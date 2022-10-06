什么是踝关节扭伤？
踝关节扭伤是指固定您踝关节的其中一根或多根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。
韧带：将踝关节支撑在一起
您的踝关节有好几根韧带。有时会扭伤多根韧带。严重扭伤时，您的踝关节也可能出现骨折。
踝关节扭伤：
通常在您扭到脚时会发生
根据韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，可分为轻度、中度或重度
引起疼痛和肿胀
X 光片上不会显示，但医生可能会进行 X 光片检查来查看附近是否有骨折
治疗方法为保护该部位、休息、冰敷、压迫和抬高（“PRICE”）
有时需要上夹板或石膏
通常自行愈合
如韧带被完全撕裂，可能需要进行手术
如果您无法站立或行走，请去看医生。
什么是高位踝关节扭伤？
有时，当您扭伤踝关节时，您也会损伤踝关节上方的韧带。这根韧带连接着您 2 根小腿骨。由于这根韧带位于您踝关节的上方，因此称为高位踝关节扭伤。
什么会导致踝关节扭伤？
踝关节扭伤通常发生于踝关节扭曲、拉伸或弯曲过度时。当您在高低不平的地面上行走或跑步时可能会发生踝关节扭伤，尤其是在您踩到石头或踩空马路牙子时。
如果您出现以下情况，您可能更容易发生踝关节扭伤：
之前曾发生过踝关节扭伤
您的腿部肌肉无力或腿部神经损伤
穿站立不稳的鞋子，如高跟鞋
踝关节扭伤有哪些症状？
症状包括：
踝关节肿胀
疼痛，尝试行走时加重
被撕裂的踝关节韧带可能会发生皮下出血。扭伤踝关节后一天左右，您可能会出现淤青。
医生如何判断我是否有踝关节扭伤？
医生如何治疗踝关节扭伤？
轻度踝关节扭伤不需要特殊治疗。在扭伤后的前 24 小时，医生会对您进行 PRICE 治疗，PRICE 表示：
用绷带或夹板保护您的脚踝
通过不行走以及使用拐杖让您的脚踝休息
用毛巾包裹冰袋冰敷脚踝
用弹性绷带压迫（包裹）脚踝以防肿胀
抬高您的踝关节，与您的心脏平齐或更高，以减轻肿胀
为了减轻疼痛，您可以服用对乙酰氨基酚或非甾体类抗炎药 (NSAID)，如布洛芬。
您的踝关节可在数天内愈合。您的医生会建议您仅在穿支撑踝关节的鞋时行走和做其他活动，并注意不要让受伤足部承受过大重量。随着踝关节扭伤愈合，您将慢慢能够走得越来越远，并进行其他活动。
中度踝关节扭伤也可以通过 PRICE 进行治疗。您可能需要上夹板或穿靴子来帮助愈合。您可能需要物理治疗来增强踝关节力量。
重度踝关节扭伤需要医生提供治疗。医生会：
将您的脚踝放在可拆卸的石膏或靴子中
有时需要手术
让您进行物理治疗