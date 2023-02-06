可以使用桥或种植体替换拔除的牙齿。严重受损的牙齿上面可以放置牙冠。

桥是固定的局部假牙，其中，缺少的牙齿两侧的牙齿均覆盖牙冠。桥由假牙组成，假牙融为一体，然后与牙冠连接，牙冠通过水门汀安装在天然牙上。桥一旦安装，便永久连接，无法去除。可使用多个桥来替换缺少的牙齿。

冠是安装在牙齿上的小帽（修复）。获得形状合适的冠通常需要访问两次牙科诊所，虽然有时需要更多次访问。第一次，口腔医生对牙齿进行预备并取印模，再用暂时冠将其覆盖。在口腔技工室，技工根据印模来制作永久性的烤瓷冠。第二次，医生先将暂时冠取下，再将烤瓷冠永久性地粘在牙齿上。许多牙医现在使用数字扫描仪和牙冠研磨装置，帮助他们设计并研磨牙冠以进行当天放置。

通常，牙冠由金、陶瓷或与金属结构融合的瓷制成。瓷涂层可用于遮盖金属的颜色。尽管瓷类比牙釉质更硬、更粗糙，并可能导致对对侧牙齿的磨损，但较新的陶瓷不太容易这样。全瓷冠或用类似材料制作的冠比金属冠更容易出现断裂。

种植体可用于替换缺少的牙齿。如果人们下颌的骨头不够健康，可完成骨移植，为种植体创造合适的基础。种植体是插入颌骨的金属夹具。该金属件是一种骨细胞可连接的特殊合金。一段时间后，通常是2至6个月，种植体获得骨头牢固的固位支持，并连接支撑物。然后，将人工牙（牙冠）或假牙（从部分假牙到完整假牙）附着在支撑物上。种植牙可以承担正常咀嚼的功能。现代人们更倾向于选择种植牙，因为种植牙不会发生龋坏，同时相对于活动假牙而言种植牙提供了一个固定的解决方案。人们必须保证种植体周围的区域非常干净，以防止感染。