便秘是排便次数减少或排便困难，大便坚硬或大便后直肠有未排净感（不完全排净）。

（也可参见儿童便秘。）

便秘有急性和慢性。急性便秘往往出现的很明显且突然。慢性便秘常缓慢出现，有时持续数月或数年。

很多人认为如果一天不排便，就是便秘。然而，不是每个人每天都会有排便的。每天1至3次排便到每周2至3次排便都属正常现象。

排便减少并不一定表明就是存在便秘，除非和以前的排便习惯相比，近期发生了显著的变化。如果大便的颜色和性状没有太显著的变化，人们通常不会患便秘。人们常将很多症状归因于便秘（如腹部不适、恶心、疲劳和食欲缺乏），但这些症状实际上可能是其他疾病（如肠易激综合征 [IBS] 和抑郁症）所致。患者不应当期望每日排便后所有症状都缓解，不应过度应用泻药和灌肠等帮助养成排便习惯的措施。然而，多吃水果、蔬菜、纤维和谷物可以无害的帮助患者缓解他们的症状。影响排便频率的食物列在表格经常影响胃肠道功能的食物中。

表格 经常影响胃肠道功能的食物 表格

便秘的病因 便秘的最常见原因包括以下（另参见表便秘的一些病因和特征）： 饮食改变（如减少液体的摄入量、低纤维饮食或引起便秘的食物）

减缓肠蠕动的药物

排便紊乱

便秘为主型肠易激综合征 (IBS)

滥用泻药 饮食原因非常常见。脱水导致的便秘是因为身体必须从大便中吸收更多的水，从而保存身体的水分。而含水量少的大便很难顺利排出。水果、蔬菜、谷类和其他含纤维的食物是消化道天然的清道夫。如果这些食物摄入不足会导致便秘。饮食中纤维缺乏（食物不消化的部分）可导致便秘，是因为纤维可以帮助大便保存水分和增加体积、使大便容易排出。 减缓肠蠕动的最常见药物包括阿片类药物、铁盐和具有抗胆碱能效应的药物（例如许多抗组胺药物和三环类抗抑郁药物——见侧栏抗胆碱能：是什么意思）。其他药物包括氢氧化铝（非处方抗酸药中常见）、碱式水杨酸铋、某些降压药物（抗高血压药物）和许多镇静药物。 排便紊乱（大便困难）是指直肠不能产生足够的力量推动大便和/或排便时外部肛门括约肌和直肠周围肌肉纤维松弛困难。大便困难者感觉到需要排便，但无法排便。即使是不硬的大便也难以排出。肠易激综合征 (IBS) 患者可能会出现 IBS 排便紊乱。 IBS 患者可能出现稀便、排便紊乱或便秘。如果 IBS 通常伴随便秘，则称为便秘为主型 IBS。 经常使用泻剂和/或灌肠的患者在没有这些辅助的情况下，通常丧失肠蠕动功能。便秘导致应用更多的泻药，应用泻药导致更多的便秘，形成恶性循环。 便秘的不常见原因包括肠梗阻等特定疾病（见表便秘的一些病因和特征）以及某些代谢性疾病和神经系统疾病。任何需要长期卧床休息的重大疾病（因为体力活动有利于肠道移动大便）、减少食物摄入、使用可引起便秘的药物、脑或脊髓损伤后亦可引起便秘。 便秘有时由大肠梗阻引起。癌症（尤其是大肠末段癌症）可引起梗阻，使排便受阻。腹部外科手术史患者可形成阻塞，通常发生在小肠，因为肠道纤维组织带的形成可以阻碍大便顺利排泄。 经常引起便秘的紊乱和疾病包括甲状腺活动不足（甲状腺功能减退症）、血钙水平高（高钙血症）和帕金森病。糖尿病患者经常出现神经损害（神经病变）。如果神经病变累及消化道神经，肠道蠕动减缓，导致便秘。脊髓损伤亦可以累及肠道神经导致便秘。 但是，在许多情况下，便秘的原因不明。

便秘的评估 不是所有的便秘患者都需要医生即刻进行评估。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。 警示体征 便秘患者中，特定症状和特征会引起令人担忧的问题。它们包括 腹部膨胀、肿胀

呕吐

血便

体重减轻

老年患者新发/恶化的严重便秘 何时就医 当患者出现危险信号时应当立即就诊，除非唯一的危险信号是消瘦和/或老年患者新发的便秘。这种情况下，延迟数天至一周没有危害的情况。 便秘但没有危险信号的患者应当告知医生，让其帮助他们确定多久需要就诊。依据患者的其他症状和已知疾病，医生可能希望在数天内见到患者或简单的建议改变饮食或服用温和的泻药即可。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查中的发现，通常提示便秘的病因和可能需要进行的检查（参见表便秘的一些病因和特征）。 询问病史时，医生按以下进行询问： 大便次数、粘稠度、是否需要用力或采取一些手法（如排便时推按阴囊或阴道和肛门之间的区域 [会阴]）

