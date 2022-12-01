胸壁肿瘤可能是癌性的，也可能是非癌性的，它是肋骨篮及其肌肉、结缔组织和神经处出现的肿瘤，可能会影响肺功能。
（另见肺肿瘤概述。）
胸壁肿瘤可能发生于胸壁（称为原发性肿瘤），或身体其他部位的癌症扩散（转移）至胸壁。几乎半数胸壁肿瘤都是非癌性的（良性）。
最常见的非癌性胸壁肿瘤是骨软骨瘤、软骨瘤和骨纤维结构不良。
存在各种癌性（恶性）胸壁肿瘤。超过一半的癌症是从远处的器官或直接从附近的结构（如胸部或肺部）扩散到胸壁的。起源于胸壁的最常见癌性肿瘤是肉瘤。
软骨肉瘤是最常见的原发性胸壁肉瘤，起源于肋骨前束软骨，不常见于胸骨、肩胛骨或锁骨。骨肿瘤包括骨肉瘤和小细胞恶性肿瘤（如尤文氏肉瘤或 Askin 瘤）。
最常见的软组织原发性癌性肿瘤是纤维肉瘤（硬纤维瘤和神经纤维肉瘤）和恶性纤维性组织细胞瘤。其他原发性肿瘤包括软骨母细胞瘤、成骨细胞瘤、黑素瘤、淋巴瘤、横纹肌肉瘤、淋巴管肉瘤、多发性骨髓瘤和浆细胞瘤。
胸壁肿瘤的症状
如果胸壁的软组织中发生肿瘤，则胸壁肿块可能是唯一的症状。有些患者可能会发热。
患者通常没有疼痛，直到肿瘤进入晚期。
在骨骼或软骨内形成的肿瘤通常会有疼痛。
胸壁肿瘤的诊断
影像
活检
有时因一些其他原因进行胸部影像学检查时发现胸壁肿瘤。
胸壁肿瘤患者需要进行影像学检查，如胸部 X 光片、计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI)，有时还包括正电子发射断层扫描 (PET)-CT 来确定肿瘤的原始位置和范围，以及它是否在胸壁肿瘤中发生或者是身体其他部位肿瘤的转移。可进行活检以确定诊断。
胸壁肿瘤的治疗
胸壁肿瘤的预后
预后因癌症类型、细胞分化和分期而异。但是，因为这些肿瘤很少见，所以没有太多关于该疾病一般病程的信息。与多数癌症一样，早期疾病患者的存活率更高。
了解更多信息
以下英文资源为患者及其看护人提供信息和支持。本手册对这些资源中的内容不承担任何责任。
美国癌症协会：有关所有癌症类型的一般信息（包括预防、检测、治疗）以及为癌症患者及其看护人提供的信息
美国癌症协会：肺癌：美国癌症协会有关肺癌的更多具体信息，包括类型、筛查和治疗
美国肺脏协会：有关所有肺病类型的一般信息，包括肺癌和戒烟
CancerCare：关于所有癌症类型的一般信息，包括咨询和支持团体的资源
CancerCare：肺癌：Cancer Care 针对肺癌患者的更多具体信息，包括支持服务和其他资源的链接
美国国家癌症研究所：美国政府有关癌症的资源，包括研究更新和临床试验信息
美国国家癌症研究所：肺癌：美国国家癌症研究所有关肺癌的更多具体信息，尤其是治疗进展和最新研究结果
全国癌症幸存者联盟：提倡给所有癌症患者提供高质量护理