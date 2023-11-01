胫纤维炎是指小腿疼痛，病因很多，但通常由跑步或暴走引起。
（另见运动损伤概述。）
疼痛可发生于小腿的前方或后方。
冰敷、止痛剂、休息以及拉伸锻炼是有一定作用。
奔跑或暴走（如徒步旅行）时重复施加在下肢的力量可导致腿部的肌肉和肌腱超负荷，并引起胫骨疼痛。下肢的足部过度外旋的（旋后）也可导致或加重疼痛。
胫纤维炎
胫纤维炎可发生于胫骨前方及外侧的肌肉（前外侧胫纤维炎）或胫骨后方及内侧肌肉（后内侧胫纤维炎）。疼痛部位取决于哪组肌肉受损。
胫纤维炎的症状
疼痛可发生在下肢的外前方或内后方。胫纤维炎一般在活动初始时开始出现疼痛，但随着活动逐渐减轻。起初，只是在跑步或行走时脚后跟着地即刻感到疼痛。如患者继续跑步，每跑一步就会感到疼痛，最终变为持续性疼痛。休息后疼痛可缓解。
胫纤维炎的诊断
医师的评估
医生根据症状和体格检查结果诊断胫纤维炎。
胫纤维炎的治疗
休息
康复
疼痛消除前必须停止跑步。应用冰敷及非甾体类消炎药（NSAIDs）可减轻疼痛。可通过其他锻炼保持体力，如游泳。
胫骨疼痛开始减轻时，就可以进行拉伸及增强腿部肌肉的锻炼，如桶柄锻炼。锻炼对于预防复发很重要。穿硬底带帮的鞋子，以及避免持续在坡面或硬路上跑步有助于防止胫纤维炎复发。
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