免疫系统有许多组成部分：

抗体（免疫球蛋白）是由称为 B 细胞的白细胞产生的蛋白，可以与入侵者抗原紧密结合，标记入侵者进行攻击或直接将其中和。机体产生数以千计不同种类的抗体。每种抗体对特定抗原具有特异性。

抗原是任何免疫系统可以识别并刺激免疫反应的物质。

B细胞（B淋巴细胞）是一种白细胞，可以产生抗体，对刺激其生成的抗原具有特异性。

嗜碱性粒细胞是一种白细胞，它可以释放组胺（一种参与过敏反应的物质），并可以产生一些物质吸引其它白细胞（中性粒细胞和嗜酸性粒细胞）到达需要的部位。

细胞是生物体的最小单位，由细胞核、细胞质和外覆的细胞膜组成。

趋化是化学物质吸引细胞到达特异位点的过程。

补体系统由一组蛋白质组成，它们参与防御机体的一系列反应（称为补体级联），例如杀伤细菌和其它外来细胞，使外来细胞更容易被巨噬细胞识别和吞噬，吸引巨噬细胞和中性粒细胞到达需要的部位。

细胞因子是由免疫细胞和其它细胞分泌的多种不同的蛋白，作为免疫系统的信使，帮助调节免疫反应。

树突状细胞来源于白细胞。它们位于组织中，帮助T细胞识别外来抗原。

嗜酸性粒细胞是一种白细胞，可杀伤细菌，杀伤过大不能被吞噬的其它外来细胞，帮助固定和杀伤寄生生物，帮助破坏癌细胞。嗜酸性粒细胞也参与过敏反应。

辅助性T细胞是一种白细胞，帮助B细胞产生针对外来抗原的抗体，帮助杀伤性T细胞变得活跃并刺激巨噬细胞，使其能够更有效地吞噬感染或异常细胞。

组织相容性（字面上，组织的相容性）由人类白细胞抗原（自我识别分子）决定。组织相容性用于判断移植的组织或器官是否会被受者接受。

人类白细胞抗原(HLA)是一组位于细胞表面的识别分子，每个生物体都是独特的，使机体可以识别是否为自身。这组识别分子也称为主要组织相容性复合物。

免疫复合物为与抗原结合的抗体。

免疫反应为免疫系统对于抗原做出的反应。

免疫球蛋白是抗体的另一个名称。

白细胞介素是某些白细胞分泌的可影响其它白细胞的一种信使（细胞因子）。

杀伤（细胞毒性）T细胞是可附着受感染细胞和癌细胞并将之杀死的T细胞。

白细胞类别有单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞或淋巴细胞（B细胞或T细胞）。

淋巴系统是由淋巴管连接的淋巴结网络，有助于机体运输微生物和死亡或受损的细胞，从而将其过滤并破坏。获得性免疫反应在淋巴结中启动。

淋巴细胞是一种白细胞，负责特异性免疫，包括产生抗体（通过B细胞）、鉴别自身与非自身（通过T细胞）以及杀伤被感染的细胞和癌细胞（恶性肿瘤细胞杀伤T细胞）。

巨噬细胞是从称为单核细胞的白细胞发育而来的大细胞。它们吞噬细菌和其它外来细胞，并帮助T细胞识别微生物和其它异物。巨噬细胞通常存在于肺、皮肤、肝脏和其它组织中。

主要组织相容性复合物（major histocompatibility complex, MHC）是人类白细胞抗原的同义词。

肥大细胞是组织内细胞，释放组胺和其它参与炎症和过敏反应的物质。

分子是一组化学结合的原子，形成独特的物质。

自然杀伤细胞是一种白细胞类型，能够杀伤异常细胞，例如某些被感染的细胞和癌细胞，而不需要先得知细胞是异常的。

中性粒细胞是一种白细胞，可以吞噬和杀伤细菌和其它外来细胞。

吞噬细胞是一种吞噬、杀伤或破坏侵入的微生物、其它细胞和细胞碎片的细胞。吞噬细胞包括中性粒细胞和巨噬细胞。

吞噬是细胞吞噬侵入的微生物、其它细胞或细胞碎片的过程。

受体是细胞表面或者细胞内部的一种分子，只允许与之准确相合（像钥匙和锁的相合一样）的分子和它结合。

调节（抑制）T细胞是帮助终止免疫反应的一种白细胞。

T细胞（T淋巴细胞）是参与获得性免疫的白细胞。有三种类型：辅助性、杀伤性（细胞毒性）和调节性。

白细胞（白细胞）存在于多种不同类型中，如单核细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和淋巴细胞（B细胞和T细胞），其中每一种都在免疫系统中具有不同的作用。