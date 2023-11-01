Turf 趾是大脚趾关节下方韧带的扭伤。
Turf 趾是导致运动员无法继续比赛的常见损伤。
（另见跖关节痛。）
Turf 趾的病因
当脚跟抬高时（例如冲刺时），大脚趾关节向上弯曲超过90度时，即产生Turf 趾。这种活动会扭伤韧带并撕裂关节周围的软组织。在人工草坪上运动的运动员更容易发生 Turf 趾，因为人工草坪相比草更硬，而且减震能力更低。然而，任何有大脚趾卡住或过伸风险的运动员都可能患turf趾，包括体操、摔跤和舞蹈运动员。
穿软底鞋可能会使运动员面临更高的受伤风险。
你知道吗……
Turf 趾的症状
Turf 趾患者通常出现大脚趾根关节突然疼痛。关节可能肿胀。
与任何软组织扭伤一样，Turf 趾的严重程度可能为轻度、中度或重度。轻度扭伤通常在关节活动时引起肿胀和疼痛，并且仅持续一周或两周。中度扭伤会导致大脚趾疼痛和肿胀，持续数周以上。最严重的扭伤包括足底韧带完全断裂。严重扭伤罕见，但症状持续数周以上，患者持续地难以活动大脚趾。
Turf 趾的诊断
医师的评估
X 线检查
医生通过检查患者并注意疼痛和肿胀位置来诊断turf趾。医生会进行 X 光检查以排除骨折。
Turf 趾的治疗
夹板固定、抬高和镇痛药
物理治疗和穿新鞋
很少进行手术
医生通常会用“buddy”胶带将受伤的大脚趾与第二脚趾连接，以部分固定跖趾关节（连接跖骨和相邻趾骨的关节）。受伤后24～48小时冰敷和抬高脚趾有助于减轻疼痛和肿胀。非处方非甾体类抗炎药（NSAID）有助于减轻短期疼痛。
对于中度扭伤，建议穿硬底鞋、步行靴或带矫形衬垫的鞋，以帮助限制行走时关节的活动。也建议物理治疗，以增加柔韧性，有助于预防大脚趾慢性僵硬。
如果症状持续数周或更长时间，并限制大脚趾活动，扭伤会很严重，可能需要手术修复。医生可能会将患者转诊给足踝专科医生。