牙齿可能会因各种疾病而丢失，包括龋洞、牙周疾病或损伤，或者当治疗失败时可能会拔掉牙齿。缺少牙齿可引起美容和语言问题，以及牙齿或上下颌对齐的问题。缺少牙齿会使周围剩余的牙齿松动。
可以借助多种类型的口腔矫治器，替换缺少的牙齿。这些矫治器包括桥、冠、种植体和假牙。
桥、冠和种植体
可以使用桥或种植体替换拔除的牙齿。严重受损的牙齿上面可以放置牙冠。
桥是固定的局部假牙，其中，缺少的牙齿两侧的牙齿均覆盖牙冠。桥由假牙组成，假牙融为一体，然后与牙冠连接，牙冠通过水门汀安装在天然牙上。桥一旦安装，便永久连接，无法去除。可使用多个桥来替换缺少的牙齿。
冠是安装在牙齿上的小帽（修复）。获得形状合适的冠通常需要访问两次牙科诊所，虽然有时需要更多次访问。第一次，口腔医生对牙齿进行预备并取印模，再用暂时冠将其覆盖。在口腔技工室，技工根据印模来制作永久性的烤瓷冠。第二次，医生先将暂时冠取下，再将烤瓷冠永久性地粘在牙齿上。许多牙医现在使用数字扫描仪和牙冠研磨装置，帮助他们设计并研磨牙冠以进行当天放置。
通常，牙冠由金、陶瓷或与金属结构融合的瓷制成。瓷涂层可用于遮盖金属的颜色。尽管瓷类比牙釉质更硬、更粗糙，并可能导致对对侧牙齿的磨损，但较新的陶瓷不太容易这样。全瓷冠或用类似材料制作的冠比金属冠更容易出现断裂。
种植体可用于替换缺少的牙齿。如果人们下颌的骨头不够健康，可完成骨移植，为种植体创造合适的基础。种植体是插入颌骨的金属夹具。该金属件是一种骨细胞可连接的特殊合金。一段时间后，通常是2至6个月，种植体获得骨头牢固的固位支持，并连接支撑物。然后，将人工牙（牙冠）或假牙（从部分假牙到完整假牙）附着在支撑物上。种植牙可以承担正常咀嚼的功能。现代人们更倾向于选择种植牙，因为种植牙不会发生龋坏，同时相对于活动假牙而言种植牙提供了一个固定的解决方案。人们必须保证种植体周围的区域非常干净，以防止感染。
冠、桥和种植体
义齿
完全或局部假牙适用于失去几乎所有或所有牙齿的人。完全假牙可取下，适合没有牙齿的人佩戴。需要更换几颗牙齿但无法接受或不能承担牙桥或种植体的患者可佩戴局部假牙，它们也是可以取下的。
牙医小心地构建假牙，使假牙完美适合并看起来自然。通常，制作假牙需要几个月时间，包括一系列精心规划的步骤。一旦患者有假牙，就应该每年至少看一次牙医。嘴的形状可能随着体重下降或上升而变化，在这种情况下，可能需要改装假牙。
假牙可以改善外观和交谈，但它们远非完美。它们不能完全恢复天然牙齿的咀嚼能力，仅能恢复不到 20%。假牙也可能造成不适和味觉干扰。
假牙必须保持清洁。每次进餐后应将其摘下，并用带有非磨蚀性、非增白性牙膏或小苏打的柔软牙刷或假牙刷清洁。同时，应该清洁口腔以去除食物残渣。假牙应在睡觉之前摘除，仔细清洗，并保存在一个安全的地方。浸泡在假牙清洗液中过夜可能有用，但如果已经用牙刷仔细清洁假牙，就没有必要。
假牙的问题
有时，假牙下方的牙龈变红发炎，呈现光滑外观（假牙性口腔痛）。炎症可能由酵母菌（念珠菌）引起，可能没有疼痛。患有这种炎症的人可能戴有不合适的假牙、口腔卫生不良和/或假牙过度移动。大多数情况下，每天 24 小时佩戴假牙的人发生炎症的风险会增加。念珠菌过度滋生的人的牙龈上会产生棉花状的斑块或溃疡样的口疮，通常使用药物便可轻松治疗。如果炎症持续存在，牙医可能会要求活检以检测口腔癌和其他检查以寻找糖尿病等全身疾病。
改装或制作精良的新假牙往往能够改善状况。改善口腔卫生和更有效的假牙清洁也可能有助于减轻组织炎症。有些人可能需要长时间摘除假牙，并使用抗真菌漱口液整夜浸泡假牙。牙医可以开出各种局部用抗真菌药，以治疗导致假牙下方发炎的酵母菌（念珠菌）感染。
口腔矫治器和手术
一般会在全身麻醉或咽喉部手术之前取下所有可拆除的口腔矫治器，以防止口腔矫治器断裂或吞咽或吸入肺部。手术过程中，口腔矫治器存放在水中，以防止发生形变。但有时，麻醉师（在手术过程中施麻醉剂的医生）会让患者保留其口腔矫治器，以使他们能够更好地穿过导气管。在手术过程中保留口腔矫治器也可使面部保持更加正常的形状，使麻醉罩更加贴合，并且在没有牙齿存在的区域，防止牙龈被天然牙齿损伤。
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口腔健康：该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养和选择美国牙科协会批准印章产品的指南。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。