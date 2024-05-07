人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染的药物治疗

用于治疗人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染的抗逆转录病毒药物旨在：

将血液中HIV RNA（病毒载量）的数量减少到无法检测的数量

将CD4计数恢复到正常水平

有若干种抗逆转录病毒药物可联合用于治疗 HIV 感染。这些药物阻止 HIV 进入人体细胞或阻断 HIV 在人体细胞内复制和/或将其遗传物质整合到人类 DNA 中所需的其中一种酶的活性。

根据这些药物对 HIV 的作用机制，可将它们分为以下几类：

逆转录酶抑制剂 可阻止 HIV 逆转录酶将 HIV RNA 转录成 DNA。这些药物有 3 种类型：核苷类、核苷酸类和非核苷类。

蛋白酶抑制剂 可阻止蛋白酶将新生病毒内的某些蛋白激活。这导致新生的病毒不成熟，存在缺陷，从而无法感染新细胞。

病毒进入（融合）抑制剂 可阻止 HIV 进入细胞。要进入人体细胞，HIV 病毒必须和 CD4 受体和另外的 1 个受体，如 CCR-5 受体结合。有一类病毒进入抑制剂叫作 CCR-5 抑制剂，它可以阻断 CCR-5 受体，从而阻止 HIV 进入人体细胞。

附着后侵入抑制剂 也可防止 HIV 进入细胞，但与融合抑制剂不同。这些药物主要用于对其他几种药物耐药的 HIV 感染。

整合酶抑制剂 可阻止 HIV DNA 整合至人 DNA 中。

附着抑制剂可阻止 HIV 附着于宿主 T 细胞和其他免疫细胞；因此，它们无法进入这些细胞。

作用于 HIV 生命周期的药物作用部位

这类药物可阻止 HIV 在细胞内进行复制，从而在几天至几周时间内显著降低血液中的 HIV 数量。如果复制速度减慢到一定程度，HIV对CD4+淋巴细胞的破坏会相应减少，CD4计数也会开始回升。这个结果也能逆转HIV对免疫系统的多种损害作用。医生可通过测量CD4计数来监测这一逆转，CD4计数可在数周到数月内开始出现回升。然后，CD4计数会持续回升数年，只不过速度更慢一些。

早期诊断HIV感染很重要，因为它可以让医生在CD4细胞计数减少过多之前确定HIV感染者的情况。越早开始服用抗逆转录病毒药物，他们的 CD4 计数可能增加越快，计数可能越高。

你知道吗……

不管是单独服用上述哪种药物，HIV 病毒都会毫无例外地对其产生耐药性。耐药发生在应用某种药物数日到数月后，其发生早晚因药物和病毒不同而不同。HIV 之所以产生耐药性，是因为它在复制过程中发生了突变。

最有效的治疗是联合使用两种或更多种药物。这些药物联合方案常被称作联合抗逆转录病毒疗法 (cART)。之所以推荐 cART 是因为：

联合用药比单一用药在降低血中 HIV 含量方面更有效。

联合用药可防止耐药性的发生。

有些抗 HIV 药物（如利托那韦）可通过延缓其他 HIV 药物（包括大多数蛋白酶抑制剂）从体内清除的速度来提高其血药浓度，从而增强它们的药效。

cART 可提高 HIV 感染者的 CD4 计数，从而增强其免疫系统功能并延长其寿命。

抗逆转录病毒药物的副作用 联合使用抗逆转录病毒药物的副作用可能令人不快且严重。不过，通过对患者定期体检和做血液化验，医生可预防很多严重副作用（如贫血、肝炎、肾脏问题和胰腺炎）。医生可通过血液化验在副作用变严重之前发现它们，从而按需调换抗逆转录病毒药物。对于大多数患者，医生可找到一种副作用极小的联合用药方案。 脂肪代谢紊乱可能主要是由蛋白酶抑制剂导致。可能会导致： 它表现为患者面部、手臂和腿部的脂肪逐渐减少，而腹部和乳房部位逐渐出现脂肪堆积（称作向心性肥胖）。

