睾丸癌发生于睾丸，睾丸是男性产生精子的 2 个小器官。

睾丸癌最常见于青年男性，但通常可治。

一般有无痛肿块。

需要进行超声检查和血检。

需要切除睾丸并给予放疗或化疗或进行其他手术。

多数睾丸癌见于 40 岁以前的青年男性。睾丸癌是年轻男性中最常见的癌症之一。美国癌症协会估计，2023 年，约有 9,190 名男性被诊断为睾丸癌，约有 470 人死亡。睾丸中常见的癌症类型包括精原细胞瘤和各种非精原细胞性生殖细胞肿瘤 (NSGCT)，如畸胎瘤、胚胎癌、绒毛膜癌和卵黄囊瘤。

睾丸癌的病因尚不清楚，但在 3 岁前睾丸尚未降至阴囊（隐睾病）的男性出现睾丸癌的几率大于在 3 岁前睾丸降至阴囊的男性。隐睾最好在儿童期通过手术矫正。矫正隐睾能降低睾丸癌的风险。即便隐睾得到矫正，其患癌风险仍高于没有隐睾的男性。即便睾丸正常下垂，癌症仍可发于另一只睾丸。有时医生会建议成人切除一侧未下垂的睾丸，以降低癌症风险。

睾丸癌的症状 睾丸癌 图片 P. MARAZZI博士/科学图片库 睾丸自我检查 图片 睾丸癌可导致睾丸肿大或出现肿块。正常睾丸的触感应类似于平滑的椭圆物体，附睾附着于背部和顶部。睾丸癌会导致睾丸上出现或附着一个不断生长的硬块。在癌症的影响下，睾丸失去其正常形状，开始变大、变得不规则或凹凸不平。虽然睾丸癌一般无痛感，但轻触时睾丸或肿块会疼痛，有时即便没有触摸也有疼痛。睾丸上如有硬块，须从速就医。有时癌肿的血管会爆裂，导致肿胀突然增大并伴有剧痛。 罕见情况下，已广泛扩散的睾丸癌（转移性癌症）患者的首发症状是腹痛、腰痛、意识模糊或头痛、呼吸短促和／或胸痛。

睾丸癌的诊断 超声检查

血液检查（甲胎蛋白，人绒毛膜促性腺激素） 体检和超声检查可指示肿块是否为睾丸的一部分，以及是否为固体状（更有可能是癌肿）或充满液体（囊肿）。确定甲胎蛋白以及人绒毛膜促性腺激素这 2 种蛋白的血浓度有助于做出诊断，但尚不能确诊。这些蛋白在患有睾丸癌的男性的体内通常会升高。其他检查（包括胸部 X 光检查和计算机断层扫描）可确定癌症是否转移。多数医生建议青年男性每个月自行检查睾丸肿块。 你知道吗……

睾丸癌的治疗 手术 睾丸癌的初步治疗是手术摘除整个受影响的睾丸（根治性睾丸切除术）。如男性需要，可置入人工睾丸（假肢）。由于另一侧睾丸没有被摘除，因此男性可以保留充分水平的男性激素和生育能力。睾丸癌有时导致男性不育，但在治疗后可恢复。建议在治疗前保存精子。 后续治疗取决于睾丸癌的类型和病变范围（在手术后变得明确）。对于大多数男性来说，癌症是局限性的，且处于早期阶段。进行胸部、腹部和盆腔计算机断层扫描 (CT) 以及体格检查和血液检查（肿瘤标志物）以排除癌症扩散（转移）。如果尚未扩散，建议的治疗方法是主动监测（通过定期血液检查和 CT 扫描进行密切监测）。 对于一些没有转移证据但有高风险特征的男性，可能建议手术切除腹部淋巴结（腹膜后淋巴结清扫术）或 1 至 2 次化疗，以降低复发风险。 对于在诊断时即存在转移性疾病或之后复发的男性，治疗选择包括化疗、腹膜后淋巴结清扫术或放疗（仅针对精原细胞瘤）。联合治疗通常可治愈睾丸癌。