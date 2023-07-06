踝关节扭伤是维持踝关节在位的韧带出现撕裂。

踝关节扭伤通常发生于，在不平的路上行走或跑步时足部内旋，引起踝关节的韧带超范围拉伸。

通常出现踝关节肿胀，行走时疼痛。

医生通常可根据体格检查和X线片诊断踝关节扭伤。

轻度扭伤的治疗通常包括 PRICE（保护、休息、冰敷、绷带压迫和抬高腿），中度和重度扭伤的治疗为固定和物理治疗，而极重度扭伤有时需要进行手术。

（另见扭伤和其他软组织损伤概述。）

在美国，踝关节扭伤非常常见。

踝关节由胫骨、较小的小腿骨（腓骨）、踝骨（距骨）和可将踝关节骨头固定在位的几条韧带组成（见图韧带：将踝关节固定在一起）。

扭伤的严重程度取决于哪条韧带受损以及拉伸或撕裂的严重程度。根据严重程度，医生将扭伤分为

一级：轻度

二级：中度到重度

三级：非常严重

大多数踝关节扭伤为轻度。

韧带：将踝关节支撑在一起

扭伤常发生于足部内旋时，引起足底朝向另一只脚（称反向扭伤）。这类损伤通常导致踝关节外侧韧带损伤。反向扭伤发生于行走在不平的路面上，尤其是踩在石头上或在路边踩空。

踝关节扭伤

少数情况下，当足部外旋时发生踝关节扭伤（称为外翻）。

当足部外旋，可能发生其他几种损伤：

撕脱性骨折：踝关节内附着胫骨到足部其中一块骨的韧带可能从胫骨上撕下一块小骨片。足外翻容易导致撕脱性骨折，而非扭伤，因为韧带非常坚韧。

高位踝关节扭伤：将胫骨和腓骨下端连接到一起的韧带可能撕裂。

腓骨骨折：踝关节处或有时靠近膝关节处腓骨可能骨折。

当踝关节扭伤时，神经也可能损伤。

某些状况下容易导致足部外旋（或踝关节翻转），从而增加扭伤的风险：

有过扭伤病史使得踝关节韧带松弛

腿部出现肌肉无力或神经损伤

穿特殊类型的鞋子，如高跟鞋

扭伤及拉伤 3D 模型

踝关节扭伤的症状 一般而言，受损韧带区域出现疼痛和肿胀。有时，脚踝扭伤者会出现肌肉痉挛，即脚踝周围肌肉非自主收缩。 症状严重程度取决于韧带撕裂的程度。若神经损伤，患者可能出现感觉问题，即感觉不到足和踝的位置（称为本体感觉）。 轻度 韧带拉伸并撕裂，但程度很轻只能在显微镜下观察到。踝关节通常疼痛或肿胀不严重，但力量减弱且更容易再次受伤。损伤恢复需要数小时到数天。 中度到重度 韧带局部撕裂。踝关节通常肿胀并淤伤，走路时通常疼痛且困难。需数天到数周才能恢复。 脚踝再次扭伤时，神经可能受损。 非常严重 韧带完全撕裂。整个踝关节可能肿胀并淤血。踝关节不稳定，并且患者不能负重。 一般需6～8周才能愈合。如果患者不等到踝关节完全愈合就恢复日常活动，则会增加之后再损伤的风险，而且踝关节可能愈合不佳。 神经也可能受损。 非常严重的踝关节扭伤可导致关节内骨末端的软骨骨折。这类损伤可导致长期疼痛、肿胀且偶尔会有行走问题。关节可能卡住（粘连）或失控（不自主弯曲）。有时年龄较小时即发生关节炎。

踝关节扭伤的诊断 医师的评估

有时拍摄X线片查看骨折情况 医生询问受伤的情况并进行体格检查。 医生还会用多种方法活动踝关节，以确定扭伤的严重程度。但如果患者出现严重疼痛和肿胀或肌肉痉挛，通常会推迟检查，直到进行 X 光片检查来查看骨折情况后。 为了评估脚踝情况，医生会轻轻地触摸脚踝，以确定疼痛最强烈的部位。如果触摸韧带上的皮肤导致剧烈疼痛，则韧带可能撕裂。若触摸骨骼对应的皮肤导致剧烈疼痛，则可能出现骨折。肿胀和痉挛会加大脚踝评估难度。在这种情况下，医生可能会用夹板固定关节，若干天后再进行检查。 医生通常可根据体格检查结果诊断扭伤。但是，有以下情况时医生会拍摄X线查看是否有骨折 踝关节或足部某处非常疼痛。

没有帮助患者无法负重，无论是在受伤后立即还是在急诊科或医生诊所（4 步），有或无跛行 你知道吗…… 可能会行磁共振成像 (MRI) 来检查有无其他损伤，尤其是在经过 6 周的保护、休息、冰敷、压迫和抬高 (PRICE) 治疗后脚踝仍然疼痛时。

踝关节扭伤的治疗 保护、休息、冰敷、压迫和抬高 (PRICE)

对乙酰氨基酚

用绷带、夹板、特别设计的靴子或石膏固定

物理疗法 治疗可能包括 PRICE，以及用对乙酰氨基酚控制疼痛。所有扭伤都应使用拐杖直到患者能够正常行走。

轻度扭伤 大多数踝关节扭伤为轻度，不需要特殊治疗，愈合良好。 建议采用 PRICE。它包括以下内容： 保护：用弹性绷带、夹板、专门设计的靴子还是用石膏支撑脚踝取决于扭伤的严重程度

休息：不要用受伤的踝关节走路，需要时使用拐杖辅助

冰敷：在受伤的踝关节上放置冰袋

压迫：用弹性绷带或胶带将足和踝缠绕以压迫踝关节

抬高：尽量抬高踝关节 通常使用对乙酰氨基酚缓解疼痛。 大多数人只要穿上保护性鞋具，即可立即开始行走和锻炼。 你知道吗……

中度扭伤 中度扭伤可以用 PRICE 治疗。如果行走极其困难，可用夹板或靴子进行支撑。大多数患者可以在数天内开始走路和锻炼。 理疗有助于减轻肿胀、保持运动幅度、保持本体感受觉及逐渐增加踝关节周围肌肉力量（以防止再次扭伤）。

重度扭伤 重度扭伤需要立即医疗处理。若不进行治疗，踝关节会持续不稳且疼痛。 固定踝关节，有时用石膏。大部分患者被转诊给专家。 是否需要手术尚存在争议。大部分专家认为手术重建撕裂的韧带比非手术治疗没有明显优势。 在患者恢复较剧烈活动前，进行理疗来恢复运动、增强肌力以及改善平衡是必要的。理疗还可促进恢复。