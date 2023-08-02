无症状性蛋白尿和血尿

无症状性蛋白尿和血尿综合征由肾小球（肾脏内带有小孔的微血管丛，负责过滤血液）疾病引起。特征为尿液中持续或间断丢失少量蛋白质和血。

（也请参阅肾脏滤过疾病概述。）

当进行尿常规检查时，无症状者的尿液中有时可以出现少量蛋白质（蛋白尿）或血（血尿）。尿液中出现成簇的红细胞（红细胞管型）或异常变形红细胞提示血尿来自肾小球。如果患者最近发生过未确诊的肾脏炎症（肾炎），则尿中可出现管型和蛋白。如果很可能是这个原因，医生需要在随后的数周或数月随访患者以确保尿检恢复正常。

如果红细胞（特别是管型）和蛋白尿持续存在，常见病因为如下 3 种疾病之一：

免疫球蛋白 A (IgA) 肾病 是一种由于免疫复合物（抗体与抗原的组合）沉积在肾脏引起的肾小球肾炎，病情可以极轻、不进展，也可恶化进展至肾衰竭（失去大部分肾功能）。

家族性出血性肾炎， 一种进行性遗传性肾小球疾病，严重者可以导致肾衰竭以及听力和视力下降。

薄基底膜疾病（家族性良性血尿），是肾小球基底膜变薄引起的遗传性疾病。

薄基底膜疾病会引起血尿，但其蛋白排泄量比 IgA 肾病或家族性出血性肾炎要少，且不会导致排泄红细胞管型。该疾病病情较轻且不进展。肾活检常常可以确诊。由于肾活检发现一种可治性疾病的概率较低，因此很少进行。

医生通常建议无症状性蛋白尿和血尿患者每年进行1-2次体格检查和尿液检测。如果蛋白尿或血尿明显增加、或出现提示某一疾病的症状时，应进行其他检查。绝大多数无症状蛋白尿和血尿综合征患者的病情稳定，并且无限期持续。