肩膀向上移动前臂，使手背向上朝向天花板。 5. 缓慢回到起始位置，重复上述动作。 6. 重复做 3 ... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

俯卧肩水平外展
俯卧肩水平外展
1. 俯卧，受累手臂向下离开台面边缘，拇指指向远离身体的方向。 2. 朝向脊柱并向下挤压肩胛骨。 3. 将手臂向上抬至与肩部水平。 4. 下压手臂，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 特殊说明 a... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

俯卧肩水平外展及外旋
俯卧肩水平外展及外旋
1. 俯卧于床上，受累侧手臂离开一侧床沿，肘部弯曲 90 度，拇指朝向身体。 2. 朝向脊柱并向下挤压肩胛骨。 3. 向上旋转前臂。 4. 回到起始位置，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 特殊说明... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站立位肩胛面外展
站立位肩胛面外展
1. 开始时将手臂置于身侧，保持肘部伸直，拇指向上。 2. 向前移动手臂大约 30 度。 3. 手臂抬高，在无痛范围内保持这个姿势。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 根据耐受情况，逐渐增加... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站立位抗肩外旋
站立位抗肩外旋
1. 将弹力带的一端置于与腰部水平的固定物上。 2. 将枕头或毛巾卷起来放在受累侧肘部和身体之间。 3. 受累手抓住弹力带，肘部弯曲 90 度，拇指向上。 4. 外旋手臂，然后缓慢返回起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站立位抗肩内旋
站立位抗肩内旋
1. 将弹力带的一端置于与腰部水平的固定物上。 2. 将枕头或毛巾卷起来放在受累侧肘部和身体之间。 3. 受累手抓住弹力带，肘部弯曲 90 度，拇指向上。 4. 手臂向内旋转（手向靠近身体的方向拉动），然后慢慢回到起始位置。 5. 重复做... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

俯身肩膀力量对抗
俯身肩膀力量对抗
1. 受累手中负重。 2. 髋关节和膝关节轻微弯曲，将另一只手放在桌子或床上支撑上半身。 3. 肘部弯曲 90 度，回缩（挤压）肩胛骨使肘部抬至肩部高度。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. ... 阅读更多

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俯卧肩伸展
俯卧肩伸展
1. 俯卧，手臂悬垂在床边，拇指指向远离身体的方向。 2. 保持肘部伸直，将手臂伸至与躯干水平，同时向下和向后挤压肩胛骨。 3. 回到起始位置。 4. 重复做 3 组，每组 10 遍。 5. 根据耐受情况，逐渐增加力度。

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侧肩外旋
侧肩外旋
1. 向未受累侧躺下，在受累侧手臂和身体之间垫枕头。 2. 将受累肘部弯曲至 90 度。 3. 朝向脊柱并向下挤压肩胛骨。 4. 通过旋转肩膀向上移动前臂，使手背向上朝向天花板。 5. 缓慢回到起始位置，重复上述动作。 6. 重复做 3 ... 阅读更多

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俯卧肩水平外展
俯卧肩水平外展
1. 俯卧，受累手臂向下离开台面边缘，拇指指向远离身体的方向。 2. 朝向脊柱并向下挤压肩胛骨。 3. 将手臂向上抬至与肩部水平。 4. 下压手臂，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 特殊说明 a... 阅读更多

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俯卧肩水平外展及外旋
俯卧肩水平外展及外旋
1. 俯卧于床上，受累侧手臂离开一侧床沿，肘部弯曲 90 度，拇指朝向身体。 2. 朝向脊柱并向下挤压肩胛骨。 3. 向上旋转前臂。 4. 回到起始位置，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 特殊说明... 阅读更多

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站立位肩胛面外展
站立位肩胛面外展
1. 开始时将手臂置于身侧，保持肘部伸直，拇指向上。 2. 向前移动手臂大约 30 度。 3. 手臂抬高，在无痛范围内保持这个姿势。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. 根据耐受情况，逐渐增加... 阅读更多

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站立位抗肩外旋
站立位抗肩外旋
1. 将弹力带的一端置于与腰部水平的固定物上。 2. 将枕头或毛巾卷起来放在受累侧肘部和身体之间。 3. 受累手抓住弹力带，肘部弯曲 90 度，拇指向上。 4. 外旋手臂，然后缓慢返回起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天... 阅读更多

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站立位抗肩内旋
站立位抗肩内旋
1. 将弹力带的一端置于与腰部水平的固定物上。 2. 将枕头或毛巾卷起来放在受累侧肘部和身体之间。 3. 受累手抓住弹力带，肘部弯曲 90 度，拇指向上。 4. 手臂向内旋转（手向靠近身体的方向拉动），然后慢慢回到起始位置。 5. 重复做... 阅读更多

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1. 受累手中负重。 2. 髋关节和膝关节轻微弯曲，将另一只手放在桌子或床上支撑上半身。 3. 肘部弯曲 90 度，回缩（挤压）肩胛骨使肘部抬至肩部高度。 4. 回到起始位置。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。 6. ... 阅读更多

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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