注意力缺陷／多动症 (ADHD)

注意力缺陷／多动障碍 (ADHD) 是指与儿童年龄不相符的注意力难以集中或注意力集中时间短暂以及易冲动性，有的可表现出多动的特征。

ADHD 是出生时出现或出生后不久出现的大脑疾病。

有些孩子主要在持续集中注意力、专心和完成任务的能力上有困难；一些孩子过于活跃和冲动；有些孩子两者兼有。

医生使用父母和老师完成的问卷调查和对儿童的观察来做出诊断。

经常需要使用精神兴奋药或其他药物，以及有组织的环境、常规化活动、学校干预计划和改良育儿技巧。

注意力缺陷/多动障碍 (ADHD) 是一种神经发育障碍。

尽管对患病儿童的数量存在很大争议，但据估计，ADHD 可影响 5% 至 15% 的儿童，男孩是女孩的两倍。

很多 ADHD 的特征在 4 岁前即可出现，但在 12 岁前不会被发现，而且在上中学前不会对孩子的学习成绩和社会交往能力产生显著影响。

ADHD 以前称作注意力缺陷障碍 (ADD)。但是，患病儿童中多动症常见（实际上是注意力缺陷和冲动的身体扩展表现），导致当前术语改变。

ADHD 有 3 种类型

注意力不集中型

多动／冲动型

混合型

ADHD 的症状可由轻度到重度不等，而在某些特定的环境下（比如在家庭或学校），它可能被夸大。由于学校和有组织的生活方式的限制，适当的 ADHD 管理变得更加重要。虽然有些症状在没有患 ADHD 的孩子中也可能出现，但在患有 ADHD 的孩子身上则会表现得更加频繁和严重。

你知道吗……

注意力缺陷／多动症 视频

成人 ADHD 尽管ADHD被认为是儿童中的一种疾病，并且总在儿童期开始起病，但可能直到青春期或成年期才被发现。神经系统的差异一直持续到成年期，大约一半人在成年期继续有行为症状。 在成年人中，症状包括 难以集中精力

难以完成任务（执行能力差）

躁动

情绪波动

不耐烦

维持人际关系困难 在成年期，ADHD 可能更难诊断。症状可能类似于精神障碍，包括情绪障碍和焦虑障碍。滥用酒精和娱乐性药物的成人也可能有类似症状。医生要求成人填写问卷以诊断 ADHD，但他们可能还需要查看学校记录，以确认注意力不集中或冲动的模式。 患有 ADHD 的成人可能会像患病儿童一样受益于相同类型的兴奋剂治疗。他们可能还需要咨询以帮助他们改善时间管理和发展其他应对技能。

ADHD 的病因 ADHD 没有已知的单一特定原因，但经常存在基因（遗传）因素。研究表明，ADHD可能涉及神经递质（在大脑内传递神经冲动的物质）异常。其他一些危险因素包括低出生体重（低于 1500 克）、头部损伤、脑部感染、铁缺乏症、阻塞性睡眠呼吸暂停和铅暴露以及出生前暴露于酒精、烟草或可卡因。ADHD 还与童年期的创伤事件有关，例如暴力、虐待或忽视。 一些人怀疑食品添加剂及糖是否会引起 ADHD。尽管一些儿童在食用含糖的食物后会表现得比较活泼、冲动，然而研究已确认导致 ADHD 的脑差异是出生时就出现的，环境及食物因素并不会引起该疾病。

ADHD 的症状 ADHD 主要是在注意力持续、注意力集中以及任务持续性（完成任务的能力）方面出现问题。受影响的儿童也可能表现为过于活跃和冲动。患有 ADHD 的学龄前儿童可能存在交流问题，似乎有社会交往障碍。儿童达到上学年龄时，可能看起来注意力不集中。他们可能会坐立不安、扭动身体。他们可能会行为冲动、出言鲁莽。在儿童后期，这些孩子会不安地四处移动双脚和双手、说话烦躁冲动、健忘，他们的行为显得毫无章法。他们通常没有攻击性。 ADHD 的迹象 患有 ADHD 的儿童中约有 20% 至 60% 患学习障碍，会影响阅读、数学或书面语言，并且大多数人存在学术问题，例如由于家庭作业混乱或不完整（执行技能）而导致成绩不佳。工作可能凌乱无序，伴随粗心错误及不加思考。受影响的儿童常常表现得好像他们的心在别处而没有在听。他们常常不遵守要求或不完成学校作业、家务或其他任务。他们可能在一项未完成的任务与另一项未完成任务之间频繁转换。 受影响的儿童到青春期时可能会存在自大、抑郁、焦虑或反对权威等问题。大约 60% 的年幼孩子会有暴怒发作等障碍，并且大多数年长儿耐受挫折的能力都很差。