患者的身体对胰岛素的敏感度下降（称作胰岛素抵抗）

血液中的胆固醇和甘油三酯（血液中的两种脂肪）水平升高。 这些问题的组合（称作代谢综合征）可增加心脏病发作、卒中和痴呆的风险。 皮疹（皮肤反应）是许多药物的副作用。有些皮肤反应可能非常危险，特别是如果引发反应的药物是奈韦拉平或阿巴卡韦。 核苷类逆转录酶抑制剂可破坏线粒体（细胞内产生能量的结构）。它们的副作用包括贫血、神经损伤所致足痛（神经病变）、肝损害（偶可进展为重度肝衰竭）以及可导致心脏衰竭的心脏损害。但具体到每种药物，它们导致这些问题的风险互不相同。 cART可导致骨密度下降，引发骨质减少或骨质疏松。大多数出现这些问题的人并无任何症状，但他们具有更高的骨折风险。

免疫重建炎症综合征 当cART成功时，有时会发生免疫重建炎症综合征(IRIS)。 在IRIS中，各种感染的症状加重或首次出现，因为免疫反应得到改善（重构），从而增加了感染部位的炎症。有时候，症状的加重是因为死亡病毒的残骸持续存在于体内，触发了免疫反应。 这种综合征有两种形式： 矛盾型IRIS指的是医生已经诊断出的感染症状恶化

暴露型IRIS指的是首次出现医生以前未诊断过的感染症状 矛盾型IRIS通常发生于治疗的最初几个月内，并通常可自行消退。如果不消退，短期给予皮质类固醇激素药物通常有效。在开始治疗机会性感染后不久开始 cART 时，矛盾型 IRIS 更有可能为重度。因此，对于某些（但并非全部）机会性感染，应等机会性感染治疗减量或感染消除后再启用cART。 对于暴露型 IRIS 患者，医生使用抗菌药物治疗新发现的机会性感染。偶尔，当症状严重时，也可使用皮质类固醇。通常，当暴露型IRIS发生时，cART会继续。例外情况是隐球菌感染影响脑部。然后，暂时中断cART，直到感染得到控制。

与抗逆转录病毒药物的相互作用 抗逆转录病毒药物与其他药物之间或两种抗逆转录病毒药物之间可能会发生药物相互作用。因此，人们应该确保他们的医生知道他们正在使用的所有药物。 抗逆转录病毒药物之间的相互作用可能增加或减少药物的有效性。 不应使用圣约翰草（一种草药），因为它可加快身体对蛋白酶抑制剂和非核苷类逆转录酶抑制剂的代谢速度，从而降低它们的效果。

抗逆转录病毒药物的使用 只有在按时服用药物的情况下，抗逆转录病毒治疗才有益处。漏服药物可使病毒复制并产生耐药性。 治疗并不能完全清除体内的病毒，尽管通常可将血液或其他体液或组织中的 HIV 病毒水平降低至检测不出的水平。检测不出病毒是治疗的目标。一旦停止治疗，HIV病毒水平会再次升高，而 CD4计数也会开始下降。 开始抗逆转录病毒治疗的最佳时间是越快越好，即使人们没有生病并且其 CD4 计数仍高于 500（正常值为 500 到 1,000）。医生曾经等到 CD4 计数低于 500，才开始抗逆转录病毒治疗。但研究表明，立即使用抗逆转录病毒药物治疗的患者不太可能出现并死于 HIV/艾滋病相关并发症。 在治疗方案开始之前，人们会被告知以下方法的必要性： 遵医嘱服药

不遗漏任何剂量

终生服用这些药物 终生遵医嘱服药不是件容易的事。有些患者会故意漏服或停服一段时间（称作药物假期）。这些行为是很危险的，因其会使 HIV 对药物产生耐药性。 由于服用抗 HIV 药物不规律往往会导致药物耐药性，医生试图确保患者自愿并能够坚持遵循治疗方案。为简化服药方案，并提高患者的用药依从性，医生常选择在单个药片中组合两种或多种药物且每天只需服用一次的药物。 如果患者出现另一种需要治疗的疾病，或者如果副作用严重且医生必须确定导致副作用的是哪种药物，则医生可能会暂时停止治疗。如果所有药物都在同一时间停止，停止治疗通常是安全的。一旦引起问题的药物剂量改变或使用其他药物替代并且医生确定重新开始治疗是安全的，就重新开始药物治疗。阿巴卡韦例外。如果患者在服用阿巴卡韦时出现发热或皮疹，应永久停药。如果再次服用阿巴卡韦，这些人可能会对阿巴卡韦产生严重的潜在致命反应。