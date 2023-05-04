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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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嗅觉和味觉疾病概述

作者：Marvin P. Fried, MD, Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine
已审核/已修订 5月 2023 | 修改的 9月 2023
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    因为嗅觉和味觉障碍很少会危及生命，所以它们可能不会受到密切的医疗关注。然而，这些障碍可能令人沮丧，因为患者不能享受食物和饮品，不能闻到宜人的香气。这也会干扰识别潜在危险化学物质和气体，进而可能导致严重后果。有时某种严重的疾病（例如肿瘤）会导致嗅觉和味觉损害。

    嗅觉和味觉密切相关。舌头上的味蕾辨别味道，鼻子里的神经识别气味。两种感觉传达至脑部，并在脑部集成，让人们可以识别和体验味道与气味。某些味道可以不需要嗅觉就可以确定，例如咸、苦、甜和酸。但是，更复杂的味道（如树莓）需要味觉和嗅觉两种感觉的配合才能识别确定。

    嗅觉的部分丧失（嗅觉减退）和完全丧失（嗅觉丧失症）是嗅觉和味觉的最常见疾病。因为主要是依靠嗅觉来区分各种味道，所以人们经常先是发现他们嗅觉能力下降，食物变得无味。

    人是如何感觉味道

    为了区分大多数的味道，大脑需要同时从嗅觉和味觉获取信息。这些感觉从鼻子和嘴传递至脑部。脑部中的不同区域整合这些信息，进而人们可识别和体验味道。

    鼻子内部黏膜的一小块区域（嗅觉上皮）包含了功能化的神经细胞，即嗅觉受体。这些受体有毛状突起（纤毛）来探测气味。空气中的分子进入鼻腔刺激纤毛，引发附近的神经纤维产生神经冲动。这些纤维向上延伸穿过鼻腔顶部骨头（筛板），连接到起放大作用的神经细胞（嗅球）。这些嗅球构成嗅觉颅神经（嗅觉神经）。冲动穿过嗅球，沿着嗅觉神经到达脑部。脑部将这个冲动解读为一个独特的气味。脑部记忆气味的区域（嗅觉和味觉中枢在颞叶的中间部分）也被激发。这些记忆帮助人们区分和辨别一生中接触过的不同气味。

    舌头表面大面积覆盖有成千上万的微小味蕾。味蕾包含了几种带有纤毛的味觉受体。每种类型的受体检测五种基本味道之一，分别是甜、咸、酸、苦或者鲜香（也叫做鲜味，味精的味道）。舌头的任何位置都可以检测出这些味道，但某些区域可能会对某种味道略微敏感：舌尖更能感受甜味，舌头前侧更能感受咸味，舌头两侧更能感受酸味，而舌后三分之一更能感受苦味。

    口中的食物会刺激纤毛，引发附近神经纤维产生神经冲动，而这些神经纤维连接至味觉颅神经（面部神经和舌咽神经）。这些冲动沿着脑神经到达脑部，脑部将来自不同类型的味觉感受器的冲动整合，解读成一个独特的味道。当食物进入口中被咀嚼时，嗅觉和味觉感受器获得的食物的气味、味道、质地和温度这类感觉信息就被脑部处理，产生独特的口味感受。

    嗅觉

    鼻子的变化、从鼻子通向脑部的神经变化、或者脑部的变化都会影响嗅觉能力。例如，如果感冒导致鼻塞，嗅觉能力就会下降，因为气体无法传至嗅觉感受器（鼻黏膜上专门的神经细胞）。因为嗅觉会影响味道，所以感冒的人经常感觉食物味道不对。嗅觉感受器会受到流行性感冒（流感）病毒的暂时影响。一些人在流感数天甚至数周后闻不出来或尝不出来味道，但极少会出现永久性的嗅觉或味觉丧失。突然失去嗅觉也可能是 COVID-19（一种严重的急性呼吸系统疾病）的早期症状。COVID-19 是由一种称为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起的疾病。（请参见嗅觉丧失。）

