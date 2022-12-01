在肿瘤中，肺癌是男性和女性最常见的死亡原因。大约 85% 的病例与吸烟有关。

一个常见的症状是持续咳嗽，或慢性咳嗽的特征发生改变。

胸部 X 光片检查可检出大多数肺癌，但也需要进行其他额外的影像学检查和活检来确诊。

手术、化疗、靶向药物、免疫疗法和放疗均可用来治疗肺癌。

2022 年，美国癌症协会估计美国将新增 236740 例肺癌确诊病例（其中 118830 例女性，117910 例男性），且有 130180 人将死于这种疾病。在过去的 30 年中，男性肺癌的发病率一直在下降，女性发病率也已开始下降。这些趋势反应过去30年烟民的减少。

原发性肺癌是始于肺细胞的癌症。原发性肺癌可以起源于供给肺部的气管分叉的气道（细支气管）或肺部的小气囊（肺泡）。

转移性肺癌是从身体其他部位（最常见的是乳腺、结肠、前列腺、肾脏、甲状腺、胃、宫颈、直肠、睾丸、骨骼或皮肤）转移到肺的癌症。

肺癌 图片

肺癌主要分为两类：

非小细胞肺癌： 大约 85% 的肺癌属于此类。这种癌症比小细胞肺癌生长缓慢得多。然而有 40% 的非小细胞肺癌患者确诊时，肿瘤已扩散到胸部以外的器官。非小细胞肺癌最常见的类型是鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌。

小细胞肺癌： 这种癌症有时称为燕麦细胞癌，约占所有肺癌的 15%。小细胞肺癌极具侵袭性并且转移迅速。多数患者的癌症在诊断时已扩散到身体其他部位了。

罕见的肺癌包括

支气管类癌瘤（也可能属于非癌性）

支气管腺体癌

淋巴瘤（血液系统癌症）

间皮瘤（接触石棉所致）

肺癌的病因 吸烟是导致肺癌的主要原因，约占所有肺癌病例的 85%。患肺癌的风险随吸烟量和吸烟年限有所不同。不过，有些大量吸烟者也未患上肺癌。对于戒烟者，肺癌患病风险下降，但既往吸烟者的肺癌患病风险仍然高于从未吸烟的人。 大约 15～20% 肺癌患者从未吸烟。这些人患肺癌的原因不明。 其他可能的危险因素包括 空气污染

暴露于香烟烟雾

暴露于二手烟烟雾

暴露于工作中遇到或吸入的致癌物，如石棉、辐射、氡、砷、铬酸盐、镍、氯甲基醚、多环芳香烃、芥子气或焦炉排放物

专门使用明火烹饪和取暖 接触这些物质的烟民患肺癌的风险更大。 尽管医生认为烟草燃烧产生的物质较尼古丁本身而言更可能是导致癌症的原因，但与电子烟等电子尼古丁递送系统相关的肺癌风险仍有待确定。 吸食大麻是否会增加肺癌风险尚不清楚。 家庭氡暴露是否会/多大暴露量会增加肺癌风险是有争议的。但许多报告表明，氡暴露是导致肺癌的一个危险因素。 在极少数情况下，因结核病等其他肺部疾病导致肺部出现瘢痕的患者会出现肺癌，尤其是腺癌和支气管肺泡细胞癌（一种也称为原位腺癌的腺癌）。此外，服用 β-胡萝卜素补充剂会增加烟民患肺癌的风险。 你知道吗……

