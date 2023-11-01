胫纤维炎是指小腿疼痛，病因很多，但通常由跑步或暴走引起。

（另见运动损伤概述。）

疼痛可发生于小腿的前方或后方。

冰敷、止痛剂、休息以及拉伸锻炼是有一定作用。

奔跑或暴走（如徒步旅行）时重复施加在下肢的力量可导致腿部的肌肉和肌腱超负荷，并引起胫骨疼痛。下肢的足部过度外旋的（旋后）也可导致或加重疼痛。

胫纤维炎

胫纤维炎的症状 疼痛可发生在下肢的外前方或内后方。胫纤维炎一般在活动初始时开始出现疼痛，但随着活动逐渐减轻。起初，只是在跑步或行走时脚后跟着地即刻感到疼痛。如患者继续跑步，每跑一步就会感到疼痛，最终变为持续性疼痛。休息后疼痛可缓解。

胫纤维炎的诊断 医师的评估 医生根据症状和体格检查结果诊断胫纤维炎。