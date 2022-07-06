进食障碍是指进食或进食相关行为的紊乱，通常涉及

进食种类或进食量的改变

采取措施防止食物的吸收（例如自我催吐或服用泻药）

异常进食行为在达到以下标准时可视为进食障碍：持续一定时间且严重损害患者的身体健康和／或工作学习，或对患者的人际交往产生不良影响。

进食障碍包括

神经性厌食症的特点是，坚持不懈地追求苗条，对自身体像认识歪曲，极度害怕肥胖，限制食物摄入，导致体重显著下降。神经性厌食症患者会限制食物摄入，但也可能会暴食，然后通过清除来补偿（例如，让自己呕吐或使用泻药）。患者可能会限制食物摄入，以至于损害到健康。虽然厌食症的意思是食欲下降，但许多神经性厌食症患者可能在过于消瘦之前并未失去食欲。

回避性/限制性摄食障碍的特征是，患者进食量极小和／或避免进食某些食物，但并不存在神经性厌食症或神经性贪食症患者所常有的体型或体重担忧。通常，患有这种疾病的人可能缺乏进食兴趣，对食物极度挑剔，并可能回避某种类型的食物。例如，他们可能回避某种颜色、粘稠度或气味的食物。有些人害怕进食可能会造成不良后果，如窒息或呕吐。

暴食性障碍的特征是，患者的摄食量异常偏高，大大超过相同情形下相同时间内大多数患者所摄入的食物量。患者在暴食过程中和暴食后出现失控感，对暴食发作感到痛苦。暴食之后不会随之进行清除或弥补进食过多的其他尝试。

神经性贪食症的特征是反复地快速进食大量食物，并伴随弥补进食过多的行为。例如，患者可能会让自己呕吐或服用泻药。

异食癖是指经常吃一些不是食物的东西。

反刍症的特征是食物吃进去以后又反流出来。

进食障碍在女性中比在男性中普遍的多，尤其是年轻女性。