胸壁肿瘤可能是癌性的，也可能是非癌性的，它是肋骨篮及其肌肉、结缔组织和神经处出现的肿瘤，可能会影响肺功能。

（另见肺肿瘤概述。）

胸壁肿瘤可能发生于胸壁（称为原发性肿瘤），或身体其他部位的癌症扩散（转移）至胸壁。几乎半数胸壁肿瘤都是非癌性的（良性）。

最常见的非癌性胸壁肿瘤是骨软骨瘤、软骨瘤和骨纤维结构不良。

存在各种癌性（恶性）胸壁肿瘤。超过一半的癌症是从远处的器官或直接从附近的结构（如胸部或肺部）扩散到胸壁的。起源于胸壁的最常见癌性肿瘤是肉瘤。

软骨肉瘤是最常见的原发性胸壁肉瘤，起源于肋骨前束软骨，不常见于胸骨、肩胛骨或锁骨。骨肿瘤包括骨肉瘤和小细胞恶性肿瘤（如尤文氏肉瘤或 Askin 瘤）。

最常见的软组织原发性癌性肿瘤是纤维肉瘤（硬纤维瘤和神经纤维肉瘤）和恶性纤维性组织细胞瘤。其他原发性肿瘤包括软骨母细胞瘤、成骨细胞瘤、黑素瘤、淋巴瘤、横纹肌肉瘤、淋巴管肉瘤、多发性骨髓瘤和浆细胞瘤。

胸壁肿瘤的症状 如果胸壁的软组织中发生肿瘤，则胸壁肿块可能是唯一的症状。有些患者可能会发热。 患者通常没有疼痛，直到肿瘤进入晚期。 在骨骼或软骨内形成的肿瘤通常会有疼痛。

胸壁肿瘤的诊断 影像

活检 有时因一些其他原因进行胸部影像学检查时发现胸壁肿瘤。 胸壁肿瘤患者需要进行影像学检查，如胸部 X 光片、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI)，有时还包括正电子发射断层扫描 (PET)-CT 来确定肿瘤的原始位置和范围，以及它是否在胸壁肿瘤中发生或者是身体其他部位肿瘤的转移。可进行活检以确定诊断。

胸壁肿瘤的治疗 手术

有时进行联合化疗、放疗和手术 大多数胸壁肿瘤通过手术切除。如果需要，行胸壁重建，有时与身体其他部位的组织重建。 在其他情况下，化疗和放射治疗，无论是单独使用还是联用都可用于治疗。