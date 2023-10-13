受损的心脏瓣膜可应用塑料和金属制成的机械瓣膜置换或应用通常来自猪的固定在合成环上的心脏瓣膜组织制成的生物瓣膜置换。机械瓣有很多种。最常用的是圣犹达瓣膜。

瓣膜的选择取决于很多因素，包括瓣膜的特性。机械瓣可维持很多年，但需要终生服用抗凝药以防瓣膜血栓形成。而生物瓣只需短期服用抗凝药。因此患者能否应用抗凝药是一个重要因素。例如，孕期女性不适合服用抗凝药，因为抗凝药可以透过胎盘，影响胎儿。还需考虑以下因素

患者年龄

活动水平如何

心脏功能如何

哪个心脏瓣膜受损

当需要置换主动脉瓣时，对 50 岁以下的人通常选择机械瓣，对 50 岁或以上的人选择生物瓣。

当需要置换二尖瓣时，对 65 岁以下的人通常选择机械瓣，对 65 岁或以上的人选择生物瓣。

三尖瓣和肺动脉瓣不需要像主动脉瓣或二尖瓣那样经常置换或修复。