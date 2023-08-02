已审核/已修订 8月 2023 | 修改的 12月 2023

胸膜纤维化和钙化是因胸膜炎或暴露于石棉而发生的胸膜（覆盖肺部的双层透明薄膜）增厚和僵硬。

炎症或石棉暴露会导致胸膜变厚变硬。

患者可能没有症状，如果大面积胸膜受累，可能会呼吸困难。

诊断需行胸部 X 线检查和（有时）计算机断层扫描 (CT)。

有时需要进行手术去除胸膜。

（另见胸膜和纵隔疾病概述。）

通常，胸膜非常薄且有柔性，但有时胸膜会变厚（出现纤维化），原因是

炎症

石棉暴露（称为与石棉有关的胸膜疾病)

有时只有一小部分胸膜受累。其他情况下，大面积的胸膜受累。纤维化胸膜还会发生钙化（钙积存在组织内）。

炎症后胸膜纤维化 胸膜的炎症导致厚纤维组织取代了薄的胸膜。在大多数情况下，一旦炎症消退，胸膜增厚几乎完全消退。有些患者会留有轻度胸膜增厚，通常不会导致任何症状或肺功能损伤。有时，单侧肺会被一层厚厚的纤维层包裹，限制了肺的扩张和吸收氧气的能力，从而损害肺功能。 有时，受纤维化累及的部分胸膜会发生钙化。

与石棉有关的胸膜疾病 暴露于石棉可导致胸膜纤维化，仅累及小面积，有时伴有钙化。暴露于石棉 20 年以上可发生纤维化和钙化。

胸膜纤维化和钙化的症状 如果只有小面积肺部受累，患者可能没有任何症状。当受累面积较大时，患者可能会出现呼吸困难，因为纤维化会妨碍肺部扩张。

胸膜纤维化和钙化的诊断 胸部 X 线检查 胸部 X 线检查可检测胸膜纤维化和钙化。偶尔需要行计算机断层扫描 (CT)。