感觉未完全排净

便后满意度，包括应用泻药或灌肠的时间和频次

饮食和身体活动量，尤其是这些因素的变化

处方药或非处方药物的使用（尤其是已知能引起便秘的药物，如阿片类药物） 医生也要询问代谢疾病（如甲状腺功能减退症和糖尿病）和神经疾病（如脊髓损伤）的症状。 在体格检查过程中，医生探寻以下内容： 全身性（系统性）疾病体征包括消瘦、发热和肌肉和脂肪组织严重消减（恶病质）

腹部膨胀和肿块

直肠裂隙、痔疮、出血或肿块（包括粪便嵌塞）和肛门的肌张力和感觉。 表格 便秘的部分原因和特点 表格 检查 需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在警示征象。当引起便秘的原因明确（如药物、外伤或卧床导致）时，医生通常会对症治疗而不进行检查。 有肠梗阻症状的患者需接受腹部 X 光检查，可能也需接受计算机断层扫描 (CT)。没有明确病因或治疗后症状不缓解的患者应当进行检查。通常，医生会做结肠镜检查以查明有无癌症，并做血液检查以明确是否存在甲状腺活动不足（甲状腺功能减退症）或血钙水平高（高钙血症）的问题。 初步检测结果正常但治疗后症状未得到缓解的患者通常需要进一步检查。如果主要症状是排便困难，医生会测量肛门和直肠内的压力（称为肛门直肠测压）。如果主要症状是大便次数少，医生会让患者吞咽可用扫描仪跟踪的带有轻微放射性的小物体（一类放射性核素扫描），或吞咽一粒可跟踪数天的无线动力胶囊，从而检测粪便离开肠道需要多长时间。

便秘的治疗 任何引起便秘的基础性疾病必须接受治疗。如果可能，停用或更换导致便秘的药物。 锻炼、高纤维饮食和摄入充足液体相结合，是预防便秘的最佳方式。开出的药物可能引起便秘和/或患者需卧床休息时，医生通常会开泻药和建议增加食物纤维以及液体的摄入，而不是等待便秘的发生。 有 3 种途径可治疗便秘： 饮食和作息

通便药

灌肠剂 医生谨慎应用泻药、栓剂和灌肠剂，因为这些药物可导致腹泻、脱水、痛性痉挛和/或产生药物依赖性。患者突然出现不明原因的腹痛、炎性肠道疾病、肠梗阻、胃肠道出血或粪便嵌塞时，不应当使用泻药或灌肠剂。 （另见儿童便秘的治疗。） 饮食和作息 人应从饮食中摄入足够的纤维（通常每天15至20克）以保证大便的体积。蔬菜、水果和麸皮是纤维的最佳来源。很多人发现，加入2到3茶匙未精制的高纤维谷物麸皮或每天吃2到3次水果是适宜的。纤维必须充满足量的水分才能更好地起作用。 人们应该尝试改变一些作息。例如每天应尽量让肠蠕动在同一时间进行，早餐后15到45分钟最好，因为进食刺激结肠运动。甘油栓剂也可能帮助肠道规律地、有条不紊地运动。 医生应向患者解释饮食和运动改变在治疗便秘中的重要性。医生也应解释没有必要每日排便，必须给肠道发挥作用的机会，频繁地应用泻药或灌肠（每 3 天大于 1 次）剥夺了肠道的这种机会。强迫症 (OCD) 患者需接受针对该疾病的治疗。 排便协同失调者可能需要去专业治疗师处接受生物反馈训练。 通便药 一些泻药长期应用是安全的。一些只能临时应用。一些泻药预防便秘，另一些有治疗作用。泻药分为几类，包括以下（另见表用于预防或治疗便秘的药物）： 膨松剂

