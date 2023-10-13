* 筛查建议受许多因素影响。这些筛查建议，主要基于美国癌症学会的筛查建议，用于具有平均癌症风险的无癌症症状人群。对于风险更高的人，例如具有某些癌症明显家族史的那些人或先前已经患过癌症的的那些人，可以更频繁地推荐筛查或推荐在更小的年龄开始。也可以推荐除本文所列之外的筛查检验。其它机构，例如美国预防医学工作组（U.S. Preventive Services Task Force），可能有略微不同的建议，此处包含了其针对某些癌症的一些建议。某人的医生可帮助此人决定何时开始筛查和应当使用哪些检查。