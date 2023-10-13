为了区分大多数的味道，大脑需要同时从嗅觉和味觉获取信息。这些感觉从鼻子和嘴传递至脑部。脑部中的不同区域整合这些信息，进而人们可识别和体验味道。

鼻子内部黏膜的一小块区域（嗅觉上皮）包含了功能化的神经细胞，即嗅觉受体。这些受体有毛状突起（纤毛）来探测气味。空气中的分子进入鼻腔刺激纤毛，引发附近的神经纤维产生神经冲动。这些纤维向上延伸穿过鼻腔顶部骨头（筛板），连接到起放大作用的神经细胞（嗅球）。这些嗅球构成嗅觉颅神经（嗅觉神经）。冲动穿过嗅球，沿着嗅觉神经到达脑部。脑部将这个冲动解读为一个独特的气味。脑部记忆气味的区域（嗅觉和味觉中枢在颞叶的中间部分）也被激发。这些记忆帮助人们区分和辨别一生中接触过的不同气味。

舌头表面大面积覆盖有成千上万的微小味蕾。味蕾包含了几种带有纤毛的味觉受体。每种类型的受体检测五种基本味道之一，分别是甜、咸、酸、苦或者鲜香（也叫做鲜味，味精的味道）。舌头的任何位置都可以检测出这些味道，但某些区域可能会对某种味道略微敏感：舌尖更能感受甜味，舌头前侧更能感受咸味，舌头两侧更能感受酸味，而舌后三分之一更能感受苦味。