ADHD 的诊断 医师的评估 ADHD 的诊断基于症状的数量、频率和严重程度。孩子必须有 6 个或更多的注意力不集中或活动过度和冲动的迹象（或每组 6 个，以诊断 ADHD 的合并类型；请参见 ADHD 的征象）。这些迹象必须至少出现在两个不同的环境中（通常是家庭和学校），这样孩子在一种情况下对特定问题的反应才不会被误认为是 ADHD。仅在家中或仅在学校以及其他任何地方出现的症状都不能被视为 ADHD，因为这些症状可能是由特定情况引起的。症状也必须比孩子的对应发育程度所预期的更明显，并且必须持续 6 个月或更长时间。通常情况下，诊断较困难，因其取决于观察者的判断。此外，以注意力不集中为主要表现的儿童在其学业成绩受到不良影响前，可能一直没被发现。 没有 ADHD 实验室测试。有关行为和发育各个方面的问卷调查可以帮助医生和心理学家进行诊断。由于学习障碍常见，因此许多孩子都接受心理测验，以帮助确定是否存在 ADHD，以及检测出特定学习障碍，作为导致注意力不集中的原因或并存问题。 还进行体格检查，有时还进行各种血液检查和其他检查以排除其他疾病。 ADHD：流行病或过度诊断？

ADHD 的治疗 精神兴奋剂

行为调整 ADHD 儿童的治疗建议因年龄而异： 学龄前儿童：初始治疗是行为疗法。如果行为干预的效果不佳或症状达到了中度至重度，则可以考虑使用药物。

学龄儿童：初始治疗是行为疗法与药物相结合。 联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有 ADHD 的儿童和青少年提供免费和适当的教育。必须尽可能在限制性最小、包容性最高的环境中提供教育——即在这种环境中，儿童有机会与无残障的同龄人互动，并有平等机会使用社区资源。《美国残疾人法案》和《康复法案》第 504 条也规定了学校和其他公共场所的接纳。 药物治疗 精神兴奋剂是最有效的药物治疗。哌甲酯和其他苯丙胺类药物是最常开具的精神兴奋剂类药物。它们具有同等效用，且副作用类似。除常规剂型外，还有一些缓释（长效）制剂，允许每日一次给药，并有助于防止不当使用。 精神兴奋剂的副作用包括 睡眠障碍（如失眠）

食欲低下

头痛

胃痛

心率和血压升高

抑郁、悲观或焦虑 不过大多数孩子除了有食欲下降外，没有其他的不良作用。停药时所有副作用消失。然而，长期大剂量服用兴奋剂会减慢儿童的生长速度，而这种生长速度减慢会持续到成年期，因此医生会监测体重和身高。如果孩子生长缓慢或有其他显著副作用，医生可能会建议休疗。休疗是指在孩子不需要那么专心和专注的时期，例如在周末或暑假，停止兴奋剂类药物治疗。但是，有些孩子即使在校外也很难正常表现，可能无法耐受休疗期。 其他很多药物可用来治疗注意力不集中和行为症状。这些药物包括 托莫西汀（一种非兴奋剂 ADHD 药物）

某些通常用于降血压的药物，例如可乐定和胍法辛

抗抑郁药

抗焦虑药物 有时会使用药物组合。 行为管理 为使 ADHD 影响最小化，通常需要精心组织、日常规则、学校干预计划及调整父母养育方法。无重大行为问题的儿童可能从单纯使用药物的治疗中获益。但是，兴奋剂不会日以继夜发挥作用，所以可能需要相关调整，以帮助组织和其他技能。由儿童心理学家实施的行为疗法有时会结合药物治疗。