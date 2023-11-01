心脏瓣膜负责调控血液在心脏四个腔室（靠上的两个较小的圆形心腔 [心房] 和靠下的两个较大的锥形心腔 [心室]）的流动。每个腔有一个控制单向血流“流入”的瓣膜和一个控制单向血流“流出”的瓣膜。每个瓣膜包括瓣尖和瓣叶，它们类似于单向阀门开关。

右心室，控制血流流入的瓣膜是三尖瓣，背向右心房开放；控制血流流出的瓣膜是肺动脉瓣，开向肺动脉。

心脏瓣膜（心室舒张）

心脏瓣膜（心室收缩）

左心室，控制血流流入的瓣膜是二尖瓣，背向左心房开放；控制血流流出的瓣膜是主动脉瓣，开向主动脉。

二尖瓣和三尖瓣由一连串的坚韧纤维（腱索）固定到位，腱索与附着在心室壁上的纤细肌肉（乳头肌）相连。

心脏内面观

心脏瓣膜如何工作 视频

心脏瓣膜随年龄增长而变化 随着年龄的增长，二尖瓣和主动脉瓣增厚。主动脉变得僵硬，这使血压升高和对主动脉瓣的压力增大，而心脏需要更多的氧气才能有效泵血。这些随着年龄出现的改变将导致原有心脏疾病的老年人出现相应症状和并发症。

心脏瓣膜功能障碍 心脏瓣膜功能障碍表现为 漏血（称为反流、关闭不全或功能不全）

瓣膜未充分开放导致部分阻断通过瓣膜的血流（称为狭窄） 任何一种问题都可严重影响心脏的泵血功能。有时一个瓣膜同时存在着上述两个问题。病态瓣膜通常可以产生心脏杂音和其他异常的心音，医生可以通过听诊器听到这些心音。病态瓣膜可由超声心动图检查确诊。轻微反流不易由听诊发现，但超声可以确诊。医生通常会忽略他们听到的一些杂音和他们用超声心动图观察到的一些轻微反流，因为这是正常结果。 大多数缺陷瓣膜都没有严重异常，对患者无任何影响。症状可能包括腿部肿胀、气短、心悸、疲劳、胸痛和晕厥。 医生常常会定期检查，因为少数缺陷瓣膜会随着时间推移而恶化，从而到某个时刻需要干预（修补或置换）以减少症状或延长生存期。症状不是判断是否存在瓣膜问题及其严重程度的一个可靠依据，因此需做超声心动图（心脏超声检查）以便提早发现问题。有时医生会进行运动负荷试验，以帮助监测有某些心脏瓣膜病的患者。一般而言，改变生活方式的措施和药物治疗都不能减缓异常瓣膜的退化。 了解瓣膜狭窄和反流