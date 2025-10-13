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降压药

降压药

类型

举例

一些副作用

α 肾上腺素能调节剂

α-阻断剂

  1. 多沙唑嗪

  2. Prazosin

  3. 特拉唑嗪

首剂可出现头晕或晕厥，心悸，眩晕，体位性低血压和水肿

中枢性 α 激动剂

  1. 可乐定

  2. 氯苯乙胍

  3. 甲基多巴

嗜睡、口干、乏力、心动过缓、撤药后血压反弹（甲基多巴除外）、性功能障碍

甲基多巴可引起精神压抑、体位性低血压、肝功能不全、自身免疫疾病

血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂

  1. 苯那普利

  2. 卡托普利

  3. Enalapril

  4. 福辛普利

  5. 赖诺普利

  6. 哌道普利

  7. 喹那普利

  8. 雷米普利

  9. 群多普利

咳嗽（出现几率为 20%）、低血压、高血钾、皮疹、血管性水肿（出现于面部、唇部、气管处的过敏性水肿，可影响呼吸）及胎儿的严重致畸

血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)

  1. 阿齐沙坦

  2. Candesartan

  3. 依普沙坦

  4. 厄贝沙坦

  5. 氯沙坦

  6. 奥美沙坦

  7. 替米沙坦

  8. 缬沙坦

头晕、血钾水平升高、血管性水肿（比使用 ACE 抑制剂更罕见），孕妇用药可对胎儿造成严重损伤

β-受体阻滞剂

β-受体阻滞剂

  1. 醋丁洛尔

  2. 阿替洛尔

  3. 倍他索洛尔

  4. 必索洛尔

  5. 美托洛尔

  6. Nadolol

  7. 奈必洛尔

  8. 吲哚洛尔

  9. 普萘洛尔

  10. 噻吗洛尔

引发气道痉挛、心动过缓、心力衰竭、胰岛素治疗时可掩盖低血糖征象、外周循环障碍、失眠、乏力、气短、精神抑郁、雷诺现象、多梦、幻觉和性功能障碍

一些 β-阻断剂可增高甘油三酯水平

α-β 阻断剂

  1. 卡维地洛

  2. 拉贝洛尔

病人站立时出现低血压和气道痉挛

钙通道阻滞剂

二氢吡啶

  1. 氨氯地平

  2. 非洛地平

  3. 依拉地平

  4. 尼卡地平

  5. 硝苯地平（仅缓释剂）

  6. 尼索地平

眩晕、踝部水肿、面部潮红、头痛、烧心感、牙龈肿大、心动过速

非二氢吡啶类

  1. 地尔硫卓（缓释剂）

  2. 维拉帕米

头痛、眩晕、面部潮红、水潴留、心脏电传导障碍（包括传导阻滞）、心动过缓、心力衰竭、牙龈肿大

维拉帕米可引起便秘

直接肾素抑制剂

阿利克仑

血清钾和肌酐水平升高；妊娠期禁用

血管舒张剂

  1. 肼屈嗪

  2. 米诺地尔

头痛、心动过速、水潴留

利尿剂

袢利尿剂

  1. 布美他尼

  2. 依他尼酸

  3. 呋塞米

  4. Torsemide

降低血钾和血镁浓度，短时增高血糖和血胆固醇浓度，增高血尿酸水平，男性性功能紊乱，消化功能紊乱

保钾利尿剂

  1. Amiloride

  2. Eplerenone

  3. 螺内酯

  4. 氨苯喋啶

都可引起高血钾及消化功能紊乱

螺内酯可以出现男性乳腺发育及女性月经紊乱

噻嗪类和噻嗪类利尿剂

  1. 氟克尿噻

  2. 氯噻嗪

  3. 氯噻酮

  4. 氢氯噻嗪

  5. 吲达帕胺

降低血钾和血镁浓度，增加血钙和血尿酸浓度，男性性功能紊乱，消化功能紊乱

在这些主题中