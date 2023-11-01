心脏瓣膜负责调控血液在心脏四个腔室（靠上的两个较小的圆形心腔 [心房] 和靠下的两个较大的锥形心腔 [心室]）的流动。每个腔有一个控制单向血流“流入”的瓣膜和一个控制单向血流“流出”的瓣膜。每个瓣膜包括瓣尖和瓣叶，它们类似于单向阀门开关。
右心室，控制血流流入的瓣膜是三尖瓣，背向右心房开放；控制血流流出的瓣膜是肺动脉瓣，开向肺动脉。
左心室，控制血流流入的瓣膜是二尖瓣，背向左心房开放；控制血流流出的瓣膜是主动脉瓣，开向主动脉。
二尖瓣和三尖瓣由一连串的坚韧纤维（腱索）固定到位，腱索与附着在心室壁上的纤细肌肉（乳头肌）相连。
心脏内面观
显示正常血流方向的心脏剖面图。
心脏瓣膜随年龄增长而变化
随着年龄的增长，二尖瓣和主动脉瓣增厚。主动脉变得僵硬，这使血压升高和对主动脉瓣的压力增大，而心脏需要更多的氧气才能有效泵血。这些随着年龄出现的改变将导致原有心脏疾病的老年人出现相应症状和并发症。
心脏瓣膜功能障碍
心脏瓣膜功能障碍表现为
漏血（称为反流、关闭不全或功能不全）
瓣膜未充分开放导致部分阻断通过瓣膜的血流（称为狭窄）
任何一种问题都可严重影响心脏的泵血功能。有时一个瓣膜同时存在着上述两个问题。病态瓣膜通常可以产生心脏杂音和其他异常的心音，医生可以通过听诊器听到这些心音。病态瓣膜可由超声心动图检查确诊。轻微反流不易由听诊发现，但超声可以确诊。医生通常会忽略他们听到的一些杂音和他们用超声心动图观察到的一些轻微反流，因为这是正常结果。
大多数缺陷瓣膜都没有严重异常，对患者无任何影响。症状可能包括腿部肿胀、气短、心悸、疲劳、胸痛和晕厥。
医生常常会定期检查，因为少数缺陷瓣膜会随着时间推移而恶化，从而到某个时刻需要干预（修补或置换）以减少症状或延长生存期。症状不是判断是否存在瓣膜问题及其严重程度的一个可靠依据，因此需做超声心动图（心脏超声检查）以便提早发现问题。有时医生会进行运动负荷试验，以帮助监测有某些心脏瓣膜病的患者。一般而言，改变生活方式的措施和药物治疗都不能减缓异常瓣膜的退化。
了解瓣膜狭窄和反流
瓣膜功能异常由返流（引起关闭不全）或瓣膜未充分开放导致部分阻断通过瓣膜的血流（引起狭窄）造成。狭窄和关闭不全可累及任何一个心脏瓣膜。累及二尖瓣的这两种疾病显示如下。
正常情况下，在左室收缩完成后（舒张期开始），主动脉瓣关闭，二尖瓣开放，然后血流从左房流入左室。然后左房收缩，射入更多的血进入左室。
在左室开始收缩后（收缩期），二尖瓣关闭，主动脉瓣开放，血液射入主动脉。
在二尖瓣狭窄的情况下，二尖瓣开口变窄，舒张期二尖瓣从左房到左室的血流减少。
在二尖瓣反流的情况下，在左室收缩的时候，二尖瓣漏，血液返回左房。
修补或置换心脏瓣膜
病态瓣膜可以修复或置换。修补瓣膜可能需要做外科手术，但有时也可在心导管检查术期间完成，特别是病变为瓣膜狭窄时。有时可通过球囊扩张成形术打开狭窄的瓣膜。在这种治疗中，医生会将尖端有球囊的导管插入一条静脉或动脉并使其穿行进入心脏。一旦到达缺陷瓣膜，球囊就会膨胀，从而将瓣叶分开。这个过程不需全身麻醉，而且恢复较快。
现有两类瓣膜可供置换使用
机械瓣
生物瓣（用猪或牛的心脏瓣膜制成）
机械瓣可维持很多年，但患者必须终生服用抗凝药华法林以防瓣膜内形成血栓。服用抗凝药会增加患者自发性出血的风险，如脑出血（参见出血性中风概述）。生物瓣通常在术后 10 至 12 年就会退化，需要置换，术后 3 至 6 个月内不需要使用抗凝剂，但植入生物瓣的患者需要服用阿司匹林来预防血栓。有些生物瓣更耐用。
病态瓣膜和置换后的瓣膜都有可能发生感染。置换瓣膜的患者需要在特定情况下（如在有些牙科操作或医学操作前）预防性地服用抗生素，以防止瓣膜受到细菌感染（感染性心内膜炎）。
在置换的瓣膜上也可能形成血栓。血栓可能部分堵塞瓣膜，也可能会脱落并随血流运动、阻塞身体其他部位的动脉（例如，导致中风）。
医生使用超声心动图监测置换的瓣膜，观察流经瓣膜和心脏其余部分的血流量。
更换心脏瓣膜
受损的心脏瓣膜可应用塑料和金属制成的机械瓣膜置换或应用通常来自猪的固定在合成环上的心脏瓣膜组织制成的生物瓣膜置换。机械瓣有很多种。最常用的是圣犹达瓣膜。
瓣膜的选择取决于很多因素，包括瓣膜的特性。机械瓣可维持很多年，但需要终生服用抗凝药以防瓣膜血栓形成。而生物瓣只需短期服用抗凝药。因此患者能否应用抗凝药是一个重要因素。例如，孕期女性不适合服用抗凝药，因为抗凝药可以透过胎盘，影响胎儿。还需考虑以下因素
当需要置换主动脉瓣时，对 50 岁以下的人通常选择机械瓣，对 50 岁或以上的人选择生物瓣。
当需要置换二尖瓣时，对 65 岁以下的人通常选择机械瓣，对 65 岁或以上的人选择生物瓣。
三尖瓣和肺动脉瓣不需要像主动脉瓣或二尖瓣那样经常置换或修复。
心脏瓣膜置换术，需要进行全身麻醉。当心脏处于手术状态时，需要有体外心肺循环机器帮助泵血。受损瓣膜移除，人工瓣膜被缝在相应部位。切口关闭，心肺循环仪间断泵血，心脏开始恢复工作。手术需要 2-5 小时。对一些患者来说，瓣膜置换可以应用损伤较小的方式（不必切开胸骨），这种方式在某些医疗中心可以进行。住院时间依个人而异。完全康复大概要 6-8 周。
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美国心脏协会: 心脏瓣膜病：提供心脏瓣膜病诊断和治疗的综合信息