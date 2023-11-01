应力性骨折是指较小的、不完全的骨折（折断），由重复性应力而不是明显外伤所致。

（另见运动损伤概述。）

承重时疼痛，而且逐渐加重。

应进行X线或骨扫描检查。

骨折部位应在至少6～12周内避免承重。

反复负重超过肌肉支撑力和肌腱应力吸收和缓冲骨间压力的能力时，可发生应力性骨折。应力性骨折可包括股骨、骨盆及胫骨骨折。一半以上应力性骨折发生在小腿，最常见于足中段骨骼（跖骨）。

应力性骨折不是由明显外伤（如跌落或撞击）引起，而是发生在重复应力及过度使用后。跖骨应力性骨折（行军骨折）常见于过快改变运动强度或距离的跑步者，以及长距离负重行走而不适应者（如新入伍士兵）。其他风险因素包括足弓过高，减震效果欠佳的鞋子，以及骨头变薄（骨质疏松症）。

运动量大而进食不够的妇女和少女（比如，一些长跑者及运动会中过于注重形体的运动员）可能存在应力性骨折的风险。她们可能会停经（闭经）以及患上骨质疏松症。这种情况被称为女性运动员三联征（闭经、饮食失调及骨质疏松症）。

你知道吗……

足部应力性骨折的症状 发生跖骨骨折时，较长距离或较大强度的行走后可出现足前部疼痛，停止锻炼后短时间内疼痛消失。如继续进行锻炼，则早期出现疼痛，而且疼痛加重妨碍锻炼，并且出现不负重时也有疼痛。体格检查时，足部可能出现急性炎症的迹象，或者可以通过压迫或挤压足部来重现疼痛。 负重时有持续腹股沟深部疼痛或大腿疼痛的患者必须接受髋关节附近股骨应力性骨折的评估。

足部应力性骨折的诊断 X 射线检查 直到损伤后2～3周，X线检查显示骨折正在愈合时才会发现骨折。早期诊断通常可能需要进行骨扫描或磁共振成像 (MRI)。应力性骨折的妇女应咨询医生她们是否需要做骨质疏松症的检查。髋部附近有骨盆或股骨应力性骨折的女性可能有未诊断的骨质减少症，这可能需要额外的检查。 什么是应力性骨折?