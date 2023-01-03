机体在白天处于中等量运动时，平均每 24 小时会吸入 20,000 升（超过 5,000 加仑）空气。这些空气（总重量超过 20 千克[44 磅]）不可避免地会含有有毒微粒和气体。这些微粒如灰尘、烟灰、真菌、细菌和病毒等都沉积在气道和肺泡表面。幸运的是，呼吸系统有自身清洁和保护的防御机制。只有直径小于 3-5 微米（0.000118 至 0.000196 英寸）的微粒能进一步进入深部肺组织。

纤毛，即衬贴于气道上的细胞表面的微小肌性毛状突起，是呼吸系统的防御机制之一。纤毛可推动黏液层覆盖气道表面。

该黏液层捕获病原体（潜在感染性微生物）和其他颗粒，阻止它们到达肺部。

纤毛每分钟摆动 1000 次以上，使得附着于气管的黏液每分钟移动 0.5 至 1 厘米。黏液层上捕获的病原体和微粒就会被咳出或运送到口腔，然后被吞下。

肺泡巨噬细胞是位于肺泡表面的一种白细胞，也是肺部的另一种防御机制。由于需要进行气体交换，因此肺泡没有黏液和纤毛的保护——黏液过于浓稠，将会减慢氧气和二氧化碳的移动。相反，肺泡巨噬细胞会寻找沉积的微粒，与它们结合并将其吞噬，杀死任何活着的生物并将其消化。当肺部受到严重威胁时，可以募集循环中的其他白细胞，尤其是嗜中性粒细胞，来帮助吞噬和杀死病原体。例如，当人体吸入大量粉尘或正在抵御呼吸道感染时，会产生更多的巨噬细胞并募集更多的嗜中性粒细胞。

（另见呼吸系统概述。）