ADHD：流行病或过度诊断？
越来越多的儿童被诊断为注意力缺陷／多动障碍 (ADHD)。但是，医生和家长感到担心，是否有很多孩子被误诊了。孩子较高的活动水平可能完全是正常的，只是儿童期性格气质被单纯夸大而已。同样，其发生可能是由于多种原因造成的，包括有情感上的疾病或脑功能的异常，比如说 ADHD。
一般来说，2 岁儿童较活跃，很少待着不动。直到 4 岁，高活动性和吵闹程度都是常见现象。在这些年龄段中，以及在该年龄段中功能发育正常的儿童中，这种行为是正常的。其活跃的行为可能会引发父母和孩子之间的冲突，增加父母的焦虑。还可能给监护这类儿童的其他人（包括教师）制造问题。
决定一个孩子的活动水平是否异常过高，不应简单地取决于生气的人的容忍程度。但是，一些儿童显然比一般儿童更活跃。如果结合了高活动性、注意力分散以及易冲动性，那么就可定义为多动并考虑是 ADHD 的部分表现。
对高活动水平的孩子进行批评或惩罚常常是事与愿违的，反而会增加孩子的活动水平。尽量避免让孩子长时间静坐，或找一个有经验的老师来处理这些情况或许有帮助。如果说简单的方法不能奏效，那么就需要进行医学或心理评估，以排除一些潜在性的疾病，比如 ADHD。