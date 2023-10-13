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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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用于预防或治疗便秘的制剂

毒剂

一些副作用

注释

膨胀剂（纤维）*

麸皮

胀气，腹胀，铁和钙吸收不良

膨胀剂通常用于防止或控制慢性便秘。

聚卡波

腹胀和胃肠胀气

甲基纤维素

与其他纤维剂相比较少引起腹胀

车前子

腹胀和胃肠胀气

大便软化剂

多库酯

大便软化剂可用于治疗便秘并预防便秘。

多库酯钠对严重便秘无效。

甘油

直肠刺激症状

液状石蜡

肺内脂肪引起肺部炎症（脂质性肺炎）、脂溶性纤维素吸收不良、脱水、排便失控（大便失禁

渗透剂

乳果糖

腹部痛性痉挛和肠胃气胀

渗透剂是治疗便秘的效果比预防更好。

镁盐（镁，柠檬酸镁）

体内镁过量（镁中毒）、脱水、腹部痛性痉挛和大便失禁

聚乙二醇

大便失禁（剂量相关）

磷酸钠

罕见病例突发肾功能衰竭

山梨醇

腹部痛性痉挛和肠胃气胀

刺激性泻药

蒽醌类（存在于番泻叶、果皮和蓖麻油中）

腹部痛性痉挛和脱水

刺激性泻药不能用于肠梗阻。

长期使用可损伤大肠。

Bisacodyl

大便失禁、血钾水平低（低钾血症）、腹部痛性痉挛和日常使用栓剂时直肠有烧灼感

利那洛肽†

腹部痛性痉挛，肠胃气胀

这种泻药不用于 2 岁以下的儿童或患有或可能患有肠梗阻的人。

鲁比前列酮†

恶心（尤其是空腹服用泻药时）和头痛

芦比前列酮可用于治疗慢性便秘。适合长期使用。

普卡那肽†

头晕、尿路感染（不常见）

普芦卡必利†

头痛、腹痛，以及抑郁和自杀行为风险增加

Tenapanor†

重度腹泻、脱水、腹胀、胃肠胀气和头晕

μ 型阿片受体拮抗剂

Alvimopan

胃疼、腹泻、恶心、呕吐和头痛

这些药物用于治疗阿片类药物引起的便秘。

患有或可能患有肠梗阻的患者不能使用这些药物。

甲基纳曲酮

Naldemedine

Naloxegol

灌肠剂

液状石蜡或橄榄油保留

大便失禁

尽管很少见，但灌肠时如果用力过猛可损伤直肠。

自来水

如果吸收过多水分，液体过剩

磷酸盐

血液磷酸盐水平高（高磷酸盐血症

肥皂水

绞痛

* 纤维补充剂应当逐渐增加剂量，经过数周达到推荐剂量。

† 该泻药必须凭处方获得。

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