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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胫纤维炎

作者：Paul L. Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital, Tomah, WI
已审核/已修订 11月 2023
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胫纤维炎是指小腿疼痛，病因很多，但通常由跑步或暴走引起。

（另见运动损伤概述。）

  • 疼痛可发生于小腿的前方或后方。

  • 冰敷、止痛剂、休息以及拉伸锻炼是有一定作用。

奔跑或暴走（如徒步旅行）时重复施加在下肢的力量可导致腿部的肌肉和肌腱超负荷，并引起胫骨疼痛。下肢的足部过度外旋的（旋后）也可导致或加重疼痛。

胫纤维炎

胫纤维炎可发生于胫骨前方及外侧的肌肉（前外侧胫纤维炎）或胫骨后方及内侧肌肉（后内侧胫纤维炎）。疼痛部位取决于哪组肌肉受损。

胫纤维炎的症状

疼痛可发生在下肢的外前方或内后方。胫纤维炎一般在活动初始时开始出现疼痛，但随着活动逐渐减轻。起初，只是在跑步或行走时脚后跟着地即刻感到疼痛。如患者继续跑步，每跑一步就会感到疼痛，最终变为持续性疼痛。休息后疼痛可缓解。

胫纤维炎的诊断

  • 医师的评估

医生根据症状和体格检查结果诊断胫纤维炎。

胫纤维炎的治疗

  • 休息

  • 康复

疼痛消除前必须停止跑步。应用冰敷及非甾体类消炎药（NSAIDs）可减轻疼痛。可通过其他锻炼保持体力，如游泳。

胫骨疼痛开始减轻时，就可以进行拉伸及增强腿部肌肉的锻炼，如桶柄锻炼。锻炼对于预防复发很重要。穿硬底带帮的鞋子，以及避免持续在坡面或硬路上跑步有助于防止胫纤维炎复发。

腿部肌肉伸展及强化训练
坐位踝关节跖屈伸展
坐位踝关节跖屈伸展
1. 坐在椅子上。 2. 弯曲受累侧膝盖，将受累足足背靠在地板上，脚趾指向后方。 3. 在椅子上慢慢向前坐，将脚往下压，直至足背和脚踝感觉到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 ... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站位踝关节跖屈伸展
站位踝关节跖屈伸展
1. 面对墙或在墙边站立，双手放在墙上。 2. 弯曲受累侧膝盖，将受累足足背靠在地板上，脚趾指向后方。 3. 弯曲未受累侧膝盖，缓慢降低身体，直至足背和脚踝感觉到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站立腓肠肌伸展
站立腓肠肌伸展
1. 面对墙或在墙边站立，双手放在墙上作为支撑。 2. 未受累的腿在前。 3. 保持后腿伸直，膝盖和脚趾指向墙壁，后脚跟放在地板上。 4. 弯曲未受累腿的膝盖，向墙倾斜髋部，感觉沿着后退小腿伸展。 5. 保持伸展 30 秒。 6. 重复 ... 阅读更多

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

站立位比目鱼肌伸展
站立位比目鱼肌伸展
1. 面对墙或在墙边站立，双手放在墙上作为支撑。 2. 未受累的腿在前。 3. 保持脚跟贴于地板，慢慢弯曲双膝，使后侧腿的小腿得到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

脚趾行走
脚趾行走
1. 依靠跖球部站立，脚跟离开地面。 2. 用跖球部行走，同时保持膝盖伸直。 3. 给定时间内行走的距离越远越好，感觉疲劳时停止。 4. 做 3 组，每组 1 分钟，每天 1 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

脚跟行走
脚跟行走
1. 依靠脚跟站立，跖球部离开地面。 2. 用脚跟行走，同时保持膝盖伸直。 3. 给定时间内行走的距离越远越好，感觉疲劳时停止。 4. 做 3 组，每组 1 分钟，每天 1 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

脚跟抬高
脚跟抬高
1. 双脚站立在台阶上，脚跟远离台阶边缘。握住一样东西，获得支撑。 2. 抬高双脚跖球部。 3. 重点放在缓慢降低脚跟，使其低于台阶的高度。 4. 回到起始位置，重复上述动作。 5. 重复做 3 组，每组 10 遍，每天 1 次。

由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。

坐位踝关节跖屈伸展
坐位踝关节跖屈伸展
1. 坐在椅子上。 2. 弯曲受累侧膝盖，将受累足足背靠在地板上，脚趾指向后方。 3. 在椅子上慢慢向前坐，将脚往下压，直至足背和脚踝感觉到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 ... 阅读更多

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站位踝关节跖屈伸展
站位踝关节跖屈伸展
1. 面对墙或在墙边站立，双手放在墙上。 2. 弯曲受累侧膝盖，将受累足足背靠在地板上，脚趾指向后方。 3. 弯曲未受累侧膝盖，缓慢降低身体，直至足背和脚踝感觉到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1... 阅读更多

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站立腓肠肌伸展
站立腓肠肌伸展
1. 面对墙或在墙边站立，双手放在墙上作为支撑。 2. 未受累的腿在前。 3. 保持后腿伸直，膝盖和脚趾指向墙壁，后脚跟放在地板上。 4. 弯曲未受累腿的膝盖，向墙倾斜髋部，感觉沿着后退小腿伸展。 5. 保持伸展 30 秒。 6. 重复 ... 阅读更多

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站立位比目鱼肌伸展
站立位比目鱼肌伸展
1. 面对墙或在墙边站立，双手放在墙上作为支撑。 2. 未受累的腿在前。 3. 保持脚跟贴于地板，慢慢弯曲双膝，使后侧腿的小腿得到拉伸。 4. 保持伸展 30 秒。 5. 重复 4 次为 1 组，每次做 1 组动作，每日做 3 次。

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脚趾行走
脚趾行走
1. 依靠跖球部站立，脚跟离开地面。 2. 用跖球部行走，同时保持膝盖伸直。 3. 给定时间内行走的距离越远越好，感觉疲劳时停止。 4. 做 3 组，每组 1 分钟，每天 1 次。

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脚跟行走
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1. 依靠脚跟站立，跖球部离开地面。 2. 用脚跟行走，同时保持膝盖伸直。 3. 给定时间内行走的距离越远越好，感觉疲劳时停止。 4. 做 3 组，每组 1 分钟，每天 1 次。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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