肺癌的诊断 影像

肿瘤细胞显微镜下检查

肿瘤基因检测

分期 当患者（尤其是吸烟者）出现持续或加重咳嗽、其他肺部症状（如呼吸短促或痰中带血）或体重减轻时，医生会检查肺癌的可能性。如果患者疑似患有肺炎，但经一个疗程的抗生素治疗后，其 X 光片检查结果显示仍未清除，则肺癌也是一个需要考虑的疾患。 影像 胸部 X 线检查通常是第一项检查。胸部 X 光片检查可以发现大多数肺肿瘤，尽管它可能会漏掉小肿瘤。有时，因为其他原因（如术前）进行胸部 X 线检查发现的异常为医生提供了诊断的首要线索，尽管这样的异常不是癌症的证据。 接下来可能会进行计算机断层扫描 (CT)。CT 扫描可显示特征性的表现帮助医生诊断。胸部 CT 可以显示胸片上不能看见的小肿瘤，并揭示胸部淋巴结有无增大。 多种新型技术，如正电子发射断层扫描 (PET) 和 PET-CT 扫描（将 PET 和 CT 技术结合到一台机器中），越来越多地被用于评估疑似癌症的患者，并且通常用于检测已扩散到胸部以外的疾病。如果 CT 或 PET-CT 扫描不能给医师提供足够的信息，也可使用磁共振检查(MRI)。 显微镜检查 常需用显微镜检查可能癌变区域肺组织以确定诊断。偶尔，痰液标本可为检查提供足够的材料（称为痰细胞学检查）。若癌症引起恶性胸腔积液，则排出和检查胸膜液就足够了。但医生通常需要直接从肿瘤中获取一份组织样本（活检）。获取组织样本的一种常用方法是通过支气管镜检查。使用柔性镜直接观察患者的气道，并获得组织样本。结合超声检查设备的支气管镜可以发现常规支气管镜无法观察到的组织，并对组织进行活检，包括胸腔中部（纵隔）淋巴结。这有助于对疾病进行分期，并指导治疗。 若肿瘤距离主气道太远，无法用支气管镜接触到，医师通常可通过将仪器插入皮肤获取标本。这个手术称为穿刺活检。有时，只能通过一种称为胸廓切开术的外科手术来获取样本。医师也可使用纵隔镜获取和检查胸部中央增大的淋巴结标本以判定是炎症还是肿瘤引起淋巴结增大。 基因检测 医师对组织标本进行基因检测，观察患者的癌症是否由突变引起，突变可使用针对突变影响的药物治疗。 分期 一旦显微镜下确诊肺癌，医生通常通过测试来确定它是否已经扩散。可行 PET-CT 和头颅影像学检查（头颅 CT 或 MRI）以确定有无肺癌转移，尤其是肝脏、肾上腺或脑。如无条件行 PET-CT 检查，可行胸、腹、骨盆和骨 CT 扫描。骨扫描可发现肿瘤转移到骨。 癌症分类是基于 肿瘤的大小

肿瘤是否已经扩散到附近的淋巴结

肿瘤是否扩散到远处器官 使用不同的类别来确定癌症分期。肺癌分期有助于拟定最合适的治疗方案和评估患者的预后。 肺癌筛查 筛查是对无症状的高风险人群进行的检查，旨在查找早期疾病的证据。对于肺癌，筛查包括低剂量 CT 扫描。 尚无证据表明筛查所有人（即，无论是否具有风险因素）可降低肺癌造成的死亡风险，因此不建议进行。筛查试验价格昂贵，如果出现假阳性结果（不能正确地预示肿瘤存在）会产生不必要的担忧。相反结果也可能是正确的。当肿瘤确实存在时，筛查试验也可能是阴性的。 但是，建议对高危人群进行筛查。医生应在进行筛查检查前尝试准确地判断患者患特定癌症的风险。可能会从肺癌筛查中受益的人群包括大量吸烟或吸烟多年的中年和老年人。当前指南建议对吸烟史超过 20 包/年（通过吸烟年数乘以每天的包数来计算）且仍在吸烟或在过去 15 年内已戒烟的 50-80 岁人群进行筛查。CT 扫描采用低于正常辐射量的技术，每年似乎能发现足够多可治愈的癌症，以挽救生命。但不建议对这些高危人群进行胸部 X 光片检查和痰液检查筛查。

