癌症筛查建议*
程序
频率
肺癌
低剂量计算机断层扫描 (CT)
年龄在 50 至 80 岁之间的吸烟者或戒烟时间不到 15 年（以及至少达到一定抽烟量）的人群中每年一次
结直肠癌
大便潜血检测或免疫组化检查
45 岁至 75 岁每年一次†
粪便 DNA 检测
45 岁到 75 岁，每 3 年进行一次多靶点粪便 DNA 检查†
乙状结肠镜检查或结肠镜检查
45 岁至 75 岁每 5 年一次†（乙状结肠镜检查）
45 岁至 75 岁每 10 年一次†（结肠镜检查）
计算机断层扫描结肠成像
45 至 75 岁每 5 年一次†
前列腺癌
前列腺特异性抗原 (PSA) 的血液检测
筛查益处不确定，因此，50 岁或以上男性应和其医生讨论可能的筛查风险和益处
非洲裔美国男性、及父亲或兄弟在 65 岁前发生前列腺癌的男性应在 45 岁时进行此讨论
宫颈癌
巴氏（Pap）检查和/或人乳头瘤病毒（HPV）检测
21 至 65 岁女性仅进行 HPV 检测或巴氏检查加 HPV 检测†
根据年龄、筛查检测和医学组织指南的不同，推荐的开始年龄不同，筛查频率为每 3 至 5 年一次
乳腺癌
乳房 X 线摄影
40～44 岁女性：选择开始每年筛查
45～54 岁女性：每年
≥ 55 岁女性：每 2 年一次；只要女性预计寿命至少还有 10 年，就继续接受筛查
* 筛查建议受许多因素影响。这些筛查建议，主要基于美国癌症学会的筛查建议，用于具有平均癌症风险的无癌症症状人群。对于风险更高的人，例如具有某些癌症明显家族史的那些人或先前已经患过癌症的的那些人，可以更频繁地推荐筛查或推荐在更小的年龄开始。也可以推荐除本文所列之外的筛查检验。其它机构，例如美国预防医学工作组（U.S. Preventive Services Task Force），可能有略微不同的建议，此处包含了其针对某些癌症的一些建议。某人的医生可帮助此人决定何时开始筛查和应当使用哪些检查。
† 一些筛查建议包括开始年龄和停止年龄。在停止年龄之后是否继续接受筛查，应基于与医生讨论的风险和获益来决定。