夹板固定、抬高和镇痛药

物理治疗和穿新鞋

很少进行手术

医生通常会用“buddy”胶带将受伤的大脚趾与第二脚趾连接，以部分固定跖趾关节（连接跖骨和相邻趾骨的关节）。受伤后24～48小时冰敷和抬高脚趾有助于减轻疼痛和肿胀。非处方非甾体类抗炎药（NSAID）有助于减轻短期疼痛。

对于中度扭伤，建议穿硬底鞋、步行靴或带矫形衬垫的鞋，以帮助限制行走时关节的活动。也建议物理治疗，以增加柔韧性，有助于预防大脚趾慢性僵硬。

如果症状持续数周或更长时间，并限制大脚趾活动，扭伤会很严重，可能需要手术修复。医生可能会将患者转诊给足踝专科医生。