大便软化剂

渗透剂

兴奋剂

μ型阿片肽受体 膨胀剂如麸皮和车前草（在许多蔬菜纤维中可得到），增加粪便体积和吸收水分。体积的增加可刺激肠道自然收缩，大量的、含更多的水分的粪便更软且易于通过。膨胀剂作用缓慢且温和，位于安全推动肠道规律运动的药物之列。这些制剂通常从小量开始服用。从小量开始，逐渐增加剂量直到肠道规律运动。服用膨胀剂的患者应保持摄入足量的液体。这些药物可能导致产气增加（肠胃气胀）和胃胀气。 大便软化剂如多库酯钠或液状石蜡，缓慢地软化大便，使其易于排泄。另外，轻微增加大便体积导致这些泻药刺激大肠自然收缩，从而促进排便。但是，在一些患者中，大便自然软化不理想。大便软化剂最好应用于排便时不能过度用力的患者，如痔疮或腹部手术术后的患者。 渗透剂促进大量水分进入大肠，使大便软化和松散。过量的液体使大肠壁伸展，刺激收缩。含盐类或糖类的泻药不易吸收。它们可导致肾病或心衰患者液体潴留，尤其当大量或频繁给药时。 通常，渗透剂即使经常使用也是安全的。但是，含镁和磷酸盐的渗透剂会被部分吸收进入血液，可能对老年人、肾衰竭或肾病患者以及使用影响肾功能药物（如利尿剂、血管紧张素转换酶 [ACE] 抑制剂和血管紧张素 II 受体阻滞剂）的人有害。尽管罕见，一些患者因在X-线检查或结肠镜检查前口服磷酸盐泻剂清除粪便，而发展为肾功能衰竭。 刺激性泻药（如非诺呋他林、双醋苯啶和蒽醌类）含有刺激性物质，如番泻叶和药鼠李。这些物质刺激大肠壁，引起其收缩和移动粪便。这些药物对于因使用某种几乎肯定会引起便秘的药物（如阿片类药物）的患者预防便秘很有用。刺激性泻药经常用于诊断测试前排空大肠。 口服刺激性泻药后6至8小时内，通常引起半固态排便，经常也会引起痉挛性疼痛。刺激性泻药栓剂，通常15至60分钟内起效。长期使用刺激性泻药可引发大肠内暗色素异常沉积（称为结肠黑色素异常沉着病）。其他的副作用包括过敏反应和血液电解质流失。同时，大肠对刺激性泻药产生依赖，导致懒肠易激综合征。因此，刺激性泻药只能短时间使用。 比沙可啶是一个对慢性便秘有效的药物。蒽醌类发现于番泻叶、波希鼠李皮、芦荟和大黄中，是中草药和滥用的非处方泻药的常见成份。鲁比前列酮使大肠分泌大量液体，从而使大便易于通过。与其他刺激性泻药不同，鲁比前列酮长期使用安全。 μ 型阿片受体拮抗剂（例如甲基纳曲酮、纳洛塞醇、naldemedine 和阿维莫泮）可用来治疗由阿片类药物引起、通过其他措施无法缓解的便秘。这类药物旨在阻断阿片类药物对肠道的作用，但不会影响阿片类药物的镇痛效果。最常见的副作用包括胃痛、腹泻、恶心、呕吐和头痛。 表格 用于预防或治疗便秘的制剂 表格 灌肠剂 灌肠剂在直肠和大肠的下部机械性冲洗大便。小容量的瓶装灌肠剂可在药店购买。也可带一个可重复使用的挤压球装置。但是，小容量灌肠剂往往不够，尤其是对老年人而言，随着年龄增长，直肠容量增加，因此直肠更容易伸展。大容量的灌肠剂是灌肠袋。 通常用于灌肠的液体最好是纯净水。灌肠液应保持在室温或微温，不宜过热或过凉，并轻轻注入直肠。（注意：用力过大很危险。） 然后，患者排出水，粪便随水排出。 有时可以在灌肠液中加入不同的成份。预先包装的灌肠液通常包含少量的盐，常见为磷酸盐。其他的灌肠液含少量的肥皂（肥皂水灌肠剂），具有刺激性泄泻作用或液状石蜡。这些灌肠剂与纯净水比没有什么优势。 超大容量灌肠液（称为结肠灌肠液）在医疗实践中很少使用。医生在便秘非常严重的患者中使用结肠灌肠液（顽固性便秘）。一些非传统医学从业者相信，应用结肠灌肠液清洁大肠是有益的。结肠灌肠液中通常加入茶、咖啡和其他物质，没有成熟的保健价值，可能是危险的。 粪便嵌塞 粪便嵌塞不能通过改变饮食或服用泄泻药物治疗。 粪便嵌塞首选自来水，其次是成品小容量灌肠液灌肠治疗。 如果灌肠无效，坚硬的大便必须被医生或护士用戴手套的手指移除。这个过程是疼痛的，所以通常使用麻醉剂（如5%利多卡因软膏）。一些患者需要服用镇静剂。

老年人须知：便秘 随着年龄增长，直肠扩大，大便在直肠段储存增加，意味着老年人需要直肠有大容量的粪便以敦促排便冲动。增加的直肠容积也会使坚硬的大便形成嵌塞。 可导致老年人便秘的其他常见因素包括引起便秘的药物用量增加、低纤维饮食、并存疾病（如糖尿病和甲状腺活动不足）以及体力活动减少。许多老年人对正常排便习惯存在误解且经常使用泄泻药物。