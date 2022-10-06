踝关节扭伤是指固定您踝关节的其中一根或多根韧带被撕裂或疼痛性拉伸。韧带是短而坚韧的带状组织，可将关节处的骨头固定在一起。

韧带：将踝关节支撑在一起

您的踝关节有好几根韧带。有时会扭伤多根韧带。严重扭伤时，您的踝关节也可能出现骨折。

踝关节扭伤：

通常在您扭到脚时会发生

根据韧带是被拉伸、部分撕裂还是被完全撕裂，可分为轻度、中度或重度

引起疼痛和肿胀

X 光片上不会显示，但医生可能会进行 X 光片检查来查看附近是否有骨折

治疗方法为 保护该部位、 休息、 冰敷、 压迫和 抬高（“PRICE”）

有时需要上夹板或石膏

通常自行愈合

如韧带被完全撕裂，可能需要进行手术

如果您无法站立或行走，请去看医生。