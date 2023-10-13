作用于 HIV 生命周期的药物作用部位
用于治疗 HIV 感染的药物是根据 HIV 的生命周期而开发的。这些药物可防止 HIV 进入其靶细胞或抑制病毒用于复制的 3 种酶（逆转录酶、整合酶和蛋白酶）。
1. HIV病毒首先黏附并穿透进入其靶细胞。在此阶段作用于 HIV 的所有药物类别称为病毒进入抑制剂，它们包括附着抑制剂、附着后侵入抑制剂和融合抑制剂。
2. HIV的遗传密码RNA，即被释放入细胞中。病毒为进行复制，必须将RNA转换成DNA。称为逆转录酶抑制剂的药物可以阻止 HIV 逆转录酶将 HIV RNA 转化为 DNA。
3. 病毒DNA进入细胞核。
4. 在整合酶（也是由HIV生成）的帮助下，病毒DNA整合至细胞的DNA之中。在该阶段，称为整合酶抑制剂的药物可以阻止 HIV DNA 整合到人类 DNA 中。
5. 此时，被感染细胞的 DNA 即可生成病毒 RNA 以及组装新病毒所需的蛋白。
6. RNA和短链蛋白质片段重新组装形成一个新的病毒。
7. 病毒以出芽方式穿过细胞膜，并以一片细胞膜将自己包裹起来（形成病毒的包膜）。
7.5 和 8。出芽的病毒需经过成熟阶段才对其他细胞具感染性。另一种 HIV 酶（HIV 蛋白酶）对这种成熟至关重要。在这个阶段，称为蛋白酶抑制剂的药物可以阻止 HIV 病毒的成熟。