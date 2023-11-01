肩袖损伤/肩峰下滑囊炎

将上臂保持在肩关节部位的肌肉（肩袖肌群）受到挤压（肩部撞击综合征），发炎（肌腱炎），或出现部分或完全撕裂。

（另见运动损伤概述。）

当手臂向上向后移动，甚至不移动时，出现肩关节疼痛

锻炼帮助。

肩袖包含了连接肩胛骨和肱骨头的肌肉。肩袖加强了肩关节的力量并有助于上臂的旋转。

肩关节解剖

肩袖挤压（撞击）及肌腱炎常发生于需要手臂在头部上方反复运动的活动，比如篮球的投篮，举重物过肩，球拍运动时发球，以及自由泳、蝶泳或仰泳。手臂反复活动过头会引起上肢骨的顶端将肩袖肌肉挤向肩胛骨上端，从而引起肌肉炎症和肿胀。如果不顾炎症仍继续运动，肌腱会力量减弱和撕裂。

即便没有过度使用和慢性炎症，肩袖可能在突然的强力位移（如极度伸展或拉伸）或跌倒时被撕裂。

肩袖撕裂 3D 模型

肩袖损伤的症状 肩部疼痛是主要症状。起初，将手臂举到头部上方时才会疼痛（撞击综合征）。将手臂举起60～120度时疼痛加重。除非得到有效治疗，肩部出现休息时疼痛（肌腱炎），特别是经常夜间疼痛，影响睡眠。如果肌腱撕裂，在肩部外展手臂将会感到无力，甚至无法完成。

肩袖损伤的诊断 医师的评估 医生在患者症状及检查结果的基础上作出诊断。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查以排除肩袖肌群的撕裂伤。 肩袖损伤 视频