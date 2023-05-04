因为嗅觉和味觉障碍很少会危及生命，所以它们可能不会受到密切的医疗关注。然而，这些障碍可能令人沮丧，因为患者不能享受食物和饮品，不能闻到宜人的香气。这也会干扰识别潜在危险化学物质和气体，进而可能导致严重后果。有时某种严重的疾病（例如肿瘤）会导致嗅觉和味觉损害。
嗅觉和味觉密切相关。舌头上的味蕾辨别味道，鼻子里的神经识别气味。两种感觉传达至脑部，并在脑部集成，让人们可以识别和体验味道与气味。某些味道可以不需要嗅觉就可以确定，例如咸、苦、甜和酸。但是，更复杂的味道（如树莓）需要味觉和嗅觉两种感觉的配合才能识别确定。
嗅觉的部分丧失（嗅觉减退）和完全丧失（嗅觉丧失症）是嗅觉和味觉的最常见疾病。因为主要是依靠嗅觉来区分各种味道，所以人们经常先是发现他们嗅觉能力下降，食物变得无味。
人是如何感觉味道
为了区分大多数的味道，大脑需要同时从嗅觉和味觉获取信息。这些感觉从鼻子和嘴传递至脑部。脑部中的不同区域整合这些信息，进而人们可识别和体验味道。
鼻子内部黏膜的一小块区域（嗅觉上皮）包含了功能化的神经细胞，即嗅觉受体。这些受体有毛状突起（纤毛）来探测气味。空气中的分子进入鼻腔刺激纤毛，引发附近的神经纤维产生神经冲动。这些纤维向上延伸穿过鼻腔顶部骨头（筛板），连接到起放大作用的神经细胞（嗅球）。这些嗅球构成嗅觉颅神经（嗅觉神经）。冲动穿过嗅球，沿着嗅觉神经到达脑部。脑部将这个冲动解读为一个独特的气味。脑部记忆气味的区域（嗅觉和味觉中枢在颞叶的中间部分）也被激发。这些记忆帮助人们区分和辨别一生中接触过的不同气味。
舌头表面大面积覆盖有成千上万的微小味蕾。味蕾包含了几种带有纤毛的味觉受体。每种类型的受体检测五种基本味道之一，分别是甜、咸、酸、苦或者鲜香（也叫做鲜味，味精的味道）。舌头的任何位置都可以检测出这些味道，但某些区域可能会对某种味道略微敏感：舌尖更能感受甜味，舌头前侧更能感受咸味，舌头两侧更能感受酸味，而舌后三分之一更能感受苦味。
口中的食物会刺激纤毛，引发附近神经纤维产生神经冲动，而这些神经纤维连接至味觉颅神经（面部神经和舌咽神经）。这些冲动沿着脑神经到达脑部，脑部将来自不同类型的味觉感受器的冲动整合，解读成一个独特的味道。当食物进入口中被咀嚼时，嗅觉和味觉感受器获得的食物的气味、味道、质地和温度这类感觉信息就被脑部处理，产生独特的口味感受。
嗅觉
鼻子的变化、从鼻子通向脑部的神经变化、或者脑部的变化都会影响嗅觉能力。例如，如果感冒导致鼻塞，嗅觉能力就会下降，因为气体无法传至嗅觉感受器（鼻黏膜上专门的神经细胞）。因为嗅觉会影响味道，所以感冒的人经常感觉食物味道不对。嗅觉感受器会受到流行性感冒（流感）病毒的暂时影响。一些人在流感数天甚至数周后闻不出来或尝不出来味道，但极少会出现永久性的嗅觉或味觉丧失。突然失去嗅觉也可能是 COVID-19（一种严重的急性呼吸系统疾病）的早期症状。COVID-19 是由一种称为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起的疾病。（请参见嗅觉丧失。）
您知道吗？
对气味过度敏感（嗅觉过敏）比嗅觉丧失更少见。孕妇往往变得嗅觉过度敏感。嗅觉过敏也可能是心身症状。患有由精神压力引起的嗅觉过敏的人本身没有明显的身体不适。表演型人格（特点是借助夸张的戏剧化行为寻求关注）的人更易患有由精神压力引起的嗅觉过敏。
一些疾病会使嗅觉失真，使无害的气体闻起来不愉快（这种情况叫做嗅觉障碍）。这些疾病包括如下：
鼻窦感染
嗅觉神经的局部损伤
口腔卫生不佳
口腔感染
抑郁症
病毒性肝炎可能导致嗅觉障碍，嗅觉障碍会导致无刺激性的气体也会引起恶心
营养缺乏
源自脑部嗅觉记忆部分（颞叶中间部分）的癫痫发作会导致患者短暂、错误地嗅到清晰的、不愉快的气味（幻嗅）。这些气味属于癫痫即将发作前的强烈感觉（称作先兆），并非表示患者患有嗅觉障碍。疱疹病毒导致的脑部感染（疱疹性脑炎）也会产生幻嗅。
味觉
味觉能力降低（味觉减退）或味觉丧失（味觉丧失症）通常是由影响舌头的病况导致，这些病况往往引起严重口干而导致味觉问题。这些病况包括 Sjögren 综合症、大量吸烟（尤其是烟斗吸烟）、头颈部的放射治疗、脱水和使用某些药物（包括抗组胺药和抗抑郁药阿米替林）。
营养缺乏，如锌、铜和镍水平降低，会是嗅觉和味觉改变。突然丧失味觉可能是 COVID-19 的早期症状。
在贝尔氏麻痹（半侧脸瘫痪的一种疾病）中，一侧舌头（受麻痹影响一侧）的前三分之二部分味觉受损。但是这种损失可能不会引起注意，因为味觉是正常的或者在舌头其它部分味觉增强。
舌头烫伤会暂时破坏味蕾。神经系统疾病，包括抑郁症和癫痫，会损害味觉。
味觉失真（味觉障碍）可能由牙龈炎症（牙龈炎）或同样会导致味觉或嗅觉减退的许多疾病（包括抑郁症和癫痫）导致。一些药物会使味觉失真，如下列举：
抗生素
抗惊厥药
抗抑郁药
某些化疗药物
利尿剂
治疗关节炎的药物
甲状腺药物
味觉可以通过使用某些食物或者药物进行测试，例如，甜味（糖）、酸味（柠檬汁）、咸味（盐）和苦味（阿司匹林、奎宁或者芦荟）。