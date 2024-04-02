牙齿分为牙冠（牙龈线上方部分）和牙根（牙龈线下方部分）。

牙冠覆盖着白色的牙釉质，对牙齿起保护作用。牙釉质是人体内最坚硬的的物质，但一旦损坏，很难自行修复。

牙本质位于牙釉质的下方，与骨骼相似但质地更坚硬。牙本质包绕着位于牙齿中心位置的髓室，髓室内含有神经、血管以及结缔组织。牙本质对触碰和温度变化敏感。

牙根部的牙本质包绕形成牙根管，血管和神经通过牙根管进入髓室。牙根部牙本质的外层是一薄层类骨样的物质，即牙骨质。牙骨质被膜（牙周韧带）所包围，该膜为牙齿提供缓冲，并将牙骨质层（与整个牙齿）牢固地附着在颌骨上。

牙内视图

人类有两套天然牙齿：

乳牙（婴儿的牙）：最先出现的牙齿，随后被恒牙取代

恒牙（成人的牙）：替代乳牙的牙齿

乳牙有 20 颗：左右成对，包括上下颌中（前）切牙、侧切牙、尖牙（犬齿）、第一磨牙和第二磨牙。

恒牙有 32 颗：左右成对，包括上下颌中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙和第一、第二、第三磨牙（智齿）。但是，智齿变数很大，并非所有人都能够长出全部 4 颗智齿，有的人甚至没有智齿。

口腔的结构

牙齿内 3D 模型