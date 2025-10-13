降压药
类型
举例
一些副作用
α 肾上腺素能调节剂
α-阻断剂
首剂可出现头晕或晕厥，心悸，眩晕，体位性低血压和水肿
中枢性 α 激动剂
嗜睡、口干、乏力、心动过缓、撤药后血压反弹（甲基多巴除外）、性功能障碍
甲基多巴可引起精神压抑、体位性低血压、肝功能不全、自身免疫疾病
血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂
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咳嗽（出现几率为 20%）、低血压、高血钾、皮疹、血管性水肿（出现于面部、唇部、气管处的过敏性水肿，可影响呼吸）及胎儿的严重致畸
血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)
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头晕、血钾水平升高、血管性水肿（比使用 ACE 抑制剂更罕见），孕妇用药可对胎儿造成严重损伤
β-受体阻滞剂
β-受体阻滞剂
引发气道痉挛、心动过缓、心力衰竭、胰岛素治疗时可掩盖低血糖征象、外周循环障碍、失眠、乏力、气短、精神抑郁、雷诺现象、多梦、幻觉和性功能障碍
一些 β-阻断剂可增高甘油三酯水平
α-β 阻断剂
病人站立时出现低血压和气道痉挛
钙通道阻滞剂
二氢吡啶
眩晕、踝部水肿、面部潮红、头痛、烧心感、牙龈肿大、心动过速
非二氢吡啶类
头痛、眩晕、面部潮红、水潴留、心脏电传导障碍（包括传导阻滞）、心动过缓、心力衰竭、牙龈肿大
维拉帕米可引起便秘
直接肾素抑制剂
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阿利克仑
血清钾和肌酐水平升高；妊娠期禁用
血管舒张剂
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头痛、心动过速、水潴留
利尿剂
袢利尿剂
降低血钾和血镁浓度，短时增高血糖和血胆固醇浓度，增高血尿酸水平，男性性功能紊乱，消化功能紊乱
保钾利尿剂
都可引起高血钾及消化功能紊乱
螺内酯可以出现男性乳腺发育及女性月经紊乱
噻嗪类和噻嗪类利尿剂
降低血钾和血镁浓度，增加血钙和血尿酸浓度，男性性功能紊乱，消化功能紊乱