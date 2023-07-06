肩关节扭伤就是支撑肩关节在位的韧带发生撕裂。

韧带可能部分或完全撕裂。

肩关节扭伤比较常见，特别是运动员，如足球和橄榄球运动员和摔角选手。

肩关节疼痛而且触痛。

医生会拍摄X线确认扭伤的严重程度。

若扭伤不严重通常用夹板固定关节，但严重扭伤需要手术治疗。

（另见扭伤和其他软组织损伤概述。）

肩关节是通过韧带将锁骨和肩胛骨上两个圆形骨隆固定到一起——一个隆起在前面（称为肩峰）而一个在后面（称为喙突）。扭伤最常影响到前面的韧带（称为肩锁扭伤）。但可能有一根或多根韧带被撕裂。

肩关节

韧带可能部分或完全撕裂。若连接锁骨和喙突的韧带完全撕裂，锁骨就和肩胛骨分开——称为肩分离。

肩关节扭伤比较常见，特别是从事高速或身体接触性运动比如高山滑雪、喷气式滑水、足球、橄榄球和摔角的运动员。通常，跌倒时摔到肩部或（较少见）手臂张开会导致这些扭伤。

肩袖由帮助固定肩关节上臂的肌肉组成。这些肌肉可能会被挤压、发炎（肌腱炎）和/或部分或完全撕裂。并不特意认为肩袖损伤是一种肩部扭伤。

肩部扭伤的症状 肩关节疼痛而且触痛。

肩部扭伤的诊断 X 射线检查 身体双侧都要拍摄锁骨X线片，X线片有助于医生判断扭伤严重程度并显示与骨头和关节间的距离。 基于这些发现，医生将关节分为几个类型： I型：轻微扭伤，关节内骨骼（锁骨和肩胛骨）保持在位。这一类型是最不严重的。

II型：关节内骨部分移位（称为半脱位）。

III到IV型：关节内骨完全分离。这些类型就是肩分离。