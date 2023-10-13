用于预防或治疗便秘的制剂
毒剂
一些副作用
注释
膨胀剂（纤维）*
麸皮
胀气，腹胀，铁和钙吸收不良
膨胀剂通常用于防止或控制慢性便秘。
聚卡波
腹胀和胃肠胀气
甲基纤维素
与其他纤维剂相比较少引起腹胀
车前子
腹胀和胃肠胀气
大便软化剂
多库酯
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大便软化剂可用于治疗便秘并预防便秘。
多库酯钠对严重便秘无效。
甘油
直肠刺激症状
液状石蜡
肺内脂肪引起肺部炎症（脂质性肺炎）、脂溶性纤维素吸收不良、脱水、排便失控（大便失禁）
渗透剂
乳果糖
腹部痛性痉挛和肠胃气胀
渗透剂是治疗便秘的效果比预防更好。
镁盐（镁，柠檬酸镁）
体内镁过量（镁中毒）、脱水、腹部痛性痉挛和大便失禁
聚乙二醇
大便失禁（剂量相关）
磷酸钠
罕见病例突发肾功能衰竭
山梨醇
腹部痛性痉挛和肠胃气胀
刺激性泻药
蒽醌类（存在于番泻叶、果皮和蓖麻油中）
腹部痛性痉挛和脱水
刺激性泻药不能用于肠梗阻。
长期使用可损伤大肠。
Bisacodyl
大便失禁、血钾水平低（低钾血症）、腹部痛性痉挛和日常使用栓剂时直肠有烧灼感
利那洛肽†
腹部痛性痉挛，肠胃气胀
这种泻药不用于 2 岁以下的儿童或患有或可能患有肠梗阻的人。
鲁比前列酮†
恶心（尤其是空腹服用泻药时）和头痛
芦比前列酮可用于治疗慢性便秘。适合长期使用。
普卡那肽†
头晕、尿路感染（不常见）
普芦卡必利†
头痛、腹痛，以及抑郁和自杀行为风险增加
Tenapanor†
重度腹泻、脱水、腹胀、胃肠胀气和头晕
μ 型阿片受体拮抗剂
Alvimopan
胃疼、腹泻、恶心、呕吐和头痛
这些药物用于治疗阿片类药物引起的便秘。
患有或可能患有肠梗阻的患者不能使用这些药物。
甲基纳曲酮
Naldemedine
Naloxegol
灌肠剂
液状石蜡或橄榄油保留
大便失禁
尽管很少见，但灌肠时如果用力过猛可损伤直肠。
自来水
如果吸收过多水分，液体过剩
磷酸盐
血液磷酸盐水平高（高磷酸盐血症）
肥皂水
绞痛
* 纤维补充剂应当逐渐增加剂量，经过数周达到推荐剂量。
† 该泻药必须凭处方获得。