提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

胸壁肿瘤

作者：Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 12月 2022
浏览专业版

胸壁肿瘤可能是癌性的，也可能是非癌性的，它是肋骨篮及其肌肉、结缔组织和神经处出现的肿瘤，可能会影响肺功能。

（另见肺肿瘤概述。）

胸壁肿瘤可能发生于胸壁（称为原发性肿瘤），或身体其他部位的癌症扩散（转移）至胸壁。几乎半数胸壁肿瘤都是非癌性的（良性）。

最常见的非癌性胸壁肿瘤是骨软骨瘤、软骨瘤和骨纤维结构不良。

存在各种癌性（恶性）胸壁肿瘤。超过一半的癌症是从远处的器官或直接从附近的结构（如胸部或肺部）扩散到胸壁的。起源于胸壁的最常见癌性肿瘤是肉瘤。

软骨肉瘤是最常见的原发性胸壁肉瘤，起源于肋骨前束软骨，不常见于胸骨、肩胛骨或锁骨。骨肿瘤包括骨肉瘤和小细胞恶性肿瘤（如尤文氏肉瘤或 Askin 瘤）。

最常见的软组织原发性癌性肿瘤是纤维肉瘤（硬纤维瘤和神经纤维肉瘤）和恶性纤维性组织细胞瘤。其他原发性肿瘤包括软骨母细胞瘤、成骨细胞瘤、黑素瘤、淋巴瘤、横纹肌肉瘤、淋巴管肉瘤、多发性骨髓瘤和浆细胞瘤。

胸壁肿瘤的症状

如果胸壁的软组织中发生肿瘤，则胸壁肿块可能是唯一的症状。有些患者可能会发热。

患者通常没有疼痛，直到肿瘤进入晚期。

在骨骼或软骨内形成的肿瘤通常会有疼痛。

胸壁肿瘤的诊断

  • 影像

  • 活检

有时因一些其他原因进行胸部影像学检查时发现胸壁肿瘤。

胸壁肿瘤患者需要进行影像学检查，如胸部 X 光片、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI)，有时还包括正电子发射断层扫描 (PET)-CT 来确定肿瘤的原始位置和范围，以及它是否在胸壁肿瘤中发生或者是身体其他部位肿瘤的转移。可进行活检以确定诊断。

胸壁肿瘤的治疗

  • 手术

  • 有时进行联合化疗、放疗和手术

大多数胸壁肿瘤通过手术切除。如果需要，行胸壁重建，有时与身体其他部位的组织重建。

在其他情况下，化疗放射治疗，无论是单独使用还是联用都可用于治疗。

胸壁肿瘤的预后

预后因癌症类型、细胞分化和分期而异。但是，因为这些肿瘤很少见，所以没有太多关于该疾病一般病程的信息。与多数癌症一样，早期疾病患者的存活率更高。

了解更多信息

以下英文资源为患者及其看护人提供信息和支持。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。

  1. 美国癌症协会：有关所有癌症类型的一般信息（包括预防、检测、治疗）以及为癌症患者及其看护人提供的信息

  2. 美国癌症协会：肺癌：美国癌症协会有关肺癌的更多具体信息，包括类型、筛查和治疗

  3. 美国肺脏协会：有关所有肺病类型的一般信息，包括肺癌和戒烟

  4. CancerCare：关于所有癌症类型的一般信息，包括咨询和支持团体的资源

  5. CancerCare：肺癌：Cancer Care 针对肺癌患者的更多具体信息，包括支持服务和其他资源的链接

  6. 美国国家癌症研究所：美国政府有关癌症的资源，包括研究更新和临床试验信息

  7. 美国国家癌症研究所：肺癌：美国国家癌症研究所有关肺癌的更多具体信息，尤其是治疗进展和最新研究结果

  8. 全国癌症幸存者联盟：提倡给所有癌症患者提供高质量护理

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS
ANDROID APPS in CHINA iOS

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。