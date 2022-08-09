每 100 例足月（9 个月）出生的男孩中，约有 3 例在出生时睾丸未降。但是，每 100 例早产男孩中就有约 30 例睾丸未降。家庭成员出现睾丸未降的男孩也更容易患上这种疾病。通常只有一个睾丸未能下降，但是大约 10% 的孩子中两个睾丸都受影响。

通常，未降睾丸在腹股沟管内，但有时在腹腔内。在足月婴儿中，约有三分之二的未降睾丸会在 4 个月龄时自行下降，对于早产儿，在假设其未早产的情况下出生日后 4 个月时自行下降。出生时留在腹腔的睾丸自行下降的可能性小得多。

睾丸未降

睾丸未降很少引起症状。但是，睾丸未降会损害以后的精子产生并增加睾丸癌的风险。腹腔内未降睾丸会扭转（睾丸扭转），从而引起重度疼痛。大多数睾丸未降的新生儿也有腹股沟疝。

未降睾丸（隐睾症） 隐藏详情 这张照片显示未降的左睾丸。 © Springer Science+Business Media

在出生时和每次年度健康儿童体检中，医生会进行阴囊体格检查，以检测是否有睾丸。如果他们不能摸到一个或两个睾丸，则应确保睾丸不是单纯地回缩入腹股沟管（请参见回缩睾丸）。如果医生没有感觉到新生儿的双侧睾丸，他们会进行血液和其他检查，以确定婴儿是否患有影响生殖器正常发育的疾病。大多数男孩在婴儿期被诊断为睾丸未降，但有些可能在儿童期后期诊断，通常在生长骤增后。如果睾丸不在阴囊内，则应由泌尿科医师（专门从事泌尿道和男性生殖系统疾病治疗的医生）接诊孩子。在少见情况下，医生进行超声检查或磁共振成像 (MRI)。

如果足月婴儿的睾丸在大约 6 月龄时尚未下降，早产儿的睾丸在 1 岁时尚未下降，则需要手术。根据睾丸位置，可以通过开放切口或腹腔镜（医生使用内窥镜在腹腔内进行检查），通过外科手术将其放入阴囊中。如果婴儿患有腹股沟疝，也需修复。

由于睾丸未降的儿童患睾丸癌的风险增加，因此在青春期后，他们应该每月检查睾丸肿块。