肺癌的预防 肺癌的预防包括戒烟以及避免接触潜在的致癌物质。患者可能希望采取减少家中氡的措施。其他潜在的预防药物只能作为临床试验的一部分。

肺癌的治疗 手术

放疗

化疗

靶向治疗 医师可使用各种方法来治疗非小细胞肺癌和小细胞肺癌。手术、化疗和放疗可单独或联合使用。确切的治疗组合取决于 癌症类型

癌症的部位

癌症的严重程度

癌症已经扩散的程度

患者的整体健康状况 例如，在某些进展期非小细胞肺癌患者中，治疗包括在手术切除之前、之后或代替手术进行化学疗法和放射疗法。 肺癌手术 对于没有扩散到肺外（早期阶段）的非小细胞肺癌，手术是治疗的指证。一般来说，早期小细胞肺癌不采用手术治疗，因为这种侵袭性癌症在诊断时往往已扩散到肺部以外，因此采用化疗和放疗。如果非小细胞肺癌已经扩散到肺部以外，或靠气管太近，或患者有其他严重疾病（如严重的心脏病和肺病），也都不能手术。 术前，医生行肺功能检查来判断术后剩余的肺量能否供应足够的氧气且具备充分的呼吸功能。如试验结果显示切除癌变后导致肺功能不全，则不能进行手术。手术时由外科医生决定切除肺的范围，可以是一个肺段的一小部分抑或整个肺。 虽然非小细胞肺癌可以手术切除，但切除并不等于治愈。手术后的补充（辅助）化学疗法可以帮助提高生存率，并且除最小的癌症外，所有其他癌症都可以进行。有时，在手术前给予化疗（称为新辅助疗法）以帮助在手术完成之前缩小肿瘤。 偶尔，起始于其他部位的癌（如结肠癌）转移到肺，可在切除原发灶后，再切除肺部病灶。很少推荐这种手术，必须有证据证明癌组织没有转移到肺外其他任何部位。 肺癌放疗 放疗适用于非小细胞和小细胞肺癌。对拒绝手术，有其他疾病（如严重冠状动脉疾病）不能耐受手术，或癌转移到邻近结构如淋巴结的患者可进行放疗。虽然放疗用于治疗癌症，对一些病人，只能部分缩小癌灶或减慢癌生长速度。放疗和化疗联合可改善这类病人的生存期。 对局限的或化疗反应良好的广泛期小细胞肺癌患者，头颅放疗可防止脑转移，病人从中受益。如果癌已转移到头颅，头颅放疗通常用来减轻如头痛、意识错乱和癫痫发作等症状。 放疗对控制肺癌并发症如血痰、骨痛、上腔静脉综合征和脊髓压迫也有用。 肺癌化疗 化疗适用于非小细胞和小细胞肺癌。化疗，有时结合放疗，是小细胞肺癌的主要治疗。小细胞肺癌具有侵袭性，通常诊断时就已发生转移，所以化疗是治疗的首选。化疗可延长疾病晚期患者的存活期。不进行治疗，肺癌患者的中位生存期为 6～12 个星期。 化疗也可延长非小细胞肺癌病人的生存期和改善症状。对于发生转移的非小细胞肺癌患者，治疗后中位生存期可增加至 9 个月。靶向治疗也可改善癌症患者人的存活期。 肺癌靶向治疗 化疗、放疗或一些靶向治疗使一些非小细胞肺癌患者的生存期显著延长。靶向治疗包括例如特异性针对肿瘤的生物制剂类药物。多项研究确认了在肿瘤细胞和血管里滋养肿瘤细胞的蛋白。这些蛋白与调控和促进肿瘤生长和转移有关。药物旨在特异性地影响异常蛋白的作用，并可能杀死癌细胞或抑制其生长。针对此类异常状况的药物包括贝伐单抗、吉非替尼、厄洛替尼、克唑替尼、维罗非尼及达拉菲尼。 免疫治疗药物，包括纳武单抗、帕博利珠单抗、度伐利尤单抗、易普利姆玛和阿特珠单抗，使患者的自身免疫系统能够对抗癌症。这些药物可代替常规化疗药物使用、与化疗药物联合使用或在尝试常规化疗药物无效时使用。 肺癌激光和消融疗法 有时使用激光疗法，即用激光来去除或减小肺肿瘤的大小。有时，对于小肿瘤或不能进行手术者可使用高能量电流（射频消融术）或低温（冷冻消融术）破坏肿瘤细胞。 其他治疗 对于肺癌患者常需要其他治疗。许多这样的治疗（称为姑息治疗）都旨在缓解症状和改善生活质量，而非治愈癌症。 因为许多肺癌患者无论治疗与否，肺功能都会显著降低，吸氧治疗和支气管扩张药（扩宽气道的药物）可辅助呼吸。 疼痛症状常需要治疗。阿片类药物常被用于缓解疼痛，但会导致副作用，如便秘，也需要治疗。