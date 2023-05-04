因为嗅觉和味觉障碍很少会危及生命，所以它们可能不会受到密切的医疗关注。然而，这些障碍可能令人沮丧，因为患者不能享受食物和饮品，不能闻到宜人的香气。这也会干扰识别潜在危险化学物质和气体，进而可能导致严重后果。有时某种严重的疾病（例如肿瘤）会导致嗅觉和味觉损害。

嗅觉和味觉密切相关。舌头上的味蕾辨别味道，鼻子里的神经识别气味。两种感觉传达至脑部，并在脑部集成，让人们可以识别和体验味道与气味。某些味道可以不需要嗅觉就可以确定，例如咸、苦、甜和酸。但是，更复杂的味道（如树莓）需要味觉和嗅觉两种感觉的配合才能识别确定。

嗅觉的部分丧失（嗅觉减退）和完全丧失（嗅觉丧失症）是嗅觉和味觉的最常见疾病。因为主要是依靠嗅觉来区分各种味道，所以人们经常先是发现他们嗅觉能力下降，食物变得无味。

人是如何感觉味道

嗅觉 鼻子的变化、从鼻子通向脑部的神经变化、或者脑部的变化都会影响嗅觉能力。例如，如果感冒导致鼻塞，嗅觉能力就会下降，因为气体无法传至嗅觉感受器（鼻黏膜上专门的神经细胞）。因为嗅觉会影响味道，所以感冒的人经常感觉食物味道不对。嗅觉感受器会受到流行性感冒（流感）病毒的暂时影响。一些人在流感数天甚至数周后闻不出来或尝不出来味道，但极少会出现永久性的嗅觉或味觉丧失。突然失去嗅觉也可能是 COVID-19（一种严重的急性呼吸系统疾病）的早期症状。COVID-19 是由一种称为 SARS-CoV-2 的冠状病毒引起的疾病。（请参见嗅觉丧失。） 您知道吗？ 聚焦老龄化 对气味过度敏感（嗅觉过敏）比嗅觉丧失更少见。孕妇往往变得嗅觉过度敏感。嗅觉过敏也可能是心身症状。患有由精神压力引起的嗅觉过敏的人本身没有明显的身体不适。表演型人格（特点是借助夸张的戏剧化行为寻求关注）的人更易患有由精神压力引起的嗅觉过敏。 一些疾病会使嗅觉失真，使无害的气体闻起来不愉快（这种情况叫做嗅觉障碍）。这些疾病包括如下： 鼻窦感染

嗅觉神经的局部损伤

口腔卫生不佳

口腔感染

抑郁症

病毒性肝炎可能导致嗅觉障碍，嗅觉障碍会导致无刺激性的气体也会引起恶心

营养缺乏 源自脑部嗅觉记忆部分（颞叶中间部分）的癫痫发作会导致患者短暂、错误地嗅到清晰的、不愉快的气味（幻嗅）。这些气味属于癫痫即将发作前的强烈感觉（称作先兆），并非表示患者患有嗅觉障碍。疱疹病毒导致的脑部感染（疱疹性脑炎）也会产生幻嗅。