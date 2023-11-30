与石棉有关的胸膜疾病

石棉相关性胸膜疾病包括胸膜增厚（斑块）和钙化、粘连、胸腔积液、部分肺塌陷和间皮瘤。

患有石棉相关性胸膜疾病的患者可能会出现呼吸困难。

诊断基于病史和胸部成像结果。

治疗侧重于缓解症状。

（另见石棉相关性疾病概述和环境性与职业性肺部疾病概述。）

石棉是一种天然硅酸盐（矿物质），凭借其耐热性和结构特性可用于建筑和造船材料、汽车制动器和一些纺织品。石棉在空气、水和土壤中的水平较低，但这种低水平的环境暴露不是引发人类疾病的重要因素。当吸入后，石棉纤维沉积于肺内，导致瘢痕形成。

吸入石棉可引起覆盖于肺表面的膜（胸膜）增厚并形成瘢痕。这些增厚被称为胸膜斑块，通常不会引起症状。如果胸膜斑块范围扩大，则可能导致呼吸困难和轻度呼吸异常（肺功能检查发现）。胸膜斑块不会癌变。

吸入石棉纤维偶尔会导致肺表面的两层胸膜间的间隙（胸膜腔）内形成积液。这种积液称为非癌性（良性）石棉胸水。有非癌性石棉胸水的患者可能会出现呼吸困难。

虽然石棉相关性胸膜斑块和积液不是癌性的，但它们提示过去曾暴露于石棉，因此患肺癌和间皮瘤的风险增加。

与石棉有关的胸膜疾病的诊断 石棉暴露史

胸部影像检查 许多石棉接触者形成的胸膜斑常含有钙质，在胸部 X 线或 CT 上易于看见。