    您知道吗？

    • 嗅觉和味觉障碍偶尔是由于某些严重的疾病（比如癌症）导致。

    • 因为随着人们年龄的增长，老年人的味觉和嗅觉功能减退，所以可能会出现食物摄入减少，进而营养不良。

    聚焦老龄化

    50 岁之后，人的嗅觉和味觉逐渐减退。鼻腔内部黏膜变薄、变干，与嗅觉相关的神经功能下降。老年人仍可以感知到浓烈的气味，但是对于细微的气味却很难感知。

    随着年龄的增长，味蕾的数量也会减少，并且敏感度降低。这些改变的后果就是，相较于感知酸和苦的能力下降，感知甜和咸的能力下降得较严重。因此，一些食物开始尝起来会变得苦涩。

    因为随着人们年龄增长，味觉和嗅觉的减退导致许多食物吃起来味道平平。而且经常出现口干，这进一步降低了味觉。而且，许多老年人患有某些疾病或者由于服用某种药物也会导致口干。由于这些变化，老年人可能会吃得更少。然后，他们就得不到自身需要的营养；而且，如果他们本身患有某种疾病，可能会出现状况恶化。

    对气味过度敏感（嗅觉过敏）比嗅觉丧失更少见。孕妇往往变得嗅觉过度敏感。嗅觉过敏也可能是心身症状。患有由精神压力引起的嗅觉过敏的人本身没有明显的身体不适。表演型人格（特点是借助夸张的戏剧化行为寻求关注）的人更易患有由精神压力引起的嗅觉过敏。

    一些疾病会使嗅觉失真，使无害的气体闻起来不愉快（这种情况叫做嗅觉障碍）。这些疾病包括如下：

    • 鼻窦感染

    • 嗅觉神经的局部损伤

    • 口腔卫生不佳

    • 口腔感染

    • 抑郁症

    • 病毒性肝炎可能导致嗅觉障碍，嗅觉障碍会导致无刺激性的气体也会引起恶心

    • 营养缺乏

    源自脑部嗅觉记忆部分（颞叶中间部分）的癫痫发作会导致患者短暂、错误地嗅到清晰的、不愉快的气味（幻嗅）。这些气味属于癫痫即将发作前的强烈感觉（称作先兆），并非表示患者患有嗅觉障碍。疱疹病毒导致的脑部感染（疱疹性脑炎）也会产生幻嗅。

    味觉

    味觉能力降低（味觉减退）或味觉丧失（味觉丧失症）通常是由影响舌头的病况导致，这些病况往往引起严重口干而导致味觉问题。这些病况包括 Sjögren 综合症、大量吸烟（尤其是烟斗吸烟）、头颈部的放射治疗、脱水和使用某些药物（包括抗组胺药和抗抑郁药阿米替林）。

    营养缺乏，如锌、铜和镍水平降低，会是嗅觉和味觉改变。突然丧失味觉可能是 COVID-19 的早期症状。

    贝尔氏麻痹（半侧脸瘫痪的一种疾病）中，一侧舌头（受麻痹影响一侧）的前三分之二部分味觉受损。但是这种损失可能不会引起注意，因为味觉是正常的或者在舌头其它部分味觉增强。

    舌头烫伤会暂时破坏味蕾。神经系统疾病，包括抑郁症癫痫，会损害味觉。

    味觉失真（味觉障碍）可能由牙龈炎症（牙龈炎）或同样会导致味觉或嗅觉减退的许多疾病（包括抑郁症和癫痫）导致。一些药物会使味觉失真，如下列举：

    • 抗生素

    • 抗惊厥药

    • 抗抑郁药

    • 某些化疗药物

    • 利尿剂

    • 治疗关节炎的药物

    • 甲状腺药物

    味觉可以通过使用某些食物或者药物进行测试，例如，甜味（糖）、酸味（柠檬汁）、咸味（盐）和苦味（阿司匹林、奎宁或者芦荟）。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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