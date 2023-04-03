髓质海绵肾是一种少见疾病，患者被尿液充盈的肾小管发生扩张。

髓质海绵肾通常是由在胚胎发育期出现的非基因性异常引起。极少数情况下，本病由遗传引起。髓质海绵肾患者大多没有任何症状，但患者易于发生结石性肾区疼痛、血尿和肾脏感染。半数以上患者会发生肾脏钙质沉积。钙沉积可形成肾结石。结石会阻塞尿道（少见）。

医生可能会根据症状以及因其他原因开展的成像检查的结果而怀疑有髓质海绵肾。如果有任何钙质沉积，肾脏的成像检查可发现。诊断一般通过计算机断层扫描 (CT) 做出，该技术通常能够显示肾脏内部的钙沉积以及含尿肾小管的变宽（扩张）。

大多数患者无需治疗。如果发生了感染或有钙质沉积并反复形成结石，则需要治疗。治疗钙结石可以大量饮水（＞2L/日）、低钠、正常钙、正常至低蛋白饮食。有时，医生建议患者服用噻嗪类利尿剂，以减少尿液中排泄的钙量。如出现尿路阻塞，则需外科手术治疗。合并感染时，需使用抗生素。