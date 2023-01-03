肺脏本身并没有肌肉。呼吸运动由以下肌肉完成

隔膜

肋骨之间的肌肉（肋间肌）

颈部肌肉

腹部肌肉

膈肌（将胸腔和腹部分开的拱顶型肌肉层）是吸气（称为吸入或进气）时使用的最重要的肌肉。膈附着于胸骨底部、肋骨下部和脊柱。当其收缩时，能使胸腔的长度和直径增加，从而使肺扩张。

肋间肌和颈部肌肉能帮助肋弓移动来辅助呼吸。

腹部肌肉有时会参与呼气。安静状态下，呼气的过程（呼气）通常为被动过程。肺和胸壁的弹性（在吸入过程中积极拉伸）导致其在吸气肌肉放松时返回休息形态并将空气排出肺部。因此，当人休息时，无需费力便可呼气。但在剧烈运动时，部分呼吸肌会辅助呼气，其中最主要的是腹部肌群。腹部肌肉是其中最重要的。腹部肌肉收缩，腹内压增加，将松弛的膈肌推向肺部，促使气体呼出。

参与呼吸运动的肌肉只有当其与大脑之间的神经连接完整时才能产生收缩。在一些颈部和背部受伤情况下，脊髓可能会被切断，这会破坏大脑与肌肉之间的神经系统连接，除非给予人工通气，否则患者将会死亡。