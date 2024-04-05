机械通气是使用机器帮助气体进出肺脏。

有些呼吸衰竭患者需要机械呼吸机（一种帮助肺部吸入和排出空气的机器）来辅助呼吸。机械通气可以救命。

机械通气可以多种方式传送。通常通过鼻或口将一个塑料管插入气管。如果病人需要机械通气超过一些天数，医师可通过颈部前方的一个小切口（气管切开）直接将管子插入气管。对于长期通气来说，气管切开是更安全和更舒服的选择。然后，管子与呼吸机连接。即使患者不吸气，呼吸机也可以将空气推入肺部。

根据基础疾病，可使用多种类型的呼吸机和多种工作模式。根据病人的需要，呼吸机可传送纯氧或空气和氧气的混合气。

机械通气的替代方案 一些患者不需要完全呼吸支持。这些患者可在鼻或面部放置面罩进行正压通气。压力经过面罩传送氧气和空气的混合气体。压力传送可辅助患者呼吸和预防呼吸肌疲劳。在大约一半的呼吸衰竭患者中，这种技术（称为双相气道正压通气 [BPAP] 或持续气道正压通气 [CPAP]）可以让患者无需行气管造口术。(CPAP 常用于睡眠呼吸暂停患者，但这种治疗方法在用于需要呼吸支持的患者时差别很大。） 夜间使用双水平正压通气对因肌力差而引起呼吸衰竭的患者有所帮助，因为夜间休息后，在白天呼吸肌能更有效地工作。

机械通气的并发症 以太高的压力或太高的容量将气体压入肺可过度牵拉肺并引起肺损伤。有时脆弱的肺泡（肺小气囊）破裂，致使空气聚集在肺周围引起肺塌陷，这种病症称为气胸。为避免这些问题，医师会尝试限制呼吸机传送气体的压力和容量。另一方面，压力和体积过小可能无法使足够的空气进出，导致血液中的二氧化碳水平过高，使小气道和肺泡关闭。医生不断监测和调整呼吸机的呼吸频率和大小以及呼吸机压力，以达到一种谨慎的平衡。 虽然大多数进行机械通气的病人额外需要氧气，但太多氧气实际上损伤肺。医师监测氧水平以确保给予适量的氧气。 接受机械通气的患者，尤其是插管到气管的患者，可能会躁动，医生可给予镇静药进行控制，如异丙酚、劳拉西泮、咪达唑仑，或吗啡或芬太尼等阿片类药物。这些药物亦可缓解呼吸困难。 气管插管时，来自鼻和口的细菌可轻易进入肺，引起严重感染。这些感染必须尽快诊断和治疗。 患者进行机械通气时不能进食；因此，如果机械通气持续数天，常通过放至胃部的导管给予液体补充物质来提供营养支持（胃管喂食）。