肩袖损伤/肩峰下滑囊炎

将上臂保持在肩关节部位的肌肉（肩袖肌群）受到挤压（肩部撞击综合征），发炎（肌腱炎），或出现部分或完全撕裂。
（另见运动损伤概述。）
当手臂向上向后移动，甚至不移动时，出现肩关节疼痛
锻炼帮助。
肩袖包含了连接肩胛骨和肱骨头的肌肉。肩袖加强了肩关节的力量并有助于上臂的旋转。
肩关节解剖
肩袖挤压（撞击）及肌腱炎常发生于需要手臂在头部上方反复运动的活动，比如篮球的投篮，举重物过肩，球拍运动时发球，以及自由泳、蝶泳或仰泳。手臂反复活动过头会引起上肢骨的顶端将肩袖肌肉挤向肩胛骨上端，从而引起肌肉炎症和肿胀。如果不顾炎症仍继续运动，肌腱会力量减弱和撕裂。
即便没有过度使用和慢性炎症，肩袖可能在突然的强力位移（如极度伸展或拉伸）或跌倒时被撕裂。
肩袖损伤的症状
肩部疼痛是主要症状。起初，将手臂举到头部上方时才会疼痛（撞击综合征）。将手臂举起60～120度时疼痛加重。除非得到有效治疗，肩部出现休息时疼痛（肌腱炎），特别是经常夜间疼痛，影响睡眠。如果肌腱撕裂，在肩部外展手臂将会感到无力，甚至无法完成。
肩袖损伤的诊断
医师的评估
医生在患者症状及检查结果的基础上作出诊断。有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查以排除肩袖肌群的撕裂伤。
肩袖损伤的治疗
休息
康复
如为中度或重度疼痛，可将肩部悬吊保护，休息数日。应避免将手臂抬到肩部以上水平，尤其是在有阻力的情况下。肩部如可在正常范围内活动，不感到疼痛，说明肩袖肌群力量得到加强。增强肌肉力量，恢复肩袖的平衡状态，并可减轻运动（包括头部上方的运动）中的撞击。如果疼痛严重，医生可能会开抗炎药物或有时在肩袖上方的空间（滑囊）注射激素。
当肩袖撕裂或治疗肌腱炎其他方法无效时，需要手术治疗。手术去除肩关节内的多余骨头，为肩袖创造个更大的空间，因此可防止手臂在头部上方运动时挤压肩袖。如果肩袖撕裂，通常推荐手